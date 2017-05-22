Болельщики требуют продолжения банкета. Мгновения 30-го тура РФПЛ

Путёвка тура
ЦСКА разгромил «Анжи» и смог пробиться в Лигу чемпионов, обойдя «Зенит» на одно очко в турнирной таблице.
Ненужная победа тура
«Зениту» также удалось разжиться тремя очками, обыграв в Черкизово «Локомотив», но этой победы оказалось недостаточно для того, чтобы завершить сезон с серебряными медалями.
Жест тура
Остаётся только гадать, что имели в виду Артём Дзюба и Александр Кокорин, когда таким образом праздновали первый гол в ворота «Локомотива».
Помощь тура
«Спартак» разгромно уступил «Арсеналу», что позволило тульской команде выйти из зоны прямого вылета в ФНЛ.
Погром тура
Болельщики «Спартака», несмотря на поражение, продолжили празднование долгожданного чемпионства. Фанаты прорвались на поле в Туле и в порывах страсти сломали систему подогрева и разобрали ворота на сувениры.
Выход тура
«Краснодар» разгромил «Томь», которая несколько туров назад и так потеряла все шансы на сохранение прописки в РФПЛ, благодаря чему обеспечил себе очередное участие в Лиге Европы, уже третий сезон подряд.
Хет-трик тура
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов оформил хет-трик в матче с «Томью» и второй раз подряд стал лучшим бомбардиром сезона.
Вылет тура
Второй командой, которая покинула российскую Премьер-Лигу, стали «Крылья Советов», проигравшие в таком для себя важном матче с «Терека».
Причёска тура
Алексей Ионов решил последовать примеру Александра Головина и сменить имидж.
Плакат тура
Болельщики ЦСКА посвятили трогательный плакат вратарю «армейцев» Игорю Акинфееву.
Реакция тура
Защитник «Анжи» Тома Фибель спрашивает Сергея Игнашевича, как он смог забить гол с переломом ноги.
Происшествие тура
Болельщик «Спартака» упал с ограждения во время матча с «Арсеналом», приземлился на голову и потерял сознание. После оказанной медицинской помощи пострадавший пришёл в себя и отказался от госпитализации.
Огонь тура
Болельщики «Спартака» решили оторваться в последнем туре сезона по полной.