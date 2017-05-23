АПЛ. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17

Первый сезон неприлично больших денег в Англии завершён. Он подарил несколько прекрасных историй успеха, пару громких историй неудач и мимоходом окончательно добил стереотип о прямолинейном английском футболе. Зато теперь появился новый штамп о превосходстве итальянских тренеров, и пока этому штампу нечего противопоставить. С чего бы начать?

Герои

Антонио Конте

Наводит порядок после Особенного. Как Конте изменил «Челси» Антонио Конте перестроил команду уже второй раз за три месяца. Получилось лучше, чем в первый.

Итальянец мощно поработал летом со сборной и практически без отпуска попал в разобранный «Челси». Лондонцы провели заурядную, по своим меркам, трансферную кампанию: 130 млн евро за Миши Батшуайи, Н’Голо Канте, Давида Луиса и Маркоса Алонсо. Трое из четырёх у Конте стали основополагающими игроками. Конте не сумел дать результат со своим первым планом: техничным центром, атакующими фланговыми полузащитниками и постоянным владением мяча. Но перестройка на коленке по ходу сезона удалась ему блестяще. Схема с тремя защитниками и Азаром с Педро на полуфлангах атаки помогла выиграть 13 матчей подряд. Помимо тактической работы Антонио проделал психологическую: вернул «Челси» азарт и характер, и так часто подводивший год назад «инстинкт убийцы». Сезон закончен шестью победами подряд. «Челси» не расслабился, даже когда всё стало ясно.

Весь «Челси»

Никакой философии, только пот. Почему «Челси» — чемпион Простые приёмы, с помощью которых Антонио Конте сделал лучшую команду в Англии.

Это нечестный приём: записать в герои всю команду, и больше такое не повторится. Но в «Челси» действительно уникальная ситуация. Хотя Эден Азар и провёл выдающийся сезон, а Канте признан лучшим игроком АПЛ, сила команды была не в какой-то одной личности, а в каждом из футболистов. Можно начать с Сесара Аспиликуэты, которого отметил Конте (назвал «вратарём» — это из-за универсальности испанца), продолжить ставшим одним из лучших латералей в мире Маркосом Алонсо. Но и Давил Луис сделал этот «Челси» собой, подрабатывая на полставки плеймейкером. И Диего Коста, полгода сдерживая свои финансовые инстинкты, забивал с регулярностью топ-форварда. И Тибо Куртуа… в общем, хватит. Всё ясно.

Гарри Кейн

Он сильно провёл сезон-2015/16, который закончился большим разочарованием. Многие ждали эмоционального спада, но в этом чемпионате Кейн сделал ещё один качественный скачок. 29 голов и 7 ассистов в 29 матчах по сравнению с 25 голами и одним ассистом в 38 матчах год назад: Кейн стал сильнее и в завершении, и в подыгрыше. Игра в воздухе – не самая сильная его сторона, но и здесь прогресс: 1,5 выигранных единоборств после 0,9 в прошлом сезоне. Кейн прогрессирует, его команда тоже. Потолка пока не видно.

Маурисио Почеттино

В этом заслуга тренера. Владельца «Тоттенхэма» Дэниэла Леви можно назвать гением продаж, но в плане усиления команды ему не всегда хватает амбиций. Маурисио Почеттино возглавил команду в 2014 году и получил команду, перегруженную молодыми талантливыми футболистами, немолодыми футболистами, которых уже слишком давно считают талантливыми, а также футболистами, которым постоянно что-то мешало реализовать свой талант. Аргентинец капитально вычистил состав – иногда даже ценой неплохих игроков – и за три сезона занял пятое, третье и второе места. Он сделал Деле Алли и Гарри Кейна европейскими звёздами, нашёл идеальное применение месутозильским качествам Кристиана Эриксена и открыл Сон Хын Мина.

Алли-экспресс. Как «Тоттенхэм» вновь ворвался в чемпионскую гонку Зимой Маурисио Почеттино внезапно решил пойти по пути Антонио Конте – и его ставка на 3-4-3 сыграла не хуже, чем у итальянского коллеги.

Филиппе Коутиньо

«Если я перейду в «Реал» или «Барселону», стану обычным футболистом», — Филиппе Коутиньо имеет право на эти слова. «Барселона» не скрывает намерений купить его, но бразилец считает, что верность команде, в которой он добился успеха, важнее. По крайней мере, он так говорит…

Лучший игрок «Ливерпуля» в этом сезоне стал самым результативным бразильцем в истории АПЛ. Для этого понадобилось забить свой 30 гол в чемпионате (на это у Филиппе ушло три с половиной года), и чтобы Диего Коста стал испанцем…

Кевин де Брёйне

Он лучше других принял идеи Гвардиолы и стал незаменимым игроком «Манчестер Сити». Фактически все атаки строились через него. В итоге 18 голевых передач и полная беспомощность «Сити», когда де Брёйне выключен из игры.

Крэйг Шекспир

Пару слов о прошлом чемпионе. «Лестер» оказался не готов к планам развития Клаудио Раньери и к середине сезона стал неуправляемым. После того как игроки, разумеется, «не сливали тренера, как вы можете так думать?», команда досталась помощнику итальянца Крейгу Шекспиру. Тот не стал ничего выдумывать – «Лестер» продолжил играть в тот же футбол и примерно тем же составом. Но поначалу стал играть лучше. После эмоционального всплеска и шести побед подряд «лисы» вернули режим аутсайдеров и набрали восемь очком в восьми последних турах. Этого хватило для комфортного 11-го места.

Златан Ибрагимович

Швед – лучший бомбардир «МЮ» в сезоне, сыграв всего 27 матчей. Это всё, что нужно знать, во-первых, о форме Златана, а во-вторых, об успехах «МЮ». У Жозе Моуринью многое идёт не так, и Златан часто выручал его. Он забрал место Руни и замкнул на себе всю атакующую игру команды. И принёс «МЮ» 16 очков в чемпионате.

Вернётся сильнее. Почему у Златана нет выбора Напоминание о том, что Златан Ибрагимович просто не сможет закончить карьеру из-за травмы.

Антигерои

Арсен Венгер

Во время этого сезона движение «Венгер – аут» приняло международный масштаб, Алексис Санчес поднял бунт (трофеев захотел), а в конце болельщики узнали, что «Лига чемпионов для «Арсенала» уже не так важна, как раньше». С финансовой точки зрения, естественно. Наверное, они обрадовались. «Арсенал» до сих пор официально не объявил об очередном продлении контракта, но в британской прессе уверены: следующий сезон он начнёт в той же должности. Всё, как всегда, только без Лиги чемпионов.

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Рияд Марез

Лучший игрок АПЛ в сезоне-2015/16 в этом году играл почти всегда и был так же неэффективен, как и весь «Лестер». Скорость, дриблинг, классные диагонали на Джейми Варди – всё осталось в прошлом. Рияд Марез в итоге настрелял девять голов и ассистов – это меньше, чем у Ислама Слимани, который провёл на поле в два раза меньше времени. А ведь прошлым летом Марезом интересовалась «Барселона».

Клаудио Браво

Его история похожа на анекдот, только в конце Клаудио не смеётся. Он прибыл в Манчестер по личному требованию Гвардиолы, которому нужен был вратарь-распасовщик. «Барса» оставила без вратаря «Аякс», а Браво начал веселить публику в Англии. Он отдавал пасы чужим, ошибался на выходах, пропускал мяч под рукой и ловил руками за пределами штрафной… Видео можно посмотреть здесь. На само деле, результативных ошибок у чилийца было не слишком много, но он попал под давление СМИ и собственных болельщиков и потерял уверенность, а затем и место в воротах. Вилли Кабальеро, может, не так хорош в игре ногами, но в игре руками он хотя бы стабильнее.

Дэвид Мойес

Летом Сэм Эллардайс ушёл в сборную, и его место в «Сандерленде» занял Мойес. Очевидно, что во всём виноват Большой Сэм: стало хуже сборной, ему самому и «Сандерленду». Карьера Эллардайса в национальной команде длилась ровно один матч, потом он был уволен по обвинению в коррупции. А Дэвид Мойес уверенно занял с «Сандерлендом» последнее место.

Кстати, Эллардайс уже в январе вернулся к работе и занялся тем, что лучше всего умеет: поднимать со дна аутсайдеров. Он принял идущий последним «Кристал Пэлас» и сохранил в АПЛ, попутно обыграв на выезде «Челси» и «Ливерпуль».

Те, кто не попал в обе категории

У многих выдающихся людей этот сезон в Англии получился слишком противоречивым, чтобы попасть в список героев или антигероев. Но без них не обойтись.

Жозе Моуринью

Если он завтра не обыграет «Аякс», сезон будет провален. Моуринью заканчивает чемпионат даже ниже затроленного им до невроза Арсена Венгера. Антони Марсьяль, Генрих Мхитарян, Хуан Мата (не говоря о Бастиане Швайнштайгере) – отличные футболисты либо показывали свою лучшую игру либо отрезками, либо не показывали вообще. С Уэйном Руни у Жозе тоже не сложилось. Только кубок Лиги Европы и место в Лиге чемпионов в следующем сезоне спишут все ошибки.

Тренерский почерк. Как «Манчестер Юнайтед» вновь стал крутым Так ярко и слаженно «МЮ» не играл со времён Алекса Фергюсона. Как Моуринью доказал, что всё ещё является тренером топ-уровня.

Поль Погба

Француз очень хорошо провёл сезон. Он поиграл на всех позициях в центре поля и стал системообразующим игроком «МЮ»: без него команда просто отходит на свою половину поля и даже не борется за мяч. Просто его работа не всегда заметна, а рядом почти на таком же уровне играет Андер Эррера, за которого не платили 105 млн евро. Игроки такого амплуа всё ещё стоят немного других денег, поэтому от Погба ждали большего – хотя бы двузначного числа голов и ассистов, это ведь не так уж много.

Хосеп Гвардиола

Каталонец столкнулся с серьёзными трудностями, о которых честно рассказывал по ходу сезона. Его фразы о важности подборов – одновременно памятник и кенотаф этого сезона. Напомню: «Я знал, что здесь важно выигрывать подборы. Но не представлял, что настолько», — сказал Пеп. «Манчестер Сити» иногда выглядел неубедительно, временами беспомощно, а иногда великолепно. Итоговое приземление на третье место нужно признать мягким: Гвардиола сохранил полный контроль над командой и готов ко второй попытке.

На грани безумия. 6 фишек, которые Конте и Гвардиола привнесли в АПЛ Шесть тактических приёмов, которые заставили измениться самую раскрученную лигу мира. Порой эти идеи граничили с сумасшествием.

Юрген Клопп

В «Ливерпуле» немец усугубил свою хроническую болезнь – неумение играть против слабых команд. «Ливерпуль» победил «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», в 10 матчах с командами из топ-6 у Клоппа ни одного поражения! Зато «Халл», «Борнмут», «Бёрнли», «Кристал Пэлас» оказались ему не по зубам.

Вторая проблема, с которой столкнулся Клопп, – травмы. Мане, Коутиньо, Лаллана, Лейва, Матип, Хендерсон, Фирмино, Старридж – любой в его команде выбывал на минимальный срок в несколько недель. Клопп сам подчеркнул, что это не связано с интенсивностью тренировок, в чём его принято обвинять: многие травмы получены во время столкновений, после подкатов и неудачных приземлений. «В этом сезоне травмы стоили нам борьбы за титул», — сказал тренер. Да, но всё-таки задачу-минимум выполнить удалось.

Итоги сезона

Мода на 3-4-3

В минувшем сезоне Премьер-лигу охватила мода на 3-4-3. Помимо «Челси» так некоторое время играл и «Тоттенхэм», и «Манчестер Сити», и команды из нижней части таблицы. А эпизодически – почти каждая команда лиги, например в матчах против Гвардиолы.

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Гвардиоле и Моуринью нужны другие составы

Особенно Хосепу. Ему предстоит перекраивать всю защиту и найти опорного полузащитника с первым пасом. Фернандиньо с этой ролью не справился. Что касается обороны, уже объявили об уходе из «Сити» Гаэль Клиши и Пабло Сабалета. Наконец, клубу не помешает новый вратарь.

У Жозе похожая ситуация. Ему нужен топ-форвард на следующий сезон, и тренер предупредил, что клуб «хорошо поработает на трансферном рынке летом». Гари Невилл предполагает, что бюджет составит больше 200 млн евро.

«Арсеналу» нужен другой план

«Мы планируем бороться за самые высокие места». Абстрактная фраза, с которой начинается каждый сезон «Арсенал» уже несколько лет. В конце это обычно превращается в удовлетворённую констатацию факта, что задача – попасть в Лигу чемпионов — выполнена. В этом сезоне постфактум выяснилось, что и этой задачи не было. Как-то быстро меняются планы у «Арсенала».

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Зимний шопинг не нужен

Только три команды потратили зимой больше 30 млн евро. Тонущий «Кристал Пэлас» закупился под Сэма Эллардайса (и в конце концов спасся), «Эвертон» купил Моргана Шнейдерлена у «МЮ». Из больших клубов заметный трансфер совершил только «Сити», но сделка по Габриэлу Жезусу была оговорена заранее, и это, скорее, было усиление на перспективу. «МЮ», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» зимой заработали. Довольно уникальная ситуация. Копили на лето?

Итальянские тренеры – лучшие в мире

Конте принял эстафету у Раньери, но дело даже не в этом. А в том, как он мимоходом подсадил полчемпионата на новую расстановку. Даже Гвардиола просто зеркалил схему «Челси» в очных матчах. Роберто Манчини – ещё один не последний для Англии человек (помним титул «Ман Сити» и 6:1 с «Юнайтед» на «Олд Траффорд»?) скромно подытожил: «Просто итальянские тренеры – лучшие в мире».