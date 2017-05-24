Новый тренер для «Барсы», импортозамещение в РФПЛ. Обзор дня

Президент РФ согласился с идеей запретить легионеров в РФПЛ, тренер «Атлетика» может возглавить «Барселону» — в обзоре новостей дня.

«Атлетик» объявил об уходе Вальверде, которого сватают в «Барселону»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде не продолжит работу в клубе в следующем сезоне, сообщает официальный сайт команды из Бильбао. 53-летний специалист 24 мая выступит на специальной пресс-конференции по этому поводу.

Ранее издание El Correo сообщило, что Вальверде станет новым главным тренером «Барселоны». Отмечалось, что наставник принял предложение возглавить каталонскую команду, а президент клуба Хосеп Мария Бартомеу уже объявил игрокам имя нового тренера сине-гранатовых.

Вальверде, работавший в «Атлетике» с 2013 года, может сменить на посту главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, который в начале марта объявил об уходе по окончании сезона.

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Путин поддержал идею произвести импортозамещение в российском футболе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта попросил президента Российской Федерации Владимира Путина произвести 100-процентное импортозамещение в российском футболе. Глава государства это предложение одобрил.

«Футбол для нашего региона базовый вид спорта. Вы сегодня были на базе футбольного клуба «Краснодар», где спортом занимаются 10 тысяч мальчишек. Я не говорю про краевую школу футбола. Хотелось бы, чтобы у них была перспектива. Они должны быть востребованы нашими спортивными клубами, в том числе нашей сборной. Можно возразить и сказать, что они должны быть талантливыми. Можно с ними возиться, а можно купить легионера в любой большой спортивный клуб. Тогда никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли в больших звёзд, уже нет. Проблема может трактоваться по-разному. Что такое легионер? Это игрок номер один в клубе. А наши подающие надежды и хорошо играющие игроки всё равно номер два. Если возьмём за основу сборную России, тот игрок, который номер один в клубе, не может играть в сборной. Поэтому сборная остаётся без игрока номер один. Я знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко ограничивает количество легионеров. Одна огромная просьба: можно при вашей поддержке произвести 100-процентное импортозамещение в российском футболе?» — заявил Кондратьев.

«Правильно, я согласен», — таков был ответ Путина.

Павлюченко: ухожу из «Урала», возвращаюсь в Москву

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым сообщил, что покидает клуб из Екатеринбурга.

«Я ухожу из „Урала“, принял такое решение. Теперь возвращаюсь в Москву. Где продолжу карьеру? Пока ничего сказать не могу», — сказал Павлюченко.

Контракт 35-летнего Павлюченко с клубом из Екатеринбурга истекает в конце июня.

В апреле президент «Урала» Григорий Иванов заявил о договорённости с Павлюченко по поводу продления контракта.

Павлюченко перешёл в «Урал» в июне 2016 года. В 21 матче РФПЛ (16 — в стартовом составе) форвард забил четыре мяча.

Полиция провела обыски в офисе «ПСЖ», а также в домах Ди Марии и Пасторе

Французская полиция провела обыски в домах футболистов «ПСЖ» Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе. Об этом сообщает Mediapart.fr. Оба игрока подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

В свою очередь сотрудники центра по борьбе с коррупцией и финансовыми налоговыми правонарушениями провели обыски в офисе «ПСЖ». Клуб обвиняется в крупных налоговых махинациях.

Предполагается, что оба футболиста использовали незаконные методы, чтобы уйти от уплаты налогов. При этом в «ПСЖ» знали о том, что Ди Мария использовал подставную компанию в Панаме, чтобы скрыть финансовые потоки, и это шло клубу даже на пользу.

Новый налоговый скандал — теперь с ночными обысками Французская полиция ночью обыскала дома Хавьера Пасторе, Анхеля Ди Марии и офис «ПСЖ». Что происходит?

«Арсенал» оценивает ущерб от выбежавших болельщиков в 1 млн рублей

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, в какую сумму клуб оценивает ущерб, нанесённый домашнему стадиону из-за выбежавших на поле болельщиков после матча со «Спартаком» в 30-м туре РФПЛ. «Канониры» добились победы со счётом 3:0.

«На данный момент, как сказал мне генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ущерб оценивается в один миллион рублей, но эта сумма растёт. Сюда входят и вырванные кресла, и испорченное поле», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Годзюр, Грозав, Пирис и Лебеденко покинули «Терек»

Голкипер Ярослав Годзюр, а также полузащитники Георге Грозав, Факундо Пирис и Игорь Лебеденко покинули «Терек». Контракты футболистов истекли, и руководство не стало их продлевать. Об этом говорится на официальном сайте грозненцев.

Руководство «Терека» выразило футболистам огромную благодарность за работу в клубе и пожелало им профессиональной удачи и счастья в личной жизни.

32-летний Ярослав Годзюр играл за «Терек» с 2008 года. 26-летний Георге Грозав и 27-летний Факундо Пирис присоединились к грозненцам в 2013 году, а 33-летний Игорь Лебеденко был в команде с 2012 года.

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Панченко, Ионов и Чепчугов покинули ЦСКА

После окончания сезона-2016/17 три футболиста покинули ряды ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

Нападающий Кирилл Панченко, который в минувшем сезоне выступал за «Динамо» на правах аренды, переходит в стан бело-голубых на постоянной основе.

Полузащитник Алексей Ионов, арендованный у «Динамо», возвращается в расположение своего клуба.

Руководство ЦСКА поблагодарило Алексея и Кирилла за помощь красно-синим и пожелало им успехов в дальнейшей карьере.

Также в связи с истечением срока контракта клуб покинет трёхкратный чемпион России Сергей Чепчугов. Руководство ЦСКА выразило благодарность Сергею за годы, отданные клубу, и пожелало успешного продолжения карьеры.