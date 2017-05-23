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Юрий Сёмин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Плач по Палычу. Главное о сезоне «Локомотива»

Юрий Сёмин должен был возглавить «Локомотив» хотя бы ради того, чтобы оживить двух самых ярких игроков «железнодорожников».
23 мая 2017, вторник. 12:00. Футбол

«Локомотив» в сезоне-2016/17

Итог: 8-е место, 42 очка, +10=12-8, 39:27

Лучший матч: «Арсенал» – «Локомотив» – 0:3

Худший матч: ЦСКА – «Локомотив» – 4:0

Лучший игрок по оценкам «Чемпионата»: Мануэл Фернандеш – 7,16 (22 игры)

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Летом в Премьер-Лиге намечается традиционная тренерская миграция, и даже жаль, что Юрий Сёмин, выигравший для «Локомотива» Кубок России, почти обречён стать её участником. Прошлым летом, когда Илья Геркус принял «Локо» и привёл работать над обликом клуба лучших пиарщиков Москвы, приглашение Юрия Палыча казалось ещё одним популистским ходом – где-то рядом с организацией прощального матча Дмитрия Лоськова, музыкальной сценой перед домашними матчами, Масленицей с фанатами и бесплатными сэндвичами для журналистов. Казалось, единственная миссия Сёмина в Черкизово – вернуть болельщиков «Локо» на трибуны, чего не удавалось сделать даже завоёванными трофеями.

Сейчас за Юрия Палыча немного грустно. И совсем не из-за Кубка, который может стать для Сёмина финальным аккордом; даже не из-за личного знакомства: в декабре мы командой «Чемпионата» играли против тренера «Локомотива» в футбол, я пробовал закрывать Сёмина, а Палыч в 69 лет был удивительно бодрым и гонял молодёжь.

Грустно, потому что тренер выполнил все задачи на сезон, не вычисляемые в очках и турнирном положении. Сёмин правильно использовал достойное наследство своего ученика Игоря Черевченко, продолжив его генеральную линию и не став ничего ломать. Когда появилось стремление перестроить «железнодорожников» на схему 3-4-1-2 – дал результат и выстроил грамотный игровой рисунок, когда результат пропал – аккуратно откатил команду на 4-2-3-1. Встроил в игру «Локомотива» Ари – нападающего, которого очень не хватало красно-зелёным осенью. Если вдруг Ари пропадёт в начале следующего сезона, никто не удивится, но это уже другой вопрос. Но главными выигравшими от назначения Сёмина стали два потерянных плеймейкера.

Один, Мануэл Фернандеш, у Игоря Черевченко безнадёжно застрял между лавкой и резервом. Синергии между тренером, ставящим абсолютной ценностью бойцовские качества, и сахарным, расслабленным португальцем не могло быть в принципе – и от этого страдала игра «Локомотива». В болельщицкой среде «Локо» Черевченко принято было считать серой, безвкусной командой, и одной из причин такой серости было как раз отсутствие сильного плеймейкера – такого, как Фернандеш, держащего командную игру. Второй, Алексей Миранчук, к 20 годам стал для основной массы «пропащим» и «утерянным талантом». Масса отказывалась смотреть на грамотные решения Миранчука, его технику, открывания и талдычила только о сухой статистике – 2 гола и 2 голевые передачи за сезон.

Одного Сёмин вытащил из пропасти, дал время набрать форму, постепенно подвёл к основному составу и обнаружил, что в «Локомотиве» чахла копия Дмитрия Лоськова. Мы и раньше знали, что Ману Фернандеш – жутко талантливый и жутко ленивый, но стоило довериться Фернандешу, прощать его традиционные португальские «фишечки» (передерживание мяча, слабую работу в прессинге), и игрок расцвёл. Толком не играя треть сезона, Фернандеш поучаствовал в 27 голевых атаках «Локомотива», если считать ещё и предголевые передачи. Такой уровень активности поддержали только Квинси Промес и Артём Дзюба – у них тоже по 27 участий, – но сколько играли они и сколько Фернандеш?

Мануэл Фернандеш

Мануэл Фернандеш

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второму почти потерянному плеймейкеру, Алексею Миранчуку, помогла тренерская промывка мозгов. Ещё в марте Сёмин акцентировал внимание на умении Миранчука выбросить из головы ненужный контрактный хлам, а неделю назад рассказал о своём договоре с игроком: «Мне очень нравится, что Миранчук слушает и умеет слышать. Вот не складывается у него по сей день с новым контрактом. Но я нахожу с ним общий язык. Мы с ним договорились:«Если ты будешь хорошо тренироваться и лучше других выглядеть на своей позиции, я буду тебя ставить. Всегда. Ты даже не волнуйся. Если ты лучший, я не могу тебя не ставить. Но если начнёшь вести себя по-другому – потом не жалуйся на то, что не играешь, потому что у тебя контракт не подписан».

Важна и ещё одна деталь: Сёмин исхитрился уместить Миранчука и Фернандеша в одной схеме, хотя номинально они друг другу мешали. Фернандеша подвинул чуть в глубину, доверил ему все стандарты и диагонали на фланги. Миранчука подвинул фактически на одну линию с Ари. Наладил химию между игроками – Фернандеш, ищущий мяч по всей ширине поля, часто отдавал Миранчуку передачи между линиями. Ману стал ответственным за предпоследний пас (11 первых и вторых предголевых передач), Миранчук – за последний (9 ассистов): так и родился симпатичный играющий «Локомотив».

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Проблем у красно-зелёных было достаточно – масса растерянных очков с аутсайдерами, жуткая реализация моментов, тяжёлая травма Ведрана Чорлуки, выключившая «Локомотив» из борьбы за четвёрку. Кое-где виноват и сам Сёмин – ставил крайним защитником Игнатьева, допускавшего позиционные провалы у своих ворот, одновременно использовал в опорной зоне Денисова и Тарасова, что шло игроку сборной (Тарасову, если что) лишь во вред.

Однако поводов для оптимизма тоже достаточно. Во-первых, весь сезон «Локо» шёл в тройке сильнейших команд Премьер-Лиги по Expected Points, ожидаемым очкам на основе ожидаемых голов(и закончил «виртуальный» сезон третьим). Во-вторых, Сёмин заложил базис для борьбы за высокие места в следующем сезоне: у «Локо» снова есть сильный бомбардир и сразу два классных плеймейкера. Другую задачу пусть решает менеджмент красно-зелёных: вернуть болельщиков в Черкизово не удалось ни Сёмину, ни Лоськову, ни шашлыкам перед трибунами.

«Я хочу остаться в «Локомотиве», – высказался в концовке сезона Алексей Миранчук. И это ещё один аргумент в пользу Юрия Сёмина. Возможно, 70-летний тренер спас карьеру молодого парня, почти забитого контрактными войнами.

После этого всё-таки будет жаль, если Юрия Сёмина уволят.

Юрий Сёмин и Алексей Миранчук

Юрий Сёмин и Алексей Миранчук

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив Алексей Миранчук Юрий Сёмин РФПЛ
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