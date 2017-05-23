Когда Н’Голо ценнее голов. 10 лучших игроков сезона АПЛ

10. Деле Алли
37 матчей, 18 голов и 7 голевых передач
21-летний Алли второй год подряд признан сильнейшим молодым футболистом Премьер-лиги и входил в число номинантов на звание лучшего игрока сезона-2016/17. Деле стал самым результативным полузащитником английского чемпионата по системе «гол+пас». Молодую звезду «Тоттенхэма» мечтают приобрести топ-клубы Европы. «Алли, несомненно, и для «Реала» хорош», – считает, в частности, Роберто Карлос. На данный момент стоимость трансфера игрока «шпор» оценивается в 40 млн евро, но, скорее всего, реальная цена окажется раза в два выше.
9. Алексис Санчес
38 матчей, 24 гола и 10 голевых передач
Чилийский нападающий забил в «Арсенале» больше всех мячей и отдал больше всех голевых пасов, однако его усилий не хватило «канонирам», чтобы завершить сезон в зоне Лиги чемпионов. Индивидуальные награды – максимум для Санчеса в нынешнем сезоне. Но это слабое утешение для по-настоящему амбициозного футболиста. Высока вероятность, что чилиец сменит летом клуб. Тем более если в «Арсенале» останется его «вечный» главный тренер Арсен Венгер, чьи отношения с Санчесом по ходу сезона оставляли желать лучшего.
8. Златан Ибрагимович
28 матчей, 17 голов и 5 голевых передач
В начале сезона Ибрагимовичу доставалось от критиков, но в конце концов 35-летний швед всё-таки доказал, что «Манчестер Юнайтед» не совершил ошибки, пригласив его. Из-за травмы и напряжённого графика манкунианцев Ибрагимович провёл только 28 матчей в АП, тем не менее он вошёл в десятку самых результативных игроков чемпионата по системе «гол+пас». Ибра успел наколотить более полутора десятка голов. Разочарованием для нападающего станет только тот факт, что он пропустит финал Лиги Европы, который состоится на родине шведа.
7. Кевин Де Брёйне
36 матчей, 6 голов и 18 голевых передач
Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» – лучший ассистент английского чемпионата. Де Брёйне записал на свой счёт 18 голевых передач, установив попутно клубный рекорд. В Бельгии Кевина второй год подряд признали сильнейшим игроком страны, выступающим за границей. «Жаль, что Де Брёйне сейчас в другой команде. Он отличный футболист!» – эти слова сказал по ходу чемпионата Антонио Конте. Даже в чемпионский сезон тренер «Челси» был бы рад, если бы бельгиец вернулся в лондонский клуб, которому принадлежал до 2014-го.
6. Фелиппе Коутиньо
31 матч, 13 голов и 7 голевых передач
Ни один бразильский футболист не забивал так много в АПЛ, как Коутиньо. В этом сезоне полузащитник «Ливерпуля» установил рекорд среди соотечественников. Фелиппе здорово прижился в составе красных, стал их самым результативным игроком. Его заслуга в попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов, несомненно, очень велика. Болельщики до такой степени против ухода Коутиньо в летнее межсезонье, что на волне слухов о трансфере полузащитника в «Барселону» забросали камнями его машину. Естественно, это не увеличит желание Фелиппе остаться в «Ливерпуле».
5. Сесар Аспиликуэта
38 матчей, 1 гол и 4 голевых передачи
Обычно вся слава достаётся созидателям, игрокам атаки. Но невозможно не отметить великолепное выступление в сезоне-2016/17 испанского защитника-универсала. Аспиликуета – один из тех, на ком держится «золотой» «Челси». В нынешнем чемпионате Сесар сыграл больше всех минут в команде. «Это был шикарный год для него. Аспи фантастически отыграл. Замечательно, когда у тренера в распоряжении есть футболист, подобный ему. Если бы я попросил его надеть перчатки и встать в ворота, он с готовностью бы это сделал», – уверен Конте.
4. Ромелу Лукаку
37 матчей, 25 голов и 6 голевых передач
В отличие от других звёзд сезона АПЛ, Лукаку выступал за команду, которая вряд ли имела возможность побороться за титул. Но нападающий «Эвертона» заслужил быть среди лучших. Бельгиец занял второе место в гонке снайперов английского чемпионата, уступив победителю только на финише. Летом Ромелу может снова надеть футболку «Челси» или продолжить карьеру в другом топовом клубе. Тогда ему выпадет новый шанс опровергнуть сомнения скептиков. «Большой вопрос и недоумение вызывает игра Лукаку в матчах с командами топ-уровня. И эта проблема не уходит» – говорит, например, Гари Невилл.
3. Гарри Кейн
30 матчей, 29 голов и 7 голевых передач
Нападающий «Тоттенхэма» добился совершенно потрясающей статистики, наколотив 29 мячей в 30 матчах АПЛ. Кейну требуется всего каких-то 87 минут на гол! Неудивительно, что именно англичанин занял первое место в списке бомбардиров чемпионата. «Это мой лучший сезон. Я пропустил 11 недель, но упорно работал, чтобы восстановиться от травмы. Хотел стать ещё сильнее», – признаётся Гарри. К слову, связка Кейна с Кристианом Эриксеном наиболее эффективна в АПЛ по статистике. Англичанин забил с точных передач датчанина шесть голов.
2. Эден Азар
36 матчей, 16 голов и 5 голевых передач
Если прошлый сезон превратился для Азара в кошмар, то нынешний сродни сказке. Бельгиец завоевал чемпионство с «Челси», набрал 21 очко по системе «гол+пас» и с полным основанием претендовал на звание самого ценного футболиста чемпионата Англии. Эден опять расцвёл и слышит добрые слова о себе. «Азар стал лучше двигаться, теперь он звезда «Челси» в той же мере, в какой Криштиану Роналду был звездой моего «Манчестер Юнайтед», – полагает Рио Фердинанд. Возможно, летом всё-таки состоится трансфер бельгийца в «Реал», который обсуждали ещё год назад.
1. Н’Голо Канте
35 матчей, 1 гол и 1 голевая передача
В английском футболе возникает новая традиция: где играет Канте, там и золотые медали. В прошлом году француз помог «Лестеру» сенсационно выиграть АПЛ, а сейчас празднует успех уже с «Челси». Н’Голо признан лучшим футболистом сезона как по версии спортивных журналистов, так и по версии лиги. Игра опорного полузащитника оказалась ценнее голов топовых бомбардиров. Конте отмечает: «Н’Голо всегда улыбается, не важно, вымотан он работой или нет. Самое главное, что есть у Канте, – это желание и стремление прогрессировать изо дня в день. Думаю, он станет ещё сильнее».