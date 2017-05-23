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Н’Голо Канте
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Когда Н’Голо ценнее голов. 10 лучших игроков сезона АПЛ

Несмотря на большое количество ярких созидателей и бомбардиров, лучшим игроком английской Премьер-лиги стал опорный полузащитник.
23 мая 2017, вторник. 18:00. Футбол
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Одержав победы в 38-м туре АПЛ, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» попали в Лигу чемпионов. «Арсенал» Венгера идёт в Лигу Европы.

10. Деле Алли

37 матчей, 18 голов и 7 голевых передач

21-летний Алли второй год подряд признан сильнейшим молодым футболистом Премьер-лиги и входил в число номинантов на звание лучшего игрока сезона-2016/17. Деле стал самым результативным полузащитником английского чемпионата по системе «гол+пас». Молодую звезду «Тоттенхэма» мечтают приобрести топ-клубы Европы. «Алли, несомненно, и для «Реала» хорош», – считает, в частности, Роберто Карлос. На данный момент стоимость трансфера игрока «шпор» оценивается в 40 млн евро, но, скорее всего, реальная цена окажется раза в два выше.

9. Алексис Санчес

38 матчей, 24 гола и 10 голевых передач

Чилийский нападающий забил в «Арсенале» больше всех мячей и отдал больше всех голевых пасов, однако его усилий не хватило «канонирам», чтобы завершить сезон в зоне Лиги чемпионов. Индивидуальные награды – максимум для Санчеса в нынешнем сезоне. Но это слабое утешение для по-настоящему амбициозного футболиста. Высока вероятность, что чилиец сменит летом клуб. Тем более если в «Арсенале» останется его «вечный» главный тренер Арсен Венгер, чьи отношения с Санчесом по ходу сезона оставляли желать лучшего.

8. Златан Ибрагимович

28 матчей, 17 голов и 5 голевых передач

В начале сезона Ибрагимовичу доставалось от критиков, но в конце концов 35-летний швед всё-таки доказал, что «Манчестер Юнайтед» не совершил ошибки, пригласив его. Из-за травмы и напряжённого графика манкунианцев Ибрагимович провёл только 28 матчей в АП, тем не менее он вошёл в десятку самых результативных игроков чемпионата по системе «гол+пас». Ибра успел наколотить более полутора десятка голов. Разочарованием для нападающего станет только тот факт, что он пропустит финал Лиги Европы, который состоится на родине шведа.

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович

Фото: Reuters

7. Кевин Де Брёйне

36 матчей, 6 голов и 18 голевых передач

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» – лучший ассистент английского чемпионата. Де Брёйне записал на свой счёт 18 голевых передач, установив попутно клубный рекорд. В Бельгии Кевина второй год подряд признали сильнейшим игроком страны, выступающим за границей. «Жаль, что Де Брёйне сейчас в другой команде. Он отличный футболист!» – эти слова сказал по ходу чемпионата Антонио Конте. Даже в чемпионский сезон тренер «Челси» был бы рад, если бы бельгиец вернулся в лондонский клуб, которому принадлежал до 2014-го.

6. Фелиппе Коутиньо

31 матч, 13 голов и 7 голевых передач

Ни один бразильский футболист не забивал так много в АПЛ, как Коутиньо. В этом сезоне полузащитник «Ливерпуля» установил рекорд среди соотечественников. Фелиппе здорово прижился в составе красных, стал их самым результативным игроком. Его заслуга в попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов, несомненно, очень велика. Болельщики до такой степени против ухода Коутиньо в летнее межсезонье, что на волне слухов о трансфере полузащитника в «Барселону» забросали камнями его машину. Естественно, это не увеличит желание Фелиппе остаться в «Ливерпуле».

5. Сесар Аспиликуэта

38 матчей, 1 гол и 4 голевых передачи

Обычно вся слава достаётся созидателям, игрокам атаки. Но невозможно не отметить великолепное выступление в сезоне-2016/17 испанского защитника-универсала. Аспиликуета – один из тех, на ком держится «золотой» «Челси». В нынешнем чемпионате Сесар сыграл больше всех минут в команде. «Это был шикарный год для него. Аспи фантастически отыграл. Замечательно, когда у тренера в распоряжении есть футболист, подобный ему. Если бы я попросил его надеть перчатки и встать в ворота, он с готовностью бы это сделал», – уверен Конте.

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И самый незаменимый – в нынешнем сезоне АПЛ не пропустил ни минуты.

4. Ромелу Лукаку

37 матчей, 25 голов и 6 голевых передач

В отличие от других звёзд сезона АПЛ, Лукаку выступал за команду, которая вряд ли имела возможность побороться за титул. Но нападающий «Эвертона» заслужил быть среди лучших. Бельгиец занял второе место в гонке снайперов английского чемпионата, уступив победителю только на финише. Летом Ромелу может снова надеть футболку «Челси» или продолжить карьеру в другом топовом клубе. Тогда ему выпадет новый шанс опровергнуть сомнения скептиков. «Большой вопрос и недоумение вызывает игра Лукаку в матчах с командами топ-уровня. И эта проблема не уходит» – говорит, например, Гари Невилл.

3. Гарри Кейн

30 матчей, 29 голов и 7 голевых передач

Нападающий «Тоттенхэма» добился совершенно потрясающей статистики, наколотив 29 мячей в 30 матчах АПЛ. Кейну требуется всего каких-то 87 минут на гол! Неудивительно, что именно англичанин занял первое место в списке бомбардиров чемпионата. «Это мой лучший сезон. Я пропустил 11 недель, но упорно работал, чтобы восстановиться от травмы. Хотел стать ещё сильнее», – признаётся Гарри. К слову, связка Кейна с Кристианом Эриксеном наиболее эффективна в АПЛ по статистике. Англичанин забил с точных передач датчанина шесть голов.

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Reuters

2. Эден Азар

36 матчей, 16 голов и 5 голевых передач

Если прошлый сезон превратился для Азара в кошмар, то нынешний сродни сказке. Бельгиец завоевал чемпионство с «Челси», набрал 21 очко по системе «гол+пас» и с полным основанием претендовал на звание самого ценного футболиста чемпионата Англии. Эден опять расцвёл и слышит добрые слова о себе. «Азар стал лучше двигаться, теперь он звезда «Челси» в той же мере, в какой Криштиану Роналду был звездой моего «Манчестер Юнайтед», – полагает Рио Фердинанд. Возможно, летом всё-таки состоится трансфер бельгийца в «Реал», который обсуждали ещё год назад.

1. Н’Голо Канте

35 матчей, 1 гол и 1 голевая передача

В английском футболе возникает новая традиция: где играет Канте, там и золотые медали. В прошлом году француз помог «Лестеру» сенсационно выиграть АПЛ, а сейчас празднует успех уже с «Челси». Н’Голо признан лучшим футболистом сезона как по версии спортивных журналистов, так и по версии лиги. Игра опорного полузащитника оказалась ценнее голов топовых бомбардиров. Конте отмечает: «Н’Голо всегда улыбается, не важно, вымотан он работой или нет. Самое главное, что есть у Канте, – это желание и стремление прогрессировать изо дня в день. Думаю, он станет ещё сильнее».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексис Санчес Гарри Кейн Деле Алли Златан Ибрагимович Кевин Де Брёйне Н'Голо Канте Ромелу Лукаку Сесар Аспиликуэта Филиппе Коутиньо Эден Азар
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