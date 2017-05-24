«Спартак» заговорил во весь голос». Эксперты – об итогах сезона в РФПЛ

Подводим итоги чемпионата России вместе с известными экспертами, которые определяют героев и антигероев, события и провалы года.

Очередной сезон российской футбольной Премьер-Лиги подошёл к концу, самое время подводить итоги. «Чемпионат» решил провести небольшой опрос среди главных экспертов нашего футбола, чтобы собрать воедино главные события ушедшего сезона.

1. Главное, чем вам запомнится сезон?

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

— Моя любимая команда с большим преимуществом стала чемпионом, показав радующий глаз футбол. Я давно этого ждал, частенько критиковал «Спартак», на сей раз ребята молодцы, кланяюсь им до земли. Появляется что-то моё любимое, спартаковское.

Ролан Гусев, экс-полузащитник ЦСКА:

— Неожиданной победой «Спартака» в чемпионате, в начале сезона её никто не предполагал. Чемпионство в равной степени неожиданное и заслуженное.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Победой «Спартака», также разочарованием «Спартака» в последнем матче. Я рад был за «Спартак». Но в то же время почувствовал разочарование в последнем матче.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Чемпионством «Спартака».

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

— Его концовкой. А именно тем, что «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом. Я думаю, всё перекрыло это событие.

Алексей Сафонов, футбольный агент:

— Первым за 16 лет чемпионством «Спартака».

Борис Игнатьев, экс-тренер сборной России:

— Запомнился сменой лидеров. Во весь голос заговорила команда «Спартак». И это разговор о том, насколько важна командная идея. Менялись люди, приходили, уходили, но не было ничего подобного. А здесь пришёл человек и заразил всех.

Свинство. Во что превратилось чемпионство «Спартака»: видео Костры из кресел, драки и вырванные ворота — как разнести стадион и напугать свою же команду.

2. «Спартак» — сильнейший клуб России сейчас?

Валерий Рейнгольд:

— Безусловно. Как обычно говорят: посмотрите на табло. «Спартак» обыграл во 2-м круге «Зенит», дважды — ЦСКА, не проиграл «Краснодару» с «Локомотивом». Повторюсь: главное, что красно-белые показали красивую игру, ведь 40 тысяч в будний день на стадион силком не затащишь.

Ролан Гусев:

— Для меня сильнейшим в любом случае остаётся ЦСКА. По игре «армейцы» мне импонируют больше. Неизвестно, как бы всё закончилось, продлись чемпионат ещё немного, учитывая, какой ход набрал ЦСКА.

Анатолий Бышовец:

— Да, я думаю, он заслужено победил, но в концовке, естественно, расслабились.

Андрей Червиченко:

— На данный момент да. Потому что два основных его конкурента находятся в очень плохом состоянии.

Александр Мостовой:

— Если судить по этому сезону, то да.

Алексей Сафонов:

— Он набрал больше всего очков. Получается, сильнейший.

Борис Игнатьев:

— Да, конечно. Однозначно.

10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев.

3. Лучший игрок сезона?

Валерий Рейнгольд:

— Хочу выделить Глушакова, он — капитан, ведущий за собой коллектив. Я играл в команде под управлением великого футболиста Игоря Александровича Нетто, и именно его мне напоминает Денис.

Ролан Гусев:

— Как правило, лучший игрок берётся из чемпионского состава, поэтому отмечу Промеса.

Анатолий Бышовец:

— Если говорить о чемпионстве «Спартака», то большая роль Дениса Глушакова как капитана и лидера. Я думаю, что он провёл очень хороший сезон. Для меня лучший игрок сезона – Денис Глушаков.

Андрей Червиченко:

— Квинси Промес, потому что на поле основная заслуга в чемпионстве «Спартака» именно у него.

Александр Мостовой:

— Я бы отметил Дениса Глушакова, Квинси Промеса и Фёдора Смолова.

Алексей Сафонов:

— Денис Глушаков.

Борис Игнатьев:

— Всегда запоминается последнее, а мне очень понравилось, как заканчивал сезон Денис Глушаков.

Глушаков: в сборной спорили, что «Спартак» не будет в тройке. Жду денег… Капитан чемпионов – о Федуне, Каррере, «Зените», Урганте, музыке, деньгах и алкоголе.

4. Лучший молодой игрок сезона?

Валерий Рейнгольд:

— Хотел назвать Кутепова, но парень, похоже, зазвездился немного: «Спартак», сборная. Потому назову Романа Зобнина.

Ролан Гусев:

— Головин, если его можно ещё относить к молодым игрокам.

Анатолий Бышовец:

— Для меня это Фёдор Чалов.

Андрей Червиченко:

— Защитник «Спартака» Илья Кутепов.

«Русский солдат». История Ильи Кутепова Игрок обороны «Спартака» и сборной России Илья Кутепов дал откровенное интервью Дмитрию Егорову.

Александр Мостовой:

— Для меня это Александр Головин.

Алексей Сафонов:

— Если ещё можно считать молодым Головина, то он. Если не Головин, то Чалов.

Борис Игнатьев:

— Александр Головин.

«Зациклен на игре только в ЦСКА». Головин – лучший молодой игрок 4 декабря в зале Геологического музея Александру Головину вручили премию «Первая пятёрка».

5. Команда-открытие и команда-разочарование?

Валерий Рейнгольд:

— Трудно кого-то отметить как команду-открытие, потому что позиции в верхней части таблицы заняты теми командами, которые и предполагалось.

А разочаровал больше всех «Зенит» непонятной игрой и селекцией: игроков много, а играть некому, футбол невыразительный. Может быть, есть моменты, где команда проявила себя, но это не то, что мы ожидаем от «Зенита».

Ролан Гусев:

— Открытием, безусловно, стал «Спартак». Разочарование вызвал «Рубин».

Анатолий Бышовец:

— Команда-разочарование — «Зенит». А что касается команды-открытия, то меня очень удивил «Спартак». Благодаря ему возникла интрига в верхней таблице.

Андрей Червиченко:

— Команда-разочарование — однозначно «Зенит». Команда-открытие — «Оренбург».

Александр Мостовой:

— Команда-открытие — «Спартак», а команда, которая разочаровала, однозначно «Рубин».

Алексей Сафонов:

— «Спартак» и второй командой назову «Уфу». Пришёл Семак и после Гончаренко, на его наработках, сделал отличную команду. И ещё понравился ЦСКА – всё-таки выиграл у «Зенита» конкуренцию за Лигу чемпионов.

Борис Игнатьев:

— Команда-открытие – это «Спартак», а разочарование – «Томь».

6. Кто в РФПЛ вас удивил в этом сезоне и чем?

Валерий Рейнгольд:

— Удивляет Черчесов, усугубляющий ситуацию, потому что происходят непонятные вызовы в сборную отдельных игроков. Это наводит на мысль, не блатные ли это игроки. Что там делает Габулов при Селихове, Юрченко, Реброве? Опытный? Давайте поставим 60-летнего старика, у него опыта выше крыши.

Ролан Гусев:

— Снова назову «Спартак». Своим чемпионством очень удивили.

Анатолий Бышовец:

— Меня несколько разочаровала концовка сезона, а также удивила победа «Спартака». Я не думал, что ЦСКА и «Зенит» так легко отдадут чемпионство «Спартаку».

Андрей Червиченко:

— Удивил вратарь «Ростова» Никита Медведев, тем, что почти 1000 минут не пропускал.

«Меня спрашивают, родственник ли я Дмитрию Медведеву?» Вратарь «Ростова» Медведев – про то, как его готовили к «МЮ», где он накопил на БМВ и почему до сих пор стесняется.

Александр Мостовой:

— Удивили многие. Как мне кажется, было много интересных ситуаций.

Алексей Сафонов:

— Удивил Фёдор Чалов – если посчитать количество минут на поле и голы, то у него, наверное, лучший показатель. Другой Фёдор – Смолов – удивил своей стабильностью. И вся команда «Ростова».

Борис Игнатьев:

— Томск удивил. Тем, что уже не первый год «Томь» не может решить организационно-финансовые проблемы. Команда уже вылетала, и на своих ошибках уже можно было научиться. Либо принять какие-то решения до того, как команда стартует.

7. Самый крутой матч сезона?

Валерий Рейнгольд:

— Дерби «Спартак» — ЦСКА и «Спартак» — «Зенит». Не только из-за футбола, но и из-за посещаемости и ажиотажа. Эти матчи напомнили хорошие времена, когда стадионы заполнялись.

Ролан Гусев:

— ЦСКА — «Спартак».

Анатолий Бышовец:

— Думаю, это «Спартак» — ЦСКА. Таких матчей нам не хватает.

Андрей Червиченко:

— Матч «Ростов» — «Спартак».

Александр Мостовой:

— Назову два матча: «Спартак» — «Зенит» и «ЦСКА» – «Спартак». Они не только самые яркие матчи сезона, но и самые важные.

Алексей Сафонов:

— Обе встречи «Спартака» с «Зенитом.

Борис Игнатьев:

— «Спартак» – ЦСКА.

8. Главная несправедливость сезона?

Валерий Рейнгольд:

— Безобразное судейство. Некоторые моменты — это футбольная коррупция. Вспомните матч «Зенит» — «Спартак». Главный судья вышел и испоганил игру, сплавил одну команду — и всё нормально!

Русские судьи в огне. Кто виноват? Дмитрий Егоров — о том, что огонь разжигают-то вовсе не Луческу и «Спартак».

Анатолий Бышовец:

— Я думаю, всё-таки это то, что мы не можем принять необходимые решения, которые придали бы дополнительные стимулы и раскрыли бы возможности наших талантливых и молодых игроков.

Ролан Гусев:

— Всё было справедливо. Чемпионат обошёлся без серьёзных скандалов.

Андрей Червиченко:

— Матч «Зенит» — «Ростов».

Александр Мостовой:

— Судейские ошибки.

Алексей Сафонов:

— Вылет «Крыльев Советов».

Борис Игнатьев:

— Меня поразил вылет «Крыльев Советов». Команда с большими футбольными традициями, много заинтересованных лиц, начиная от больших функционеров, руководителей, и довести команду до такой ситуации. На это, впрочем, много ума надо.

9. Трансферная удача и трансферный провал?

Валерий Рейнгольд:

— Фернандо — открытие нашего чемпионата. Прилично выглядит Джикия, надёжный центральный защитник.

Провал — трансферная политика ЦСКА. При всём уважении к Березуцким и Игнашевичу, эти ребята возрастные, и они физически не смогут показывать высокий уровень футбола. ЦСКА играет на дрожжах Слуцкого.

Ролан Гусев:

— Удачный трансфер — Фернандо. Вне конкуренции.

Неудачными трансферами можно назвать половину игроков, приглашённых Грасией в «Рубин». Они не оправдали возложенных надежд.

Анатолий Бышовец:

— Трансферная удача – Фернандо. А провал – Жулиано. Я ожидал от него большего.

Андрей Червиченко:

— Провал, я думаю, Адриано у «Спартака». А трансферную удачу не назову.

Александр Мостовой:

— Если мы говорим о чемпионе, то должны назвать удачную трансферную политику «Спартака». Что касается трасферного провала, опять же — «Рубин».

Алексей Сафонов:

— Удача – Фернандо в «Спартаке», провал – трансфер Санчеса в «Рубин».

Борис Игнатьев:

— Удача — появление Фернандо в «Спартаке». А вот провалом можно назвать Фарфана в «Локомотиве».

10. Кто из тренеров заслужил отставку по итогам сезона?

Валерий Рейнгольд:

— Во-первых, меня потрясает работа Грасии в «Рубине». Не могу понять, для чего его брали: чтобы команда заняла 9-е место? Вообще, ратую за то, чтобы брали наших специалистов. Привезли Луческу – а он развалил «Зенит», и вместо того, чтобы брать ответственность на себя, как это делает Каррера, Мирча обвиняет судей, игроков, систему, Мутко.

Ролан Гусев:

— Вышеупомянутый Грасия и Луческу, потому что для «Зенита» третье место с такими игроками и бюджетом — неудача.

Ни шагу назад! Главное о сезоне «Зенита» «Зенит» второй сезон подряд довольствуется бронзой чемпионата России. В нынешнем году – с Луческу, но без Гарая, Халка и Витселя.

Анатолий Бышовец:

— Те, кто заслужил, уже не работают. Остальные себя оправдали.

Андрей Червиченко:

— Любой тренер команды, которая вылетела. Хотя это не всегда вина тренера.

Александр Мостовой:

— Скажу кратко – многие.

Алексей Сафонов:

— Мирча Луческу и Хави Грасия.

Борис Игнатьев:

— Здесь, пожалуй, никого не назову. А то это будет нарушением корпоративной этики.