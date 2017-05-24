Тройной блок. Клубы Премьер-Лиги помешались на трёх защитниках

Главный тактический тренд

Если вам нужен один крайний, из-за которого Премьер-Лига для отдельной болельщицкой прослойки стала скучной, – Курбан Бердыев. Его «Ростов» – идеальный пример организации игры при отсутствии денег, скромных возможностях состава и отлаженной тактике. С первых же сборов зимой 2015-го для Бердыева не было мелочей: он записывал тренировки на видео, проводил раздельную теорию для обороны и атаки, водил игроков за руки, применял различные модули – 5-4-1, 5-3-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2. Спустя год набивания шишек Бердыев построил тактику, с которой «Ростов» войдёт в историю – 5-3-2, при атаке переходящие в 3-4-3. Один из центральных полузащитников, Канга или Ерохин, поднимался к паре форвардов, а фланги синхронно заполняли оба латераля. Главной гордостью «Ростова» была оборона – в весенних топ-матчах с ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком» она пропустила ровно 0 мячей.

Как три центральных защитника стали трендом Премьер-Лиги История и развитие тактики с тремя центральными защитниками в России – в исследовании Сергея Титова.

Бердыев внезапно подкинул вирус всем тренерам провинциальных команд Премьер-Лиги – там поняли, что тактическая выучка и отлаженная оборона могут поднять уровень команды, даже включить её в борьбу за еврокубки. На 5-3-2 перешёл «Амкар» Гаджи Гаджиева, хотя после своего назначения в 2015-м он первым делом избавился от схемы с тремя центральными защитниками – видимо, пересмотрел своё мнение. Говорят, что после тактической трансформации «Амкара» между Бердыевым и Гаджиевым даже пробежала чёрная кошка. После стартовых неудач на 5-3-2 перестроилась «Уфа» Виктора Гончаренко, который никогда не использовал такую схему.

Гаджиев и Гончаренко доказали теорему, выдвинутую Бердыевым: схема с тремя центральными защитниками в Премьер-Лиге решает все возможные проблемы.

1. При позиционной обороне заперт путь через центр. Если команда сильна в плане организации, как «Амкар» и «Уфа» Гончаренко, то атаки соперника встречаются двойным монолитом: двойка/тройка центральных полузащитников, между которыми минимальное расстояние, под ними – три центральных защитника. Два блока оставляют маленькую зону между линиями – если соперник попробует отрезать одну из линий пасом вразрез, кто-то из второй линии выдернется и отберёт мяч.

2. Если заперт путь через центр, нужно взламывать фланг. Вероятность, что при позиционной обороне он останется свободным, крайне мала: во-первых, каждый фланг сторожат латераль, крайний центральный защитник и крайний центральный полузащитник, во-вторых, в нашем футболе почти не осталось техничных дриблёров, способных вскрыть фланг за счёт техники и резкого движения. Да и те, что остались, зимой оказались в запасе (Шатов, Молло, Бериша).

3. Единственно возможный вариант при такой насыщенной позиционной обороне – навес в штрафную, как только мяч доводится до фланга. Для команд, играющих по тактике 4-2-3-1, это заведомо проигрышный вариант: один нападающий остаётся против троих защитников, как минимум два из которых традиционно берут мощью. Редкий шанс для «Спартака» или «Зенита» взломать такую конструкцию через навесы – использовать рядом с нападающим ещё одного игрока, юркого или мощного, что создаст ситуацию 2v3 (шанс выиграть мяч всё равно невысок, но

выше, чем при ситуации 1v3). У «Зенита» таким игроком систематически становился Кокорин, у «Спартака» – Зобнин.

Успех тактики рождён индивидуальной слабостью футболистов – в Премьер-Лиге очень мало игроков, способных в одиночку расшатать мощную оборонительную конструкцию. Чемпионство «Спартака» и его результаты против команд, игравших в 3 ЦЗ (10 побед в 14 матчах при разнице мячей 19-10) лишь подтверждают правило. У красно-белых такие игроки были, а их возможности были правильно использованы против схемы 3-Х-Х. Зобнин помогал бороться за воздух форварду, Квинси Промес стягивал на полуфланг защитников и находил решение в другой зоне, Глушаков и Фернандо, пользуясь «обманками» Промеса, много били издали – не случайно «Спартак» очень много настрелял дальними ударами с подборов. «Зениту» во второй части сезона не хватило ни бьющего центрхава – Эрнани замёрз и остался непонятым, Маурисио ограничился одним опасным ударом с ЦСКА, – ни способного обводить полузащитника: вся игра свелась к надоедающим регулярностью фланговым подачам.

Бердыев невольно породил и ещё один тренд: модуль 3-Х-Х многие тренеры РФПЛ оценивают как оборонительный, помогающий бороться с проблемами в защите. Весной на 5-3-2 перешёл Рашид Рахимов, объясняя тактическую реформацию уходом креативных игроков и желанием укрепить оборону. После 2:4 от «Ростова» по схеме 3-4-3 с латералями Ткачуком и Кузьминым внезапно сыграл «Рубин» Хави Грасии – того самого, кто осенью негодовал из-за массовой любви наших тренеров к схемам с тремя центральными. Единственная команда РФПЛ, идеологически считающая тактику 3-5-2/3-4-3 атакующей – тульский «Арсенал», спасибо Дмитрию Аленичеву, его наблюдениям за «Ювентусом» и любви к теории Фабио Капелло. Но при Сергее Кирьякове вообще не приходится говорить о какой-либо тактической выучке «Арсенала».

Развитие тактики с тремя центральными защитниками в РФПЛ зависит от того, кто из тренеров переживёт май-июнь в своём кресле. Подвисли Мирча Луческу, Игорь Шалимов иХави Грасия – все они либо сами догматики и предпочитают играть четвёркой в линию, либо работают в догматичном клубе. Правда, «Динамо» и «Тосно» разбавят любителей поставить тройку защитников – Дмитрий Парфёнов приходил к схеме 5-3-2 очень редко, а Юрий Калитвинцев вообще не отрабатывал её.

4 лучших решения по позициям

Георгий Джикия и Петар Занев – либеро. В жизни Георгия Джикии за сезон поменялось слишком многое: пережил смену тактики, смену амплуа, смену клуба, даже смену рациона – он не раз рассказывал, что любит налегать на бургеры из «Макдоналдса», а со свекольной диетой Массимо Карреры они как-то не сочетаются. Главный, кого стоит благодарить за открытие Джикии, – Гаджи Гаджиев. Тренер «Амкара» летом перестроил команду на 5-3-2, а Джикии доверил ключевую роль в центре защиты, основываясь на его умении читать игру, перехватывать мячи. И если его умение делать длинные передачи до сих пор под вопросом – всего 33,5% точных за сезон, – то на перехватах Джикия был хорош (65 – 13-й результат в Премьер-Лиге). После трансфера Джикии в «Спартак» было подозрение, что молодой защитник станет конкретной опцией для схемы в три центральных защитника, как Баштуш в «Лацио», однако и в традиционной расстановке 4-2-3-1 Джикия играл надёжно.

Вместо Джикии Гаджиев наигрывал либеро на сборах Петара Занева и Секу Конде, но в сезоне сделал выбор в пользу болгарина. Результаты «Амкара» весной пошли на спад, однако сам Занев провёл сильную весну: закончил сезон с 15 ключевыми передачами (лучший чистый центральный защитник в РФПЛ), 1,9 отбора и 2 перехватами за игру.

Роман Зобнин – левый полузащитник. Свою тактическую роль в «Спартаке» Зобнин раскрывал в интервью «Чемпионату»: «Мои функции больше связаны с обороной. Играя на левом фланге, я часто смещаюсь в центр, чтобы Комбаров проходил вперёд. Его нужно подстраховывать сзади». Его склонность уходить в середину – не только для страховки Комбарова: не раз за сезон Зобнин получал мяч ближе к флангу и тащил его в штрафной, пользуясь своей мощью. Самый яркий пример был в домашней игре с «Зенитом», когда Зобнин рывком к штрафной организовал первый гол.

Универсальность Зобнина – один из ключей к тактическому успеху красно-белых. Новичок «Спартака», ожидавший оказаться в запасе после трансфера, успел поиграть на пяти разных позициях, а в дерби с ЦСКА опустился на одну линию с центральными защитниками, чтобы прикрыть Марио Фернандеса и уплотнить оборону (на скриншоте ниже). При этом Зобнин был силён и в атакующих действиях – он поучаствовал в 15 голевых атаках красно-белых и стал лучшим спартаковцем по предголевым передачам (5). Чаще в создании голов участвовали только два игрока «Спартака» – Промес и Зе Луиш.

Дмитрий Стоцкий везде. Первый матч сезона Стоцкий отыграл в середине поля, потом – стал крайним полузащитником, левым латералем, правым латералем, а с подачи Сергея Семака ещё и стал оттянутым форвардом в схеме 3-4-3. Гол «Рубину» – как доказательство, что Семак затеял эксперимент не зря. Забавно, что если Стоцкий не покинет «Уфу», ему наверняка придётся и дальше привыкать к роли глубинного нападающего – Йокич и Сухов в концовке сезона упорно доказывали, что с латералями у «Уфы» полный порядок.

7 незаметных героев Премьер-Лиги Любимый фанатами «Спартака» Януш Гол, главный универсал РФПЛ и другие игроки, которые незаметно, но очень качественно делают свою работу.

Алексей Миранчук на одной линии с нападающим. При Игоре Черевченко Миранчук успел поиграть чистого форварда, но гораздо больше пользы принесло решение Юрия Сёмина. Тренер «Локо» на зимних сборах перестроил рельсы «железнодорожников» на 3-4-1-2, Миранчука поставил на одну линию с Ари и наделил его функциями оттянутого форварда – открывающегося рядом с Ари, но постоянно смещающегося чуть глубже и ищущего пространство между линиями. Тактика «Локомотива» в апреле откатилась на стандартные 4-2-3-1, но качества Миранчука стали использоваться точно так же, и Алексей прибавил – в завершении атак, в открываниях, в последнем пасе (9 голевых передач).

По ходу финала Кубка России с «Уралом» был 30-секундный отрезок, где Миранчук показал себя во всей красе – сместился из глубины, получил мяч между линиями, ускорился, опасно пробил, выбрал позицию для нового приёма между линиями, потерял мяч и сразу же отработал по нему. У Миранчука есть недостатки, пока он недостаточно охотно пользуется обводкой и затягивает с принятием решений, но эту весну Миранчука однозначно стоит считать прорывной.

Картина Миры. Перестаньте критиковать Алексея Миранчука Отбросьте деньги, контрактные войны, к которым Алексей Миранчук не причастен, и подумайте, кто ещё в нашей сборной-2018 сыграет, как он.

Доменико Кришито – центральный защитник. Кришито пробовался в центре обороны и у Андре Виллаш-Боаша, но скорее от безысходности и лимита – а Мирча Луческу целенаправленно использовал Кришито в центре (17 матчей на позиции ЦЗ против 8 слева). Главная причина – первый пас итальянца и его умение разгонять атаку. Кришито – пятый игрок Премьер-Лиги и лучший игрок «Зенита» по количеству передач в целом (1496), по количеству передач в финальную треть (312), автор 25 передач под удар, участник 11 голевых атак сине-бело-голубых – из защитников так же часто помогал атаке только Сергей Игнашевич. Не вредит впечатлению от атакующего потенциала Кришито даже маленькая ремарка: 4 из 7 результативных действий Доменико – штрафные или пенальти.

5 лучших тактических находок

Фернандо под Глушаковым. Парадокс мощнейшего сезона Глушакова в карьере – он стал делать меньший объём работы, чем обычно. Смотрите сами: меньше отборов – 2,2 против 2,3 в прошлогоднем «Спартаке», меньше перехватов – 1,2 против 2,1 (это вообще худший сезонный результат Глушакова в карьере), меньше передач – 40,2 за матч против 50,2. Причина – появившийся страхующий игрок. Фернандо и подчищает за Глушаковым после его потерь, и грамотно выбирает позицию, провоцируя на неточный пас, и снимает с Дениса лишнюю оборонительную нагрузку. Ах да, вдобавок Фернандо взвалил на себя функции начинателя атак – 69,5 передачи за игру.

Синергия Фернандо и Глушакова в центре поля – одна из причин чемпионства «Спартака». Найти лучшее применение бразильцу, над которым поначалу шутили за десяток лишних килограммов, было невозможно. Да и Глушаков, разгруженный по черновой работе, забил 8 мячей, контролируя подборы не возле своей штрафной, а возле чужой.

Включения Марио Фернандеса. Назначение Виктора Гончаренко и перестройка тактики на 3-5-2 поместили Фернандеса в максимально комфортную среду – теперь русский бразилец регулярно подключается к атаке, а сзади страхуется обоими центральными защитниками и Вернблумом. Каждому из латералей Гончаренко подготовил свою игровую задачу, лично Марио – ловить верховые мячи на углу штрафной (при забросах из центра) и в сердцевине самой штрафной (при навесах с левого фланга). Цифры Фернандеса впечатляют – 215 верховых единоборств (4-й в РФПЛ, чаще боролись за воздух только Корниленко, Игбун и Дзюба), 69,3% выигранных (10-й в Премьер-Лиге). Так Марио стал инструментом для быстрого перехода ЦСКА на чужую треть.

Интересно было наблюдать, как Гончаренко использует возможности латералей на противоположной бровке. Набабкин, выходя слева, дублировал Фернандеса и цеплялся за диагонали у чужой штрафной. Щенников был практически избавлен от атакующей нагрузки, а Тошич караулил подбор на левом углу штрафной. К каждому игроку – индивидуальный тактический подход: это одна из причин, почему ЦСКА так вдохновенно провёл весну.

Вингеры «Терека» в центре поля. Перестройка «Терека» на 3-5-2 – вынужденный шаг, который Рашид Рахимов объяснял желанием укрепить оборону и потерей креативных игроков. Вингеры, которым находилось место в 4-2-3-1, с тактической перестройкой подвинулись не на фланги, а в центр. С апреля в середине поля успели поиграть Лебеденко, Грозав, Торже, а Олег Иванов побыл даже вторым нападающим (против «Зенита» в Санкт-Петербурге), при этом при атаке они систематически перестраивались на 3-4-3 – один из вингеров-полузащитников поднимался ближе к атаке. Если вынести за скобки выезд к «Спартаку», находка сработала – с новой тактикой «Терек» выиграл 6 матчей из 7 и достиг лучшего результата в клубной истории, а уже ушедший из клуба Лебеденко и Торже показали при 3-5-2 свой лучший футбол в сезоне.

Владимир Ильин и его роль на стандартах. Форвард, затухавший на скамейке запасных «Кубани» в ФНЛ, в «Урале» внезапно стал основным, забил 4 мяча и на словах уже отправил сам себя в сборную России. Одна из причин шума вокруг Ильина – стандарты «Урала», заточенные под нападающего. Традиционная манера Ильина – до подачи спрятаться за защитником соперника, выбрать момент и резко вырваться из-за спины. Так Ильин забил «Оренбургу», так же – пусть и с игры, а не со стандарта – поражал ворота «Рубина».

Важный момент: когда соперники раскусили манеру игры Ильина, результативность форварда резко снизилась. Правда, виноват в этом и Александр Тарханов, внезапно решивший сделать из Ильина оттянутого форварда в паре с Павлюченко. Ильин рискует стать вторым Александром Кокориным, неэффективным из-за своей универсальности – так что Тарханов должен понять, что место нагло рвущегося в сборную форварда только на острие атаки.

«Спартак», подстраивающийся под соперников. Роль Романа Пилипчука в успехах красно-белых малость переоценивают, но одно из решений – 3-4-3 против «Уфы» Семака, продиктованное сильной игрой уфимцев в 3 ЦЗ, – продавил именно Пилипчук. Другое грамотное тактическое решение, уже от Массимо Карреры – дерби с ЦСКА и перестройка с четвёрки защитников на шестёрку, чтобы подавить фланги «армейцев» и снизить давление на Комбарова с Ещенко. Незаметные простому глазу тактические ходы – смена флангов Промеса и Зобнина, невероятно объёмная роль Зе Луиша, ставка на Кутепова, выросшего в лучшего перехватчика Премьер-Лиги, мелкие и меткие перестроения по ходу матчей – помогли «Спартаку» выиграть много игр, в которых всё висело на волоске. Так, за счёт маниакального внимания к деталям, и побеждают чемпионы.

В материале использованы данные Wyscout, Whoscored и паблика «Пыльный чердак».

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