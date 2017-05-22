«Мне кажется, мы сегодня обосрались». Цитаты тура

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Лидеры по попаданию в хит-парад по ходу сезона:
Денис Глушаков, полузащитник «Спартака» — 12
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» — 12
Артём Дзюба, нападающий «Зенита» — 11
Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива» — 8
Мирча Луческу, тренер «Зенита» — 8
Александр Бубнов, футбольный эксперт — 7
Евгений Ловчев, бывший футболист «Спартака» — 7
Геннадий Орлов, телекомментатор — 6
Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака» — 6
Андрей Ещенко, защитник «Спартака»– 5
В статье использованы материалы «Спорт-Экспресса», «Советского спорта», Rusfootball, радио «Зенит», «Р-Спорт» и «Подмосковье сегодня».