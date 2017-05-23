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Олег Кононов
Фото: fc-terek.ru
Текст: Денис Марков

Грозное предложение. Зачем Кононову идти в «Терек»

Перед уходом из «Терека» Рашид Рахимов объявил имя преемника. Жребий пал на Олега Кононова. Что ждёт экс-тренера «Краснодара» в Грозном?
23 мая 2017, вторник. 13:34. Футбол

Уход Олега Кононова из «Краснодара» шокировал многих. Предпосылки не всплывали наружу, их видел только сам тренер, который когда-то сделал с командой шаг наверх из середины таблицы.

Казалось бы, всё идёт по плану, клуб медленно, но верно поднимается вверх. Но нескольких матчей на старте сезона хватило, чтобы понять обратное. Летом тренер всерьёз замахивался на Лигу чемпионов и борьбу за первое место. Опыта достаточно, навыков тоже, пора делать очередной шаг вперёд. Но не получилось. Кононов не захотел топтаться на одном месте и подал в отставку.

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Олег Кононов ушёл из «Краснодара» – и это тот самый случай, когда и тренер, и клуб упёрлись в собственный потолок и вынуждены идти дальше.

Казалось бы, утверждение, что для «Терека» это отличный вариант, не удастся оспорить. Тренер с опытом и амбициями, высоко оценивается как тактик, прошёл стажировку у Антонио Конте в «Челси». Но первый вопрос: выгодна ли сделка для Кононова? Летом он ставил себе самые высокие задачи, а принял клуб, не играющий даже в Лиге Европы.

В текущем сезоне грозненцы замахнулись на еврокубки, но упустили шанс в последний момент. Для достижения цели ресурсы были: организованная игра в обороне, классные исполнители в атаке, победа над «Зенитом» как демонстрация амбиций. «В прошлом сезоне мы стали седьмыми, что является лучшим результатом в истории клуба. В текущем чемпионате ниже шестого места уже не опустимся – вновь лучший результат в истории», — говорил Рашид Рахимов. Но к концу сезона клуб уже не столь радовался достижению. Наоборот, шестое место и непопадание в Лигу Европы стало разочарованием.

С одной стороны, Кононов – идеальный вариант для решения этой задачи. И не только в плане мотивации, но и в плане философии. Главное: он силён в тех аспектах, в которых его будущая команда испытывает проблемы. Рашид Рахимов растерял важнейшие части своего пазла на трансферном рынке. Пришлось сделать команду оборонительной. Но сохранил те, что служат контурами, к которым не столь проблемно подобрать другие детали. Самое важное – он по новой выстроил игру в защите. Но для достижения еврокубков: а) не хватило голов, б) не хватило слаженности в своей штрафной, в) стиль команды слишком прямолинеен.

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В обороне «Терек» так же аномален, как «Краснодар» в атаке при Игоре Шалимове, о чём шла речь месяц назад. Команда много атакует, но часто теряет мяч в атакующей трети поля и не использует правый фланг атаки. Отсюда яркая игра в атаке и слабая результативность. Текущей весной «Терек» – оборонительная команда: лидер чемпионата по отборам (19,9 за игру) и на четвёртом месте по перехватам с незначительным отставанием от «Уфы», «Ростова» и «Спартака». Но с большим отрывом отстаёт от них по пропущенным мячам.

Но реализации его идей клубу необходима перестройка обороны и выход на трансферный рынок для усиления атаки. Если первое решаемо с текущим подбором игроков, то второе – больная тема для Рахимова всю карьеру в Грозном, особенно после ухода лидеров. «Нам не хватает той сыгранности, которая была в прошлом году. Команду покинула по разным обстоятельствам большая группа футболистов», – говорил тренер. До сих пор грозненцы не восполнили потери, восполнят ли с приходом нового тренера?

Без приобретений в полузащиту тактика Кононова просто не будет работать. «Мне неинтересен закрытый футбол. Я тренер другой формации – атакующей. Хочется видеть игру команды в первую очередь в атаке, – ум, технику, скорость, взаимодействие друг с другом. А отбор мяча должен дополнять всё это. И игра в обороне должна быть умной, дисциплинированной, смелой», – говорил тренер осенью о своём подходе, который сильно отличается от текущей игры «Терека».

Кононов точно способен решить проблему с прямолинейности. Он тоже открыто говорил, что является её ярым противником. О какой прямолинейности может идти речь, если его «Краснодар» выстраивал атаку через центр поля и делал ставку на контроль мяча (показатель команды топ-уровня)? И опять же, без шопинга здесь не обойтись. «Терек» стал играть в «бей-беги» не от хорошей жизни.

Олег Кононов

Олег Кононов

Фото: fc-terek.ru

Пожалуй, трансферная проблема – единственное, что может поставить подножку на пути Кононова во главе грозненского клуба. Олег Георгиевич никогда не разбрасывался купюрами и вряд ли станет это делать. Но раскошелиться для борьбы за еврокубки и построения атакующего футбола необходимо.

В плане философии Кононов тоже идеален для «Терека». Клуб медленно, но верно выстраивал надёжный костяк команды. Почти как «Краснодар», в котором грозненский избранник сделал себе имя. Только лидеры со временем разошлись. И, по сути, летом он окажется в той же ситуации, что и три года назад.

В этот раз, возможно, у него получится взобраться ещё выше.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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