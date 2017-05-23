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Промес, Каррера, Смолов и другие герои чемпионата России
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Кирилл Хаит

10 главных итогов чемпионата России

Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев.
23 мая 2017, вторник. 10:00. Футбол

По итогам сезона будет много аналитики. Все хоть сколько-нибудь интересные истории будут рассказаны и пересказаны, все красивые голы пересмотрены, все тактические ходы изучены. А пока – первые впечатления по итогам сезона.

Квинси Промес – главная звезда чемпионата

После ухода Халка это место в любом случае не могло оставаться пустым. Но заслуга Промеса в том, что он стал главной звездой чемпионата без какой-то натяжки. Квинси — лучший дриблёр и лучший ассистент чемпионата, он входит в тройку лучших бомбардиров. Совершенный атакующий игрок, который постепенно избавляется от чрезмерного эгоизма. Он создаёт больше всего моментов для партнёров. Ещё в прошлом году Промес серьёзно увеличил рыночную стоимость по версии Transfermarkt. В текущем сезоне голландцу на портале прибавили 30%.

Промес феерит не только на поле. Он делает татуировки на русском языке, откровенничает в интервью и добавляет жизни в наш футбол. Какие бы трансферные задачи ни ставил «Спартак» на лето, задача удержать Промеса не уступит ни одной из них по значимости. К счастью, особых возражений у него нет.

Раздвоение личности. Как Каррера использует универсальность Промеса
Массимо Каррера частенько перестраивает схему «Спартака» во время игры. Вместе с этим меняется и роль лидера команды Квинси Промеса.
Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» нашёл своего тренера

О многих игроках «Спартака» можно написать тексты в жанре оды. Синхронный прогресс стольких нельзя списать на совпадение. Объединяющая причина слишком очевидна. Более-менее вся команда при Массимо Каррере играет лучше, чем до него. Но даже не это главное: только при Каррере, если игра не идёт, «Спартак» всё равно выигрывает. Эпизодических голевых моментов хватало и раньше, но систему создал только итальянец. В этом ему помимо профессиональных качеств пригодились харизма и темперамент.

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ЦСКА пережил уход Слуцкого

Расставание получилось трудным. Кадровые проблемы ЦСКА приобрели хронический характер и утомили уже не только болельщиков, но и Леонида Слуцкого и команду. В матчах с сильными соперниками в Лиге чемпионов обескровленные «армейцы» были беспомощны. Очевидно, непросто находить мотивацию после семи лет. И зимой в клубе поменялся тренер. Виктор Гончаренко перевёл ЦСКА на игру в три защитника, встроил в состав Виктора Васина, нашёл новое место на поле ЗорануТошичу и вывел команду на пик формы к последней трети чемпионата. Стал усилением вернувшийся в Россию Витиньо. Впереди у ЦСКА ещё революция в защите, но этот переходный сезон не мог закончиться лучше.

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Перестройка «Зенита» не удалась

Ещё одна команда, которая очень изменилась за год. Вряд ли в «Зените» могли рассчитывать, что Жулиано и Роберт Мак равноценно заменят Халка и Акселя Витселя. Скорее, был расчёт, что Мирча Луческу сумеет перестроить команду и потерю лидеров удастся преодолеть без потери качества игры. Осенью казалось, что революция прошла незаметно. Жулиано забивал и раздавал голевые передачи, а нехватку остроты у чужих ворот и нехватку концентрации все 90 минут «Зенит» компенсировал ударными концовками. Но после сильного старта команда сдала. Неудачные матчи нередко сопровождались подробным обсуждением внутренних конфликтов клуба, в котором участвовал в том числе агент Олега Шатова. Вылет в первом раунде плей-офф Лиги Европы и непопадание в Лигу чемпионов – выполнить даже задачу-минимум не удалось. И это на фоне проблем со стадионом.

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Смолов держит уровень

Год назад результативность Фёдора стала открытием. В этом сезоне к ней немного привыкли, но форвард не потерял в эффективности и забил 18 голов в 22 матчах. Напомним, год назад у него было 20 голов в 29 матчах. В среднем на гол ему нужно 107 минут против 127 годом раньше. Смолов стал чаще бить по воротам и меньше идти в обводку – он всё больше превращается в классического центрального нападающего. Зимой стало известно, что по окончании сезона Смолов может покинуть «Краснодар», и это будет логично: кто готов к европейским лигам больше дважды подряд лучшего бомбардира РФПЛ?

Тест. Как хорошо вы знаете Фёдора Смолова?
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Фёдор Смолов

Фёдор Смолов

Фото: РИА Новости

Новый стадион – больше зрителей

Да, с посещаемостью футбола в России всё по-прежнему плохо. Да, в ЦСКА наверняка рассчитывали на большее, когда стадион был сдан. Но положительная динамика есть. ЦСКА в среднем собирал по 14 500 зрителей на новом стадионе. Год назад в Химках приходило по 9500 зрителей. У «Краснодара» динамика ещё лучше. В прошлом сезоне клуб собирал в среднем по 11 тыс. зрителей. В этом – с учётом того, что стадион арену открыли лишь в октябре, – средняя посещаемость больше 17 тыс. То есть больше 54%.

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Денег нет

У «Томи». Зимой Томск покинули почти 20 футболистов. Так в РФПЛ появилась молодая команда с собственными воспитанниками. Правда, ненадолго. Нет денег и у «Ростова». Вернее, есть, но слишком мало: в марте Дмитрий Кириченко признал, что задолженности по зарплатам и премиальным по-прежнему есть. Без еврокубков клуб лишится значительной части доходов. Дальше, «Анжи» пережил очередную смену курса, а также смену руководства и тренера. Не тратит ЦСКА и экономит «Зенит». Тренд не изменился, денег по-прежнему становится меньше. Такими темпами нельзя исключать, что клубы всё-таки начнут зарабатывать в match-day.

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Судейских скандалов меньше не стало

Алексей Еськов, Сергей Иванов, Михаил Вилков, Сергей Лапочкин – если начать перечислять арбитров, чьи решения придали матчам оттенок скандальности, придётся перечислять всех. Количество скандалов привело к тому, что Валентин Иванов подал в отставку с должности руководителя Департамента судейства и инспектирования. Его сменил Андрей Будогосский, после чего организация стала ещё более закрытой.

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Возвращение Юрия Сёмина

«Локомотив» неровно играл весь сезон, только однажды добился трёх побед подряд и в итоге оказался на унылом восьмом месте. Но благодаря победам над «Краснодаром» и ЦСКА хотя бы некоторые моменты этих девяти месяцев болельщикам будет приятно вспомнить. Кроме того, «Локо» в шаге от трофея и еврокубков. Наконец, понадобилось возвращение в клуб вернулся Юрия Сёмина, чтобы Дмитрий Лоськов смог сыграть свой прощальный матч. Такое запоминается на всю жизнь.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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