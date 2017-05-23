Глушаков: в сборной спорили, что «Спартак» не будет в тройке. Жду денег…

— У меня уже самовар закипел. Дочери вот пять месяцев исполняется, а я всё ещё её не видел. Сколько сейчас?! 8 вечера?! Ну вот я выехал в 7 утра – и весь день на съёмках, интервью, встречах. Даже не обедал ещё. Жена точно убьёт, — говорит Денис Глушаков, сидя в кресле дома на Новой Риге. На его участке две постройки. В первую, где ждёт семья, вход закрыт. Во второй, с баней, тренажёрами, бильярдом и комнатой славы, мы и запишем интервью.

Посмотреть видео интервью Глушакова и выиграть его футболку

— Ты ведь знаешь своё абсолютно дебильное прозвище в Интернете?

— Их много было. Ты «Сервантыча» имеешь в виду?

— Ага.

— Да ладно, я вообще не обижался. Смешно – у меня ведь серванта-то никогда не было. Напились они или обкурились, когда выдумывали?! Возможно, в инстаграме по этому поводу пошучу.

— Я вот тоже хотел увидеть пустой сервант, куда ты ставишь копию чемпионского кубка. Было бы угарно.

— Кстати, не решил пока, делать или нет копию. Может, и закажу. Одно точно знаю – вот тут, на центральном месте, будет висеть чемпионская футболка. Я еще в декабре, специально под нее место оставил.

— Ты понимаешь, что заслуживаешь ещё одного кубка – лучшего игрока этого сезона?

— Может, это ты так думаешь, что я заслуживаю, но результаты зависят от других людей. Но понимаю, да, в этом году, наверное, я один из лучших, раз об этом говорят, — Глушаков намекает на слова Мутко, Дворковича и Федуна. — Конечно, хочу получить это звание – это нормальная цель для футболиста.

— Сам ты за кого голосовал?

— Первый – Квинси. Второй – Смолов. Третий – Зобнин.

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— Мы с тобой разыграли Зобу в эфире «Спорт ФМ». Ты спросил, кто лучший футболист сезона, а он не узнал тебя и назвал Фернандо.

— Вот видишь, а я его всё равно в список включаю. Да хорош, всё это шутки. Своё мнение может быть у каждого, не должен ведь Глушаков всем нравиться.

Через два дня РФС все-таки называет Дениса лучшим. Он реагирует эмоционально:

— Теперь честно можно сказать: сбылась моя мечта, но я не думаю останавливаться.

— Лучшим игроком мира хочешь стать?

— Хочу просто лучше и лучше играть в футбол…

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по данной ссылке.

«Хочу подписать контракт на 5 лет и закончить карьеру в «Спартаке»

— Ты очень активно что-то смахиваешь в мобильном телефоне. Кстати, почему ромбик на чехле без мяча и звёзд?

— Звёзды – это отдельная тема. Во-первых, не я их заслужил. Во-вторых, старый ромбик больше нравится. Это всё-таки история «Спартака».

— Так что смахиваешь?

— Очень много поздравлений, сообщений от болельщиков в личке «инстаграма». Несколько тысяч, физически не могу все посмотреть. Но стараюсь. Много всякого пишут.

— Что самое дикое?!

— Например: займи 3 миллиона под расписку — отдам. Это максимум. Постоянно просят по 100-200 тысяч, мол, переведи на телефон или дай свой номер, откроем бизнес. Но это всё детский сад. Ладно, если реально людям помощь нужна и они сами не могут справиться. А так я и сам помогаю в родном городе.

— Бывало такое, что не просили, а предлагали деньги? Типа: ты – лучший, держи миллион.

— Не-ет. Но часто бывает что-то приятное. Например, из Иркутска, где я играл, прислали портрет. Мне понравился, висит дома. В ответ отправил мяч с автографами «Спартака».

Денис Глушаков и Дмитрий Егоров Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Если я не ошибаюсь, команду обещал озолотить Леонид Федун. Прочувствовали?

— Пока нет. Самое главное для меня было – выиграть золото и чемпионство.

— Но какую примерно сумму ждёте? Она больше миллиона долларов?

— Меньше, конечно. Я правда не знаю пока.

— Твоя зарплата – 2 миллиона евро.

— Это неправда. Я не скажу, больше или меньше.

— Хорошо. Вы и так зарабатываете огромные бабки. Объясни людям и мне, журналисту, который работает без дополнительного поощрения вне зависимости от результатов, почему вам дают ещё и премии?

— А почему все считают деньги?! Вот ты на журналиста учился, а я на футболиста. Мало зарабатываешь?! Меняй профессию. Хочешь?!

— Нет.

— Ну вот. И я не хочу. Играю себе, зарабатываю и специально о деньгах не думаю. Так просто получилось.

— Я к чему это завел – у тебя заканчивается контракт.

— Но не в этом году. Там есть определенные условия.

— Ты вообще не вел переговоры?

— Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в «Спартаке» и остаться там работать.

— Главным тренером?

— Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не в силах.

Зобнин: Черчесов раздал всем спартаковцам по маленькой шоколадке Полузащитник Роман Зобнин стал гостем редакции «Чемпионата» и раскрыл секреты чемпионского успеха «Спартака».

«Звонят от Урганта, говорят: «Срочно нужен твой самогон»

— Ты с Леонидом Федуном был в гостях у Урганта. Почувствовал себя знаменитым?!

— Не-е-т, что ты?! Тем более во второй раз ходил уже. Первый — с Кокориным перед чемпионатом мира. Меня выцепили с тренировки. Вообще не знал, ехал спокойно. Звонок: «Быстро к Урганту». «Да я не одет нормально». «Ничего, там оденут». В итоге никто ничего не дал — вышел, в чём есть. Пошутили что-то про Бразилию – и всё. С Леонидом Арнольдовичем веселее было.

«Такое пьют из тары!» Федун, Глушаков и самогон на Первом: видео Леонид Федун и Денис Глушаков стали гостями программы «Вечерний Ургант», и владелец «Спартака» даже продегустировал миллеровский напиток.

— И с Димой Биланом. Автограф взял у него?!

— Зачем мне?! Он, кстати, поздравил с чемпионством.

— Было видно, что он интересуется футболом или вообще понимает, о чём речь?!

— Они с Леонид Арнольдычем в основном разговаривали о концертах и так далее. Может, будет петь у нас на чествовании?! Шучу. Хотя всякое может быть.

— Откуда на шоу у Урганта оказался алкоголь?! Просто когда ты стоял на заборе у Гладиатора – в банке ведь почти ничего не оставалось.

— Сколько осталось – это ладно. Тогда болельщикам отдал всё. Когда мне в этот раз позвонили от Урганта, то я сразу спросил, что от меня надо. «Самогон», — говорят. И это в 9 вечера. В 5 часов следующего дня уже съёмка. «Самогон закончился, — отвечаю. — Где я его возьму?! Давайте воды туда нальём в четверть, закроем. Кто поймёт?!» «Не солидно, — просят. – Надо что-то придумать». Ну я набрал в Миллерово друзьям: «Надо срочно самогона две четверти или четверть (трёхлитровая банка на миллеровском жаргоне). Если есть больше – давайте, всё равно празднование чемпионства будет». Всё тут же нашли, начали смотреть поезда – нет нужных. Поняли, что в 11 вечера через Миллерово в Москву проходит автобус. Всё загрузили, привезли к программе. Ургант-то всё равно думал, что самогон не настоящий. Но когда открыл, нюхнул – его аж в пот сразу пробило. Ургант – топовый чудак, сам все ведёт, пробует.

— Леонид Федун держался крепче. Полковник запаса ракетных войск пил из банки.

— Он сказал, что самогон вообще супер. Думал даже, что покрепче будет. Там градусов 50.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по данной ссылке.

— Тебе Федун пить запретил. Это по сценарию?

— Да какой сценарий?! У меня через два дня была игра. Накануне зачем употреблять?! Надо знать, когда отдыхаешь.

— Сколько ты выпил перед тем, как залез на забор после чемпионства?

— С двух часов дня сидели, дядю поминали. Матч «Зенита» во сколько закончился?! В 9 вечера? Ну, сам думай, сколько. Будем считать, что был выпивши…

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по данной ссылке.

«Не Нольтрофеич». Главные видео о чемпионстве «Спартака» Дождавшийся Федун, напуганный «Зенит», бешеный Глушаков, раздетый Фернандо, кричащий Каррера и другие моменты красно-белого счастья.

«Я быстро трезвею. Других футболистов, бывает, приходится тащить»

— Ты один из немногих футболистов, которые не скрывают, что иногда могут бухнуть. Я почему-то вспоминаю интервью с Андреем Аршавиным, который сказал, что любимый напиток у него – абсент. И ничего вы, в порядке вроде. В чём прикол?

— Прикола нет. Я такой же человек, как и все вы. Могу позволить себе отдохнуть. Не буду лукавить, что я профессионал, ничего не выпиваю, дома сижу, и у меня только растяжка или йога – нет, я сойду с ума от такой жизни. Каждый человек должен расслабляться, выпить на праздниках с друзьями или с кем угодно. Кто-то вино пьёт… Я вот тоже больше люблю, но бывают и дни, исключения, когда я могу попробовать что-то покрепче. Но при этом всё равно иду на тренировку и бегаю не меньше, чем остальные.

— Сколько дней подряд ты можешь выпивать в новогодние праздники?

— По чуть-чуть каждый день. Слушай, я же не алкаш какой-то, чтобы в запой уходить.

— Просто Роман Павлюченко как-то рассказывал, что после рождения дочери напился так, что потерялся и чуть не упал с балкона. Что бывало с тобой?

— Меня никто не таскал и в машину не закидывали в бессознанке. Если я много выпиваю, то, наоборот, веселым становлюсь, танцую, пою, не проявляю агрессию и быстро трезвею. Так что наблюдаю за друзьями и держу их под контролем. Некоторые футболисты напиваются вообще просто в дрова. Вот мне, бывает, и приходится вытаскивать, нести, тащить.

— Приведи пример.

— Не скажу, что это за футболист и где играет. Но однажды он подвыпил, и мы его вдвоём тянули по аэропорту. Смех, но у человека реально носки стёрлись. Представляешь, носки волочились по полу. Хорошо, что никто не узнал. Голова вниз была, сверху ему ещё кепку надели.

— Кто главный режимщик в русском футболе?

— Нет таких. Все выпивают потихоньку, но лукавят или скрывают. Но, опять же, ко мне какие претензии?! Я приезжаю на сборы и бегу быстрее всех. Ветеранов послушайте – они вам расскажут, как раньше пили, курили и на каком уровне играли. Нам до них далеко. Да и не нужно это. Сейчас вот многие молодые не выпивают и не курят – это правда. Ждём их прогресса.

— Ты не курил?

— Никогда. Попробовал в третьем классе, но получил от бабушки. Спалили сразу. Возле двора росли цветы-петушки, в этой аллее нашёл пачку «Беломорканала» и спички. Взял траву от цветов, зачем-то набил туда и её, затянулся, начал кашлять – и попался. Бабушка вышла, взяла крапиву, лозину, на горох поставила. Всё – с тех пор больше не знал, что такое сигареты.

— Ты не отрицаешь, что ходишь в ночные клубы. Там тебе когда-нибудь предлагали наркотики?

— Слава богу, нет. Всё это и меня, и моих друзей обошло стороной. Дядька ещё говорил: лучше выпить, чем что-нибудь такое принять.

— Сам понимаешь – эта ситуация с Ерёменко.

— Не в курсе, что там у Ромы произошло. Плохая ситуация, жалко парня…

Вопрос дня. Ерёменко пойман на кокаине. Вы в шоке? Ерёменко дисквалифицирован на два года за употребление наркотиков. Ситуация игрока вызывает у вас осуждение или достойна сочувствия?

«Сначала команда, а потом – Каррера»

— Игроки «Спартака» дали уже миллион интервью о Массимо Каррере. Я уже сам начинаю верить, что он выше команды.

— Для меня первое – команда. «Спартак» — это одно целое, а тренер – одна из его частей. Важная часть, но её нельзя ставить выше всей команды.

— Есть одна история про Массимо Карреру, которая не подтверждена до сих пор. Вы ведь называете его мотиватором?

— Ну да.

— Так вот, ходит легенда о направленности его установок. Вроде как Массимо становится на центр раздевалка, сгибает руку в локте и говорит. «Это член. И сегодня можете трахать вы – или будут трахать вас. Надеюсь, на поле вы выберете первый вариант…»

— Так откровенно тут можно?! Слушай, может, я пропускал какие-то матчи, но такого при мне не было точно. Все знают историю, как он переводчика за горло схватил. Но тут. Может, у вас, у журналистов, уже крыша поехала. Или у того, кто слухи эти распускает?

— Про Карреру тогда у меня лишь один дополнительный вопрос. Правда, что на первых порах именно игроки, а не Массимо, выбирали тактику?

— Неправда. Он просто мог спросить у любого футболиста – как вам лучше играть, где, в чем особенность той или иной команды. Тренер знакомился с лигой, со всеми нами. Неправильно говорить о том, что мы чего-то диктовали. Каррера принимал решения в контакте с Пилипчуком и выслушав наши советы – на первых порах это было логично.

Каррера: могу и покруче Глушакова исполнить! Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о минимальной победе красно-белых в Перми в первом матче после оформления чемпионства.

«По-человечески было жаль Федуна»

— Вы должны любить Федуна за то, что он платит вам деньги. Но какой он человек?

— Если брать качества, то добрый и терпеливый. Любит «Спартак». Я на его месте за эти 16 лет поубивал бы футболистов. И себя в том числе. Руководство такие деньги вбухивало, а команда не могла выигрывать. Не то что за их деньги обидно, а чисто по-человечески жалко. Всё время рядом-рядом, но чего-то не хватало.

— Недавно я общался с Валерием Карпиным и выслушал теорию, что проблема «Спартака» заключалась в том, что одни клубы могли потратить 100 миллионов на Халка с Витселем и сделать себе костяк с русским паспортом, а «Спартак» имел возможность комплектоваться лишь с ограниченным бюджетом.

— Я не так много в «Спартаке», всего три года, и не могу это комментировать. Но игроки-то хорошие приходили. Тот же Промес, Фернандо, Зе Луиш, Зобнин.

— Но были футболисты, которых ты совсем не понял?

— Некорректно говорить о тех, кто ушёл. Но они были. С ними быстро расставались. Сами поймёте, кто это, не могу называть вслух.

— Давай ты не будешь называть вслух, но я иначе: вы не угорали над тем, что Патрик Эберт живёт в Москве с другом?

— Мы особо не знали этого. Может, ещё кто-то с другом живёт.

— Давай представим, что тебя пригласили в Англию в то время, когда ты ещё не был женат. Ты бы поехал туда на ПМЖ с другом?

— Нет, конечно. Ну не пойман – не вор. Кто его знает, друзья — и друзья. Ходили, может, пива пили… Хорош его душить – а то прочитает ещё где-нибудь.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по данной ссылке.

«Я «Зениту» ещё отвечу»

— В этом году от одного тренера слишком часто приходилось слышать, как душат «Зенит». Чувствовал это?

— Я считаю, что это «Спартак» душат. На нас все команды настраиваются так, как будто мы им чего-то должны. Особое отношение… А от «Зенита» про судей мы правда слышим в течение всего чемпионата. То они виноваты, то ещё кто-то.

«Мутко – лучший трансфер «Спартака». Монолог Луческу на полчаса Мирча Луческу выдал 30-минутный монолог, в котором вспомнил Андрея Червиченко, Марко Трабукки и даже Валерия Рейнгольда.

— Сами тоже говорили.

— Один раз – объективно и честно. Вся страна видела, что реф делал в осеннем матче с «Зенитом». Может, не его день был, ошибался. После этого никто про судей ничего не говорил. А тут – им из Москвы бригада не нравится. Но «Спартак» судит питерский Безбородов – и что?! Так что когда их матч смотрели и там были какие-то моменты, то все мы говорили, что завтра в прессе будет опять шумиха про судей. Мол, опять «Зенит» душат, убивают, ещё что-то. В команде уже прикалывались над этим, смешно было.

Просто вот кто виноват, что команда не выигрывает у «Анжи» дома?! Неплохая команда – «Анжи», но ведь потеряли незапланированные очки… Так кто виноват – «Спартак» или судьи? Ещё какие-то матчи они не выигрывали. Также и «Спартак» с Самарой. Никто же не сказал, что судья поставил левый пенальти и из-за этого был разгром. Нет, мы по игре были хуже, никаких нет вопросов. Поражение надо принимать нормально.

— У тебя была дико прикольная переписка с официальным «твиттером» «Зенита».

— Они просто написали: «Как мы убивали «Спартак». Мне стало обидно. Что значит «убивали»?! Убивали-то не на футбольном поле, убивали в другом месте. Я ответил им, что еще обыграем их на «Петровском».

— И они впрямь туда вернулись. Ты обрадовался, заготовил сарказм?!

— Скажем так, уже знаю, что напишу. Скоро увидите…

Денис Глушаков и Дмитрий Егоров Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«В сборной Слуцкого меня называли Нольтрофеичем»

— Когда травишь «Зенит», не портятся ли у тебя отношения со «сборниками»?

— Я на личности же не перехожу. С той стороны тоже разные подколы идут ведь. Сами знаете, от кого. Но это шоу, это нормально. Главное, черту не переходить. Нам ещё вместе играть на Кубке конфедераций. Хочется, чтобы в команде все были друг за друга.

— Пока же люди в России говорят, что наша сборная – говно.

— Понимаю, что людям многое не нравится. Но тут надо просто войти в положение сборной. Она играет в разном составе всегда. Кто-то провёл в клубе 10 минут, кто-то 90, кто-то вообще не играл или уехал – и всегда такая чехарда. Но последние 15 минут с Бельгией показали, что мы можем вырывать матчи, что у нас есть жажда к победе. Давайте вот с этого момента отсчёт вести, а не ворошить прошлое. Давайте, может, вспомним, что мы 12 лет вообще на чемпионаты мира не попадали. Но зачем?! Да, в России нет Криштиану с Месси. Нет суперзвёзд. Поэтому глупо сейчас говорить, что мы там выиграем Кубок конфедераций. Нужно о другом думать – чтобы была жажда, коллектив, желание биться друг за друга и за страну. И вот с этим чувством надо идти к победе в каждом матче.

— У тебя висит футболка с последнего Евро.

— Да, это матч с Англией. Полгола когда забил.

— Единственный не позорный на турнире.

— Ну, да, можно сказать. Эйфория после того матча у всех началась, мол, мы можем всё, но дальше…

Василий — это сила! Как Россия спасла матч с Англией Российская сборная достойно провела свой стартовый матч Евро-2016 и была вознаграждена за это спасительным голом капитана Березуцкого.

— То Евро разобрали от и до, но одна история мне не даёт покоя. Особенно когда ты говоришь о ценности коллектива. Я о фингале Павла Мамаева.

— Ну началось…

— Давай я ещё раз проговорю мою информацию. В сборной России Леонида Слуцкого была лёгкая атмосфера и футболисты друг над другом угорали. Было такое?

— Да, и над тренером угорали.

— Тебя называли «Нольтрофеичем».

— Да.

— И в один день издёвки над «Спартаком», особенно от только ушедших и взявших титулы Романа Широкова и Артёма Дзюбы, так тебя взбесили, что ты сказал одному, что он ничего не выиграет без Халка, а другому, что тот просидел весь чемпионский сезон в ЦСКА. Закончилось всё потасовкой, которую пытался разнять Павел Мамаев и случайно получил в глаз.

— Это ерунда, давай не будем на эту тему. Я тебе скажу о другом. В сборной случился спор на о-очень хорошую сумму. Человек говорил, что мы в этом году даже в тройке не будем. Я выиграл. Так что скоро позвоню этому товарищу – скажу, чтобы готовил деньги. Это как карточный долг – его нужно возвращать. Как отдаст – переведу в детский дом или в развитие футбола.

— Это Широков или Дзюба?!

— Не скажу, ну тебя.

Денис Глушаков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Kasabian? Ты куда меня послал?»

— Так получилось, что у меня много знакомых, которые занимаются PR. Они спрашивают: почему Глушаков выглядит как гопник?! Причёска у тебя даже хуже, чем у меня.

— Да вы что, издеваетесь?! Ты спокойно ходи, как все люди, – зачем что-то из себя строить?!

А у меня и так три волосины осталось. Ещё пара лет – и постригусь налысо, как Зидан или Коллина. Я спокойно отношусь к стилю и чему-то такому.

— Какую музыку ты слушаешь?

— Любую. Для всех компаний. Кроме рока – его сразу выключаю.

— Что у нас там на радио чаще всего играет… Например, услышав Kasabian, сразу вырубишь?

— Что? Ты меня сейчас куда послал?

— Ок, услышав «Сплин».

— Да, выключу. Не нравится и всё. Не по себе от этих звуков. Я лучше Шуфутинского послушаю. Сядешь в баньке спокойно и дядю Мишу поставишь, ну, или Круга. Когда в ночной клуб идёшь – там своя, подходящая, танцевальная музыка. Но ни в коем случае не рок, ты что.

— А рэп?

— Басту могу послушать. Что там ещё популярно?!

— Из популярного – PHARAOH, Big Russian Boss. Включить?

— Давай, — Глушакова хватает на 20 секунд, и он выключает оба клипа. – Кто это слушает вообще?! Такие грязные слова, ужас. Мне с этим всем не пути. И я не хочу за этой модой гнаться. Мне комфортно быть самим собой…