Новый налоговый скандал — теперь с ночными обысками

Полиция провела обыски в офисе «ПСЖ», а также домах Ди Марии и Пасторе

Как сообщает Equipe и ряд других французских изданий, сегодня ночью в офисе «ПСЖ» и в домах футболистов Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе прошли обыски. Известно, что полиция обыскала и главный офис клуба рядом со стадионом, и несколько административных помещений по другим адресам, по итогам никто не задержан. Причина – передача прав на имидж футболистов офшорной компании.

Что такое права на имидж

Использование видео, фотографий или просто имени звёзд приносит деньги. Обычно – клубу, но Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и многие другие имеют процент от этих доходов. С другой стороны, «Барселона» вообще целиком отдаёт права на использование имиджа своим футболистам, но экономит на зарплате. А Поль Погба, например, ухитрился передать имиджевые права агентской компании в Люксембурге и за то, чтобы вернуть их, заплатил, по сообщению французской прессы, 10 млн евро.

Другими словами, это серьёзный источник доходов в современном футболе. Насколько серьёзный? Криштиану Роналду был обвинён в сокрытии части доходов от использования своего имиджа, и эта скрытая часть составила 120 млн евро за шесть лет. Дело, по которому Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу заключения (но не посадили в тюрьму), – это тоже об офшорах и имиджевых правах.

Лионель Месси и офшорный скандал в Панаме. Что вообще происходит? У аргентинского футболиста снова проблемы с налогами. Объясняем, что это за проблемы и стоит ли относиться к ним серьёзно.

Но в Испании, по крайней мере, судебный процесс Роналду проходит достаточно спокойно: футболист практически не вовлечён в него. Предполагается, что будет найден какой-то компромисс. А в домах звёзд «ПСЖ» полиция устроила обыски в шесть часов утра.

История расследования

Расследование было открыто в декабре 2016 года в связи с публикацией на сайте FootballLeaks информации об офшорных контрактах игроков. Согласно расследованию FootballLeaks, на которое ссылается издание, Анхель Ди Мария и Хавьер Пасторе заключили контракты о передаче прав на коммерческое использование имиджа. Таким образом, рекламные и спонсорские доходы регистрировались в Панаме и Уругвае, и футболисты не платили налоги с этих доходов во Франции.

Напомним, во Франции налоги на доходы одни из самых высоких в мире. Хотя 70-процентная налоговая ставка («Закон о миллионерах») давно отменена, существует прогрессивная шкала, которая съедает до 45% доходов. В случае Ди Марии и Пасторе речь как раз и шла бы о 45%. Точная сумма, из-за которой всё началось, пока неизвестна, данные разных источников разнятся чуть ли не в 10 раз.

Новости об открытии предварительного дела появлялись и раньше, последний раз – в начале мая. Также стоит напомнить, что в отношении Ди Марии возбуждено аналогичное расследование в Мадриде: он обвиняется в уклонении от уплаты налогов за использование имиджевых прав.

При чём здесь «ПСЖ»

Поскольку доходы от имиджевых прав делятся между футболистом и клубом, «ПСЖ» также выгодно использовать оффшор. По крайней мере, об участии клуба сообщает не только FootballLeaks, но и Mediapart –парижское издание, которое специализируется на частных расследованиях. По этой информации, клуб является равноправным участником контракта и одним из выгодоприобретателей. Если точнее, клуб «помогает в разработке и реализации новых способов извлечения дохода» за комиссию в 30%.

Трудно предположить, что «ПСЖ» нуждается в незадекларированных доходах. Напомним, речь о клубе, который был в 2014 году оштрафован УЕФА на 60 млн евро за несоблюдение финансового фэйр-плей. То есть проблема парижан не в нехватке средств, а в том, что у них денег больше, чем они могут потратить. Но синхронные обыски в нескольких принадлежащих клубу офисах подтверждают, что в полиции такой вариант рассматривают всерьёз и, судя по времени, масштабности и синхронности обысков, не против напугать футболистов и клуб.