Болельщики требуют продолжения банкета. Мгновения 30-го тура РФПЛ

ЦСКА завоевал путёвку в Лигу чемпионов, «Краснодар» — в Лигу Европы, а болельщики «Спартака» гуляют — в мгновениях 30-го тура РФПЛ.

Путёвка тура

ЦСКА разгромил «Анжи» и смог пробиться в Лигу чемпионов, обойдя «Зенит» на одно очко в турнирной таблице.

Ненужная победа тура

«Зениту» также удалось разжиться тремя очками, обыграв в Черкизово «Локомотив», но этой победы оказалось недостаточно для того, чтобы завершить сезон с серебряными медалями.

Жест тура

Остаётся только гадать, что имели в виду Артём Дзюба и Александр Кокорин, когда таким образом праздновали первый гол в ворота «Локомотива».

Помощь тура

«Спартак» разгромно уступил «Арсеналу», что позволило тульской команде выйти из зоны прямого вылета в ФНЛ.

Погром тура

Болельщики «Спартака», несмотря на поражение, продолжили празднование долгожданного чемпионства. Фанаты прорвались на поле в Туле и в порывах страсти сломали систему подогрева и разобрали ворота на сувениры.

Выход тура

«Краснодар» разгромил «Томь», которая несколько туров назад и так потеряла все шансы на сохранение прописки в РФПЛ, благодаря чему обеспечил себе очередное участие в Лиге Европы, уже третий сезон подряд.

Хет-трик тура

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов оформил хет-трик в матче с «Томью» и второй раз подряд стал лучшим бомбардиром сезона.

Вылет тура

Второй командой, которая покинула российскую Премьер-Лигу, стали «Крылья Советов», проигравшие в таком для себя важном матче с «Терека».

Причёска тура

Алексей Ионов решил последовать примеру Александра Головина и сменить имидж.

Плакат тура

Болельщики ЦСКА посвятили трогательный плакат вратарю «армейцев» Игорю Акинфееву.

Реакция тура

Защитник «Анжи» Тома Фибель спрашивает Сергея Игнашевича, как он смог забить гол с переломом ноги.

Происшествие тура

Болельщик «Спартака» упал с ограждения во время матча с «Арсеналом», приземлился на голову и потерял сознание. После оказанной медицинской помощи пострадавший пришёл в себя и отказался от госпитализации.

Огонь тура

Болельщики «Спартака» решили оторваться в последнем туре сезона по полной.