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Красота дня. Мисс ФНЛ-2017 Карина Сулейманова
Фото: instagram.com/suleimanovakarinka
Текст: Никита Кузин

Красота дня. Мисс ФНЛ-2017 Карина Сулейманова

В рубрике «Красота дня» — обладательница титула «Мисс ФНЛ-2017», болельщица «Шинника» Карина Сулейманова.
24 мая 2017, среда. 13:00. Футбол

Футбольный сезон в России закончился, и началась пора праздников, поздравлений и конкурсов. Пока болельщики отмечают победы или переживают поражения, болельщицы продолжают соревноваться между собой. В этом году победительницей конкурса «Мисс ФНЛ» стала болельщица ярославского «Шинника» Карина Сулейманова. Кто же она — самая красивая девушка ФНЛ?

Чтобы попасть на конкурс красоты ФНЛ, Карина сначала выиграла конкурс среди болельщиц «Шинника». Членам жюри пришёлся по душе её яркий танец, который она довела до совершенства, выступая в группе поддержки главной футбольной команды города.

С 2016 года Карина танцует в группе поддержки «Lucky Star» на домашних матчах ярославского «Шинника». Девушки уже являются неотъемлемой частью клуба, и матч без их участия болельщики себе уже и не представляют.

Карина давно танцует и с детства очень любит музыку. Она занималась спортивно-бальными, хип-хопом, гоу-гоу и различными современными танцами.

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Глядя на фотографии Карины, не удивляешься, почему она работает моделью и часто участвует в показах и фотосессиях.

По словам Карины, «Шинник» навсегда останется в её сердце. Она болеет и переживает за команду и является её преданной болельщицей.

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Когда Карина узнала, что в клубе проводят конкурс на самую красивую болельщицу, то поняла, что просто не может его пропустить. После победы в клубе девушка и не мечтала, что выиграет и главный конкурс лиги.

Несмотря на то что Карина много времени посвящает танцам, она не забывает и про своё образование. Девушка учится в ярославском торгово-экономическом колледже на экономиста.

Наша героиня активно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни. Среди футболистов по-другому нельзя.

Возможно, в лице Карины мы в будущем приобретём новую звезду, близкую к футболу, как например, Виктория Лопырёва.

Благодаря Карине «Шинник» смог хотя бы в этой номинации занять первое место в ФНЛ. Жаль, что за это клуб не попадает в Премьер-Лигу.

Будем надеяться, что в следующем сезоне команда поддержит успех своей болельщицы. С такой поддержкой сложно не побеждать.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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