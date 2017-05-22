MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси

После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий призёр — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».
За три неполных года, что Квинси Промес провёл в российской Премьер-Лиге, голландский легионер не только не стушевался, но даже значительно набрал в авторитете, стал своим и в команде, и в чемпионате. Многие эксперты отмечают, что нидерландский футболист давно перерос уровень РФПЛ и ему нужно переезжать в лигу уровнем выше. Наверняка с уходом Промеса наш чемпионат потеряет в зрелищности, как это случилось после отъезда звёздных легионеров из «Зенита».
В прошедшем сезоне Квинси Антон Промес в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. Весь сезон эксперты «Чемпионата» и читатели портала охотно делились своими голосами с голландским полузащитником и вывели его на первое место в рейтинге лучших футболистов РФПЛ. Зачётные очки Промес набирал в 12 турах чемпионата России – по итогам матчей с «Арсеналом» (10 баллов), «Краснодаром» (1), «Анжи» (12), «Локомотивом» (8), «Оренбургом» (15), «Уфой» (4) и «Рубином» (3) в первой части чемпионата; в матчах с «Локо» (7), «Оренбургом» (2), «Уфой» (12), «Амкаром» (1) – во второй. Промес получил по баллу от всех 12 членов постоянного жюри и максимальную оценку читателей (6) по итогам главного матча завершившегося сезона – против петербургского «Зенита» в 23-м туре.
В апреле Промес был удостоен звания самого ценного футболиста месяца благодаря удачной игре в трёх апрельских турах из шести. Всего в сезоне хавбек набрал 93 зачётных балла. Его не смог догнать даже главный конкурент по ходу чемпионата, MVP сезона-2015/16 и лучший бомбардир этого сезона Фёдор Смолов. В заключительном туре первенства форвард «Краснодара» рванул вверх что есть мочи и набрал 14 очков, но и этого не хватило, чтобы опередить спартаковца – всего 88 очков у Смолова набралось к концовке турнира. Тройку призёров замкнул партнёр Промеса по команде Денис Глушаков – у него по итогам сезона 83 балла. Сенсационной развязки в борьбе за лидерство не случилось, капитан «Спартака» решил сбавить обороты на финише.
MVP сезона-2016/17
|Игрок
|Сумма баллов
|1. Квинси Промес («Спартак»)
|93
|2. Фёдор Смолов («Краснодар»)
|88
|3. Денис Глушаков («Спартак»)
|83
|4. Александр Беленов («Анжи»/«Уфа»)
|66
|5. Артём Дзюба («Зенит»)
|47
|6. Виктор Жулиано («Зенит»)
|44
|7. Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
|43
|8-9. Витиньо (ЦСКА)
|42
|8-9. Ари («Краснодар»/«Локомотив»)
|42
|10-11. Андрей Лунёв («Уфа»/«Зенит»)
|40
|10-11. Зе Луиш («Спартак»)
|40
Лауреатом премии MVP мая в РФПЛ стал бразильский легионер ЦСКА Виктор Витиньо. Несмотря на удалой старт Фёдора Чалова в матчах с «Рубином» и «Анжи», форвард показал впечатляющую игру, забив три гола и отдав две голевые передачи. В итоге 29 очков у бразильца против 28 у Чалова – и заветная награда у Витиньо в кармане. Поздравляем!
Лучшие в мае
|Игрок
|27-й тур
|28-й тур
|29-й тур
|30-й тур
|Сумма
|Витиньо
ЦСКА
|13
|16
|29
|Фёдор Чалов
ЦСКА
|13
|15
|28
|Денис Глушаков
«Спартак»
|3
|16
|19
|Сердар Азмун
«Краснодар»
|10
|6
|16
|Фёдор Смолов
«Краснодар»
|14
|14
|Мануэл Фернандеш
«Локомотив»
|2
|11
|13
Специалисты
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Игнашевич, Витиньо, Смолов.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Расич, Смолов, Данни.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Данни, Смолов, Игнашевич.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Данни, Игнашевич, Витиньо.
РФПЛ
Витиньо, Смолов, Расич.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Витиньо, Данни, Расич.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Витиньо, Смолов, Расич.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Витиньо, Жонатас, Смолов.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Витиньо, Смолов, Воробьёв.
Денис Целых, «Чемпионат»: Витиньо, Расич, Смолов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Витиньо, Расич, Смолов.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Витиньо, Смолов, Расич.
Читатели
Витиньо (ЦСКА) – 331 голос – 3 дополнительных балла.
Фёдор Смолов («Краснодар») – 80 – 2.
Федерико Расич («Арсенал») – 51 – 1.
«ВКонтакте»
Витиньо (ЦСКА) – 2280 голосов (36,6%) – 3 дополнительных балла.
Фёдор Смолов («Краснодар») – 1563 (25,1%) – 2.
Мигел Данни («Зенит») – 932 (14,9%) – 1.
Итоги 30-го тура РФПЛ:
Виктор Витиньо (ЦСКА) – 16;
Фёдор Смолов («Краснодар») – 14;
Федерико Расич («Арсенал») – 8;
Мигел Данни («Зенит») – 5;
Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 3;
Жонатас («Рубин») – 1;
Роман Воробьёв («Оренбург») – 1.