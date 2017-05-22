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Квинси Промес стал MVP сезона-2016/17 в РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси

Лидер атак московского «Спартака» весь год трудился, чтобы привести команду к чемпионству, а попутно заработал индивидуальную награду.
22 мая 2017, понедельник. 22:00. Футбол
Система голосования MVP РФПЛ

После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.

12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий призёр — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».

За три неполных года, что Квинси Промес провёл в российской Премьер-Лиге, голландский легионер не только не стушевался, но даже значительно набрал в авторитете, стал своим и в команде, и в чемпионате. Многие эксперты отмечают, что нидерландский футболист давно перерос уровень РФПЛ и ему нужно переезжать в лигу уровнем выше. Наверняка с уходом Промеса наш чемпионат потеряет в зрелищности, как это случилось после отъезда звёздных легионеров из «Зенита».

В прошедшем сезоне Квинси Антон Промес в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. Весь сезон эксперты «Чемпионата» и читатели портала охотно делились своими голосами с голландским полузащитником и вывели его на первое место в рейтинге лучших футболистов РФПЛ. Зачётные очки Промес набирал в 12 турах чемпионата России – по итогам матчей с «Арсеналом» (10 баллов), «Краснодаром» (1), «Анжи» (12), «Локомотивом» (8), «Оренбургом» (15), «Уфой» (4) и «Рубином» (3) в первой части чемпионата; в матчах с «Локо» (7), «Оренбургом» (2), «Уфой» (12), «Амкаром» (1) – во второй. Промес получил по баллу от всех 12 членов постоянного жюри и максимальную оценку читателей (6) по итогам главного матча завершившегося сезона – против петербургского «Зенита» в 23-м туре.

MVP апреля в РФПЛ. Победный Тон
Награда MVP апреля в РФПЛ нашла своего обладателя: им стал лидер атак «Спартака», полузащитник Квинси Антон Промес.

В апреле Промес был удостоен звания самого ценного футболиста месяца благодаря удачной игре в трёх апрельских турах из шести. Всего в сезоне хавбек набрал 93 зачётных балла. Его не смог догнать даже главный конкурент по ходу чемпионата, MVP сезона-2015/16 и лучший бомбардир этого сезона Фёдор Смолов. В заключительном туре первенства форвард «Краснодара» рванул вверх что есть мочи и набрал 14 очков, но и этого не хватило, чтобы опередить спартаковца – всего 88 очков у Смолова набралось к концовке турнира. Тройку призёров замкнул партнёр Промеса по команде Денис Глушаков – у него по итогам сезона 83 балла. Сенсационной развязки в борьбе за лидерство не случилось, капитан «Спартака» решил сбавить обороты на финише.

MVP сезона-2016/17

ИгрокСумма баллов
1. Квинси Промес («Спартак»)93
2. Фёдор Смолов («Краснодар»)88
3. Денис Глушаков («Спартак»)83
4. Александр Беленов («Анжи»/«Уфа»)66
5. Артём Дзюба («Зенит»)47
6. Виктор Жулиано («Зенит»)44
7. Мануэл Фернандеш («Локомотив»)43
8-9. Витиньо (ЦСКА)42
8-9. Ари («Краснодар»/«Локомотив»)42
10-11. Андрей Лунёв («Уфа»/«Зенит»)40
10-11. Зе Луиш («Спартак»)40

Лауреатом премии MVP мая в РФПЛ стал бразильский легионер ЦСКА Виктор Витиньо. Несмотря на удалой старт Фёдора Чалова в матчах с «Рубином» и «Анжи», форвард показал впечатляющую игру, забив три гола и отдав две голевые передачи. В итоге 29 очков у бразильца против 28 у Чалова – и заветная награда у Витиньо в кармане. Поздравляем!

Лучшие в мае

Игрок27-й тур28-й тур29-й тур30-й турСумма
Витиньо
ЦСКА		131629
Фёдор Чалов
ЦСКА		131528
Денис Глушаков
«Спартак»		31619
Сердар Азмун
«Краснодар»		10616
Фёдор Смолов
«Краснодар»		1414
Мануэл Фернандеш
«Локомотив»		21113

Специалисты

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Игнашевич, Витиньо, Смолов.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Расич, Смолов, Данни.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Данни, Смолов, Игнашевич.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Данни, Игнашевич, Витиньо.

РФПЛ

Витиньо, Смолов, Расич.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Витиньо, Данни, Расич.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Витиньо, Смолов, Расич.

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Витиньо, Жонатас, Смолов.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Витиньо, Смолов, Воробьёв.

Денис Целых, «Чемпионат»: Витиньо, Расич, Смолов.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Витиньо, Расич, Смолов.

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Витиньо, Смолов, Расич.

Читатели

(итоги опроса)

Витиньо (ЦСКА) – 331 голос – 3 дополнительных балла.

Фёдор Смолов («Краснодар») – 80 – 2.

Федерико Расич («Арсенал») – 51 – 1.

«ВКонтакте»

(итоги опроса)

Витиньо (ЦСКА) – 2280 голосов (36,6%) – 3 дополнительных балла.

Фёдор Смолов («Краснодар») – 1563 (25,1%) – 2.

Мигел Данни («Зенит») – 932 (14,9%) – 1.

Итоги 30-го тура РФПЛ:

Виктор Витиньо (ЦСКА) – 16;

Фёдор Смолов («Краснодар») – 14;

Федерико Расич («Арсенал») – 8;

Мигел Данни («Зенит») – 5;

Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 3;

Жонатас («Рубин») – 1;

Роман Воробьёв («Оренбург») – 1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Витиньо Денис Глушаков Квинси Промес Фёдор Смолов MVP РФПЛ
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