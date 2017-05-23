Ни шагу назад! Главное о сезоне «Зенита»

Соотечественник Массимо Карреры Лучано Спаллетти в петербургский период своей тренерской карьеры любил повторять, что футбол – это в первую очередь спектакль, шоу, а уже потом титулы, награды и прочие приятные бонусы. В завершившемся спектакле под названием «Чемпионат России сезона-2016/17» роли распределились весьма оригинально: из трёх лидеров два получили заслуженные похвалы, а третий играл, играет и – нет сомнений – ещё будет играть роль главного раздражителя российского футбола. То, что для многих, в том числе и для нынешнего чемпиона, последние четыре сезона не поднимавшегося выше 4-го места, считалось бы достижением, для «Зенита» считается полным провалом. Даже несмотря на то что сезон для петербургской команды изначально предполагался непростым.

«Зенит» в сезоне-2016/17



Итог: 3-е место, 61 очко, +18=7-5, 50:19

Лучший матч: «Зенит» — «Ростов» – 3:2

Худший матч: «Зенит» — «Терек» — 0:1

Лучший игрок по оценкам «Чемпионата»: Артём Дзюба – 7,06 (26 игр)

Год назад, представляя нового тренера, руководство «Зенита» назвало три главные задачи, которые предстоит решить Мирче Луческу. Предполагалось, что румынский наставник начнёт болезненное, но крайне необходимое омоложение состава, который к тому же в обозримом будущем мог лишиться (и лишился) трёх ключевых игроков. Задачи завоевать золото чемпионата и повышение клубного рейтинга УЕФА на 3-4-й позиции (а следовательно максимально успешное выступление в Лиге Европы) с тренерского штаба при этом не снимались. И если исходить из этих вводных, следует признать, что тренер и его команда экзамен провалили – в активе у них лишь победа в Суперкубке России, который уже давно у нас за титул не считают.

Логика поставленных перед сезоном задач и причина разочарований по его окончании вполне очевидна. Сейчас уже мало кто вспоминает времена, когда бронза или серебро чемпионата считались для «Зенита» прыжком выше головы, а сам клуб воспринимался как крепкий середнячок. Последние 10 лет – с момента первого российского чемпионства «Зенита» — петербургский клуб лишь однажды оказался на пятом месте. Было это в «похмельном» 2008 году, когда сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА, впервые играли в групповом этапе Лиги чемпионов и вышли в плей-офф Кубка УЕФА, так что даже на фоне неудачи в российском первенстве никак нельзя было назвать провалом. Но уже начиная с 2010 года любое место, кроме первого, считается для «Зенита» шагом назад. Любопытно, что результаты идущего все эти годы ноздря в ноздрю с петербуржцами (за 10 лет 3 бронзы, 2 серебра, 4 золота) ЦСКА (2 бронзы, 4 серебра и 3 золота) всякий раз признаются успешными. Вот и нынешнее второе место «армейцев» объясняется объективными причинами – смена тренера по ходу сезона, перестроение игровой модели, приведшей, как многие считают, к усилению атакующего потенциала команды. Того самого, в котором отказывают «Зениту».

Между тем, петербуржцы в очередной раз стали лидерами по количеству забитых мячей – 50 голов против 47 у ЦСКА и 46 у чемпиона. Причём по статистике за последние 10 лет лишь три команды превосходили «Зенит» по этому показателю. В 2009 году победитель чемпионата казанский «Рубин» наколотил 62 мяча, ставший вторым «Спартак» — 61, а занявшие третье место петербуржцы — лишь 48. В сезоне-2014/15 самым забивающим стал ЦСКА – 67 голов против 58 ставшего чемпионом «Зенита». Во всех остальных чемпионатах, в том числе и нынешнем, петербуржцы остаются самой забивающей командой и соревноваться в этом смысле могут разве что сами с собой.

И в этом турнире «Зенит» Луческу проиграл «Зениту» Виллаш-Боаша, который в прошлом и таком же бронзовом сезоне наколотил на 11 голов больше. Но у Боаша был Халк, который сам забил 17 мячей и Дзюбе (15) помогал это делать, а вот Жулиано, на которого сделал ставку в нападении Луческу, с этой задачей не справился. Зато, по словам румынского наставника, этот бразилец много помогал в обороне, из которой в начале сезона ушёл один из сильнейших защитников нашего чемпионата Эсекьель Гарай. При этом, активно экспериментируя с линией обороны, меняя от матча к матчу и сочетание защитников и даже вратарей, Луческу удалось существенно снизить количество пропущенных «Зенитом» голов – 19 в этом сезоне против 32 в прошлом.

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Ещё одна любопытная цифра – для завоевания бронзы в прошлом сезоне «Зениту» хватило 59 очков, на 3 больше, чем у занявшего четвёртую строчку «Краснодара». В этот раз петербуржцы финишировали с 61 очком в активе (у «Краснодара» — 49). В начале нулевых тогдашний тренер петербуржцев Юрий Морозов вывел условный чемпионский график: по 20 очков после 10 матчей, всего — 60. В 2007 году «Зенит» стал чемпионом, набрав как раз с 61 очко, то есть практически уложившись в чемпионский график Морозова. С 60 очками лидировал в 2008 году «Рубин». Но начиная с сезона 2012/13 (переход на осень/весна) претенденту на первое место 60 очков уже мало для победы. И лидером по этому показателю до этого сезона был тоже «Зенит». В этом чемпионате «Спартак» на 1 очко улучшил достижение петербуржцев, набравших в своём чемпионском сезоне 2010 года 68 баллов.

Впрочем, никакие цифры не способны скрасить главное разочарование петербуржцами в этом сезоне. Оставшись без Лиги чемпионов, но благодаря победе в Кубке России избавившись от квалификационных раундов Лиги Европы, в «Зените» затеяли масштабную перестройку команды в расчёте на то, что к новому сезону этот процесс если и не будет окончательно завершён, то хотя бы окажется близок к финалу. Даже с потерей Халка, Гарая, а затем и Витселя состав «Зенита» выглядел стабильным, а селекционные успехи прошлых лет почти гарантировали, что проблемные позиции можно закрыть без труда. Да и сам Луческу, говоря о потере Халка, подчёркивал, что его игровая модель ориентирована на командные действия, а не индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Философия вполне укладывалась в финансовую модель «Зенита» образца сезона-2016/17 – в котором клубу пришлось ограничивать себя в расходах, оглядываясь на финансовый фэйр-плей УЕФА, и на то, что доходы от Лиги Европы в разы ниже, чем от Лиги чемпионов.

Но что-то пошло не так. Недорогие, но, как казалось, качественные покупки «Зенита» не сыграли. По сути, занести себе в актив селекционная служба клуба может разве что Жулиано и Андрея Лунёва. Роберт Мак, подававший большие надежды в первой части сезона, весной неожиданно потерялся. Так и не смог закрепиться в основе «Зенита» Иван Новосельцев. Не получилось даже с оговорками заменить Витселя бразильцу Эрнани. Так и осталось загадкой приобретение Молло. Попутно клуб в течение сезона покинул ряд собственных воспитанников, в которых Луческу не увидел потенциала.

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Но у этой медали есть и обратная сторона. Беспрецедентное давление на клуб и команду, о котором говорил Луческу на своих последних брифингах, не позволяло спокойно и планомерно заниматься перестройкой, масштабы которой руководство клуба явно недооценило. Пытаясь обрисовать контуры нового «Зенита», Луческу ещё в начале сезона затеял серьёзную ревизию всего игрового потенциала клуба. Не случайно не только летом, когда большинство лидеров команды играло в своих сборных, но и на зимних сборах тренер активно просматривал молодёжь «Зенита», давая им максимум игровой практики. При этом, по признанию одного из руководителей клуба, требовал, чтобы в его распоряжение отдавали не только игроков «молодёжки» и «Зенита-2», но и 16-17-летних воспитанников академии.

Видимо, Луческу решил, что от добра добра не ищут и то, что работало в «Шахтёре», должно работать и в «Зените». Не сработало. Возможно, будь у наставника и его тренерского штаба чуть больше времени и лояльности, прежде всего со стороны собственных болельщиков, всё и получилось бы – не в этом, так в следующем сезоне. Но проблема в том, что ни того, ни другого у Луческу не было. Клубу крайне важно было по итогам сезона вернуться в Лигу чемпионов, а болельщики оказались бы куда более снисходительны к экспериментам наставника если бы не… чемпионство «Спартака». Именно оно, как это ни странно, перечеркнуло хорошее поначалу отношение к Луческу со стороны собственной группы поддержки. Любой другой чемпион не был бы столь серьёзным раздражителем для петербургской торсиды, ринувшейся вымешать свое негодование на тренере в последних матчах. Стоит ли удивляться той нервозности, с которой Луческу реагировал на любые просьбы подвести итоги сезона?

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Накануне последнего тура в чемпионате Луческу взял на себя вину за провальный сезон. Хотя, объективно говоря, вся анатомия провала состоит лишь в том, что за этот футбольный год «Зенит» не сделал шаг вперёд, остался на месте, что удаётся лишь клубам, крепко стоящим на ногах. И сам факт, что нынешнее третье место считается провалом, лишнее тому доказательство. Есть ли будущее в «Зените» у Луческу – решать руководителям клуба. Вопрос о том, есть ли чемпионское будущее у самого «Зенита», даже не стоит. Причём не только для поклонников клуба, но и для тех, кто симпатий к нему не питает. Очевидно, что в будущем сезоне «Зенит» вновь окажется в числе фаворитов. Потому что вылет его из числа претендентов на медали будет означать не столько удар по имиджу самой команды, сколько минус российскому чемпионату. Который, так совпало, именно в последние 10 лет, в течение которых петербуржцы прочно закрепились в статус главных претендентов на золото РФПЛ, считается 5-6-й по силе лигой континента.