MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси

Система голосования MVP РФПЛ



После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.



12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий призёр — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».

За три неполных года, что Квинси Промес провёл в российской Премьер-Лиге, голландский легионер не только не стушевался, но даже значительно набрал в авторитете, стал своим и в команде, и в чемпионате. Многие эксперты отмечают, что нидерландский футболист давно перерос уровень РФПЛ и ему нужно переезжать в лигу уровнем выше. Наверняка с уходом Промеса наш чемпионат потеряет в зрелищности, как это случилось после отъезда звёздных легионеров из «Зенита».

В прошедшем сезоне Квинси Антон Промес в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. Весь сезон эксперты «Чемпионата» и читатели портала охотно делились своими голосами с голландским полузащитником и вывели его на первое место в рейтинге лучших футболистов РФПЛ. Зачётные очки Промес набирал в 12 турах чемпионата России – по итогам матчей с «Арсеналом» (10 баллов), «Краснодаром» (1), «Анжи» (12), «Локомотивом» (8), «Оренбургом» (15), «Уфой» (4) и «Рубином» (3) в первой части чемпионата; в матчах с «Локо» (7), «Оренбургом» (2), «Уфой» (12), «Амкаром» (1) – во второй. Промес получил по баллу от всех 12 членов постоянного жюри и максимальную оценку читателей (6) по итогам главного матча завершившегося сезона – против петербургского «Зенита» в 23-м туре.

MVP апреля в РФПЛ. Победный Тон Награда MVP апреля в РФПЛ нашла своего обладателя: им стал лидер атак «Спартака», полузащитник Квинси Антон Промес.

В апреле Промес был удостоен звания самого ценного футболиста месяца благодаря удачной игре в трёх апрельских турах из шести. Всего в сезоне хавбек набрал 93 зачётных балла. Его не смог догнать даже главный конкурент по ходу чемпионата, MVP сезона-2015/16 и лучший бомбардир этого сезона Фёдор Смолов. В заключительном туре первенства форвард «Краснодара» рванул вверх что есть мочи и набрал 14 очков, но и этого не хватило, чтобы опередить спартаковца – всего 88 очков у Смолова набралось к концовке турнира. Тройку призёров замкнул партнёр Промеса по команде Денис Глушаков – у него по итогам сезона 83 балла. Сенсационной развязки в борьбе за лидерство не случилось, капитан «Спартака» решил сбавить обороты на финише.

MVP сезона-2016/17

Игрок Сумма баллов 1. Квинси Промес («Спартак») 93 2. Фёдор Смолов («Краснодар») 88 3. Денис Глушаков («Спартак») 83 4. Александр Беленов («Анжи»/«Уфа») 66 5. Артём Дзюба («Зенит») 47 6. Виктор Жулиано («Зенит») 44 7. Мануэл Фернандеш («Локомотив») 43 8-9. Витиньо (ЦСКА) 42 8-9. Ари («Краснодар»/«Локомотив») 42 10-11. Андрей Лунёв («Уфа»/«Зенит») 40 10-11. Зе Луиш («Спартак») 40

Лауреатом премии MVP мая в РФПЛ стал бразильский легионер ЦСКА Виктор Витиньо. Несмотря на удалой старт Фёдора Чалова в матчах с «Рубином» и «Анжи», форвард показал впечатляющую игру, забив три гола и отдав две голевые передачи. В итоге 29 очков у бразильца против 28 у Чалова – и заветная награда у Витиньо в кармане. Поздравляем!

Лучшие в мае

Игрок 27-й тур 28-й тур 29-й тур 30-й тур Сумма Витиньо

ЦСКА 13 16 29 Фёдор Чалов

ЦСКА 13 15 28 Денис Глушаков

«Спартак» 3 16 19 Сердар Азмун

«Краснодар» 10 6 16 Фёдор Смолов

«Краснодар» 14 14 Мануэл Фернандеш

«Локомотив» 2 11 13

Специалисты

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Игнашевич, Витиньо, Смолов.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Расич, Смолов, Данни.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Данни, Смолов, Игнашевич.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Данни, Игнашевич, Витиньо.

РФПЛ

Витиньо, Смолов, Расич.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Витиньо, Данни, Расич.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Витиньо, Смолов, Расич.

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Витиньо, Жонатас, Смолов.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Витиньо, Смолов, Воробьёв.

Денис Целых, «Чемпионат»: Витиньо, Расич, Смолов.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Витиньо, Расич, Смолов.

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Витиньо, Смолов, Расич.

Читатели

(итоги опроса)

Витиньо (ЦСКА) – 331 голос – 3 дополнительных балла.

Фёдор Смолов («Краснодар») – 80 – 2.

Федерико Расич («Арсенал») – 51 – 1.

«ВКонтакте»

(итоги опроса)

Витиньо (ЦСКА) – 2280 голосов (36,6%) – 3 дополнительных балла.

Фёдор Смолов («Краснодар») – 1563 (25,1%) – 2.

Мигел Данни («Зенит») – 932 (14,9%) – 1.

Итоги 30-го тура РФПЛ:

Виктор Витиньо (ЦСКА) – 16;

Фёдор Смолов («Краснодар») – 14;

Федерико Расич («Арсенал») – 8;

Мигел Данни («Зенит») – 5;

Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 3;

Жонатас («Рубин») – 1;

Роман Воробьёв («Оренбург») – 1.