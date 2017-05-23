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Каррера, Глушаков, Мутко, Промес – в обзоре новостей дня
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Каррера – тренер года, Глушаков – игрок года. Главное – в обзоре дня

Итоги заседания исполкома РФС, лучший игрок РФПЛ, трансферные новости и слухи – в обзоре новостей дня.
23 мая 2017, вторник. 00:00. Футбол

Каррера признан тренером года по версии РФС

На заседании исполкома РФС был утверждён список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17. Лучшим тренером года признан наставник «Спартака» Массимо Каррера, который привёл красно-белых к победе в чемпионате России.

«Надежда» (лучший среди юношей до 21 года) – Фёдор Чалов (ЦСКА).

Лучший тренер года – Массимо Каррера («Спартак»).

Лучший арбитр года – Владислав Безбородов.

Лучшая команда года – «Спартак».

За вклад в развитие футбола – Никита Павлович Симонян — информирует пресс-служба РФС.

Глушаков признан лучшим футболистом года по версии РФС

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза, информирует пресс-служба РФС.

По итогам сезона-2016/17«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Глушаков в минувшем сезоне РФПЛ провёл 25 матчей (24 — с первых минут), в которых забил 8 голов (все с игры) и отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки и одну красную.

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов РФПЛ-2016/17

На заседании исполкома РФС был утверждён список 33 лучших футболистов РФПЛ сезона-2016/17, информирует пресс-служба организации.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артём Ребров («Спартак»). 3. Гилерме («Локомотив»).

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Виталий Калешин («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Сердар Таски («Спартак»).

Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас («Ростов»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Фёдор Кудряшов («Ростов»).

Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров («Спартак»). 2. Виталий Денисов («Локомотив»). 3. Доменико Кришито («Зенит»).

Опорный полузащитник: 1. Фернандо («Спартак»). 2. Кристиан Нобоа («Ростов»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правый полузащитник: 1. Квинси Промес («Спартак»). 2. Тимофей Калачёв («Ростов»). 3. Александр Самедов («Локомотив»/«Спартак»).

Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков («Спартак»). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА).

Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин («Спартак»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Олег Шатов («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Артём Дзюба («Зенит»). 2. Зе Луиш («Спартак»). 3. Александр Бухаров («Ростов»).

Левый нападающий: 1. Фёдор Смолов («Краснодар»). 2. Дмитрий Полоз («Ростов»). 3. Алексей Миранчук («Локомотив»).

MVP сезона РФПЛ стал Промес, лучший игрок мая — Витиньо

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан MVP российской Премьер-Лиги сезона-2016/17. В итоговом зачёте он набрал 93 балла и обошёл форварда «Краснодара» Фёдора Смолова (88 очков), а также полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова (83 балла).

Лучшим игроком мая стал форвард ЦСКА Витиньо, который также был признан MVP 30-го тура РФПЛ. Второе место по итогам 30-го тура занял нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, тройку призёров замкнул нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич. Витиньо получил 10 зачётных баллов от экспертов и журналистов, а также шесть очков в двух голосованиях читателей — на странице проекта MVP и во «ВКонтакте».

На звание MVP 30-го тура РФПЛ также претендовали Данни («Зенит»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Жонатас («Рубин») и Роман Воробьёв («Оренбург»).

MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси
Лидер атак московского «Спартака» весь год трудился, чтобы привести команду к чемпионству, а попутно заработал индивидуальную награду.

Мутко: «Крестовский» пока самый проблемный стадион, решили поменять на нём газон

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что на новом стадионе в Санкт-Петербурге начались работы по замене газона в преддверии Кубка конфедераций.

«Могу сказать, что на сегодня, конечно, самый проблемный стадион — это пока «Крестовский». Вы знаете, что 20-го числа приняли решение о замене газона, сейчас идёт активная фаза. У нас был вариант — подготовленный заранее газон, который выращивался за пределами стадиона. Сейчас такая работа ведётся. Есть ещё ряд других вопросов, связанных с доведением этого стадиона. Надеюсь, до 2-го числа работа будет завершена», — сказал Мутко.

На стадионе в Санкт-Петербурге пройдёт матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня.

Контракт Кононова с «Тереком» рассчитан на три года

«Терек» подтвердил, что экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов возглавил команду. Ранее о назначении специалиста объявил глава Чеченской Республики и почётный президент грозненского клуба Рамзан Кадыров.

Кадыров объявил о назначении Кононова на пост главного тренера «Терека»

«Контракт с Олегом Кононовым рассчитан на три года», — информирует сайт «Терека».

51-летний Кононов работал в «Краснодаре» с 2013 по 2016 год и находился без работы после ухода из этой команды. Предыдущим наставником «Терека» был Рашид Рахимов.

По итогам минувшего сезона «Терек» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на один балл.

Рахимов: расстались с «Тереком» друзьями, проделанной работой удовлетворён

Глава ФИФА 23 мая прибудет в Россию и обсудит вопрос с телеправами на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино 23 мая прибудет в Россию и обсудит вопрос покупки прав на трансляцию Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«Не знаю, можно ли это анонсировать. Завтра президент ФИФА должен приехать в Россию. Мы ещё раз поговорим, в чём нужна помощь государства и нужна ли — или всё-таки каналы сами справятся. Они уже ряд предложений сделали, пока договориться не могут. Это не только наша проблема. Также не могут договориться Испания и Италия. Это рыночная область, и это не совсем то, за что отвечает государство. Но, конечно, нас это тревожит», — сказал Мутко.

Гризманн: вероятность моего перехода в «Манчестер Юнайтед» — 6 из 10

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в эфире французской телепередачи сообщил, что его переход в «Манчестер Юнайтед» возможен.

«Думаю, решение о моём будущем созреет в ближайшие пару недель. «Манчестер Юнайтед»? Возможно. Насколько возможно по шкале от 1 до 10? 6», — сказал Гризманн в эфире Quotidien.

По ходу минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о возможном переходе Гризманна летом в «Манчестер Юнайтед», однако сам футболист эту информацию опровергал. По некоторым данным, контракт француза с «Атлетико» рассчитан до 2021 года, а сумма отступных за него составляет £ 89 млн.

В минувшем сезоне Гризманн провёл за мадридский клуб 53 матча, в которых забил 26 мячей.

Как я проведу это лето. Антуан Гризманн между Мадридом и Манчестером
В ближайшее трансферное окно французскому суперфорварду придётся выбирать между «домом» и перспективами наконец получить «Золотой мяч».

«Ювентус» объявил о выкупе Куадрадо у «Челси» за € 20 млн

«Ювентус» объявил о выкупе полузащитника Хуана Куадрадо у «Челси». До этого футболист выступал за туринский клуб на правах аренды. «Ювентус» решил активировать опцию выкупа и приобрести трансфер футболиста за € 20 млн, информирует официальный сайт клуба.

Сумма будет выплачена тремя ежегодными платежами начиная с финансового года—2017/18. Куадрадо подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 28-летний колумбиец забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач в 29 матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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