«Не я это, вы перепутали!» Как прошёл детский турнир Шишкина в Воронеже

В Воронеже состоялся ежегодный футбольный турнир имени Романа Шишкина. Сотни мальчишек 2008 года рождения – из самого Воронежа, а также из соседних городов и поселков — Липецка, Отрадного, Старого Оскола, Россоши, Рамони вместе со своими родителями собрались на стадионе «Рудгормаш». Кто-то – чтобы принять участие в турнире, кто-то – чтобы воочию увидеть защитника сборной России. Довольны остались все!

Лёгкий приятный ветерок, "+14" на градуснике – настоящая футбольная погода! Подъезжаем к воронежскому «Рудгормашу», где нас встречает энергичная музыка, разносящаяся далеко за пределы стадиона. На бровке, рядом со входом в подтрибунку разбит белый шатёр. Внутри – с 20 упаковок напитков: питьевая вода, газировка, энергетики. Угол шатра завален пакетами с сувенирами — здесь тебе и «Красавы», и футболки «Локомотива», и футболки «Краснодара», и бейсболки «Спартака», и памятные значки с символикой турнира, и стопка карточек-афиш для автографов. По центру шатра стол с белой скатертью, на котором гордо стоит главный трофей – кубок Романа Шишкина.

Сам футболист сидит на стуле и что-то изучает в телефоне. Здороваюсь – настоящий! Но как?! Только вчера (21 мая, заключительный тур РФПЛ) видел его на поле в матче «Томь» — «Краснодар», а на часах 10:00 и 22-е число.

— Роман, вы каким-то порталом, что ли, пользуетесь?! – спрашиваю у виновника торжества.

— У меня не было выбора. Турнир был запланирован на 22 мая, а я совсем забыл, что матч с «Томью» 21-го будет на выезде. Если бы полетел на самолёте из Томи в Воронеж, то не успел бы быть здесь к 11. Пришлось возвращаться в Краснодар и уже оттуда ехать в Воронеж на машине.

— Спали вообще?

— К сожалению, нет (улыбается). Пять часов я летел в Краснодар, потом шесть часов ехал на машине. Нужно было ещё подготовить подарки для детей, плюс различные организационные моменты. Хотел прилечь на часок, но понял, что если лягу, то потом тяжело будет встать.

— Что чувствуете, когда возвращаетесь в свой родной город?

— Практически каждый год здесь бываю по случаю турнира. Конечно, ностальгирую. Воронеж – мой родной город. Всегда проезжаю по родным улицам, мимо школы, где учился. В душе воспоминания, ностальгия. Ну и турнир, конечно. Смотрю на детей, вспоминаю себя. Это всегда приятные эмоции.

— Кто занимается организацией турнира?

— В основном всем занимается мой пиар-менеджер Дарья Арсланова. Мы с ней в одной команде, у каждого свои роли. Проводим турнир уже не в первый раз и с каждым годом пытаемся привнести в него что-то новое, улучшить какие-то моменты. Нас поддерживают различные партнёры — Coca-Cola, аdidas, «Фабрика Футбола». Мы заранее связываемся с компаниями, говорим, что тогда-то и тогда-то пройдёт турнир. Тем, с кем мы работаем уже не первый год, не нужно ничего объяснять. «Новичкам» объясняем, в чём их интерес на этом турнире, в чём наш. Компании, как правило, соглашаются и оказывают нам различную помощь.

— Среди прочих подарков увидел футболки Фёдора Смолова и Антона Шунина. Просили ребят помочь вам?

— Да, мы уже не первый год такое практикуем, разыгрываем эти подарки на конкурсах До этого в «Локомотиве» просил футболки ребят, практически весь основной состав. Приезжали и сами игроки — Денис Глушаков, Влад Рыжков, Виталик Лысцов. В этом году, к сожалению, не получилось привезти кого-то из ребят. Поэтому я отдуваюсь за всех один (улыбается).

Перевариваю информацию и гляжу по сторонам. Солнце ласкает изумрудную травку газона «Рудгормаша», на поле около шести-восьми ворот разных размеров, много мячей, всюду носятся дети.

– А у вас можно купить воды? — спрашивает подошедшая к шатру женщина.

– Купить?! Нет, у нас можно только бесплатно взять! — улыбается Шишкин. До старта автограф-сессии ещё есть время, но дети лезут в шатёр со всех щелей, как муравьи.

— Фыфкин, Фыфкин! — скандирует малец без переднего зуба.

— Да это не он, вы перепутали! — смеётся Рома.

В общем, обстановка чудесная! И не без помощи постоянного ведущего турнира Игоря Игнатова, представителя «Смех без правил» и «Comedy Баттл».

Рядом – различные развлечения. Можно поучаствовать в конкурсе на лучший портрет Романа Шишкина, нарисованный мелками на асфальте. А можно сыграть и во всеми любимую игру «300» — где надо попасть в крестовину или перекладину и заработать наибольшее количество очков. Корреспондент «Чемпионат» прочувствовал «прелесть» этой игры на себе – мяч в один из моментов попал мне прямо в… перекладину. «Не расслабляйся», — хихикая, кричит мне ребятня. Кстати, в «300» выиграл мальчишка, трижды подряд попавший в перекладину, и я это видел своими глазами! У нас во дворе такого не было!

Затем настало время автограф-сессии и Шишкин идет к пресс-воллу, где сразу же исчезает из виду за спинами бесконечного потока детей и взрослых. Там он стоит около часа, но толпа меньше не становится. «Вы играть вообще собираетесь?!» — шутит Рома.

— Вы кайфуете от того, что делаете? – спрашиваю Романа.

— Конечно! То, что мы делаем, приносит мне удовольствие. Это делается для детей, их родителей, а их радость бесценна для меня. Всегда стараемся найти интересные заходы, придумать какие-то конкурсы, чтобы это был не только турнир, но и настоящий праздник. В Воронеже мало чего-то подобного, а мне просто хочется дарить добро людям из родного города. С другой стороны, это непросто. Я практически час стоял у пресс-волла, раздавал автографы, но, несмотря на всё, понимаю, что приехал сюда именно для этого.

Наконец, настает время финальных матчей, ради которых, собственно, мы и собрались на «Рудгормаше». За третье место сражаются «Старый Оскол» и ФК «Воронеж». «Пчёлам» (воронежской команде в форме, похожей на дортмундскую «Боруссию») не удаётся войти в первую тройку и они становятся четвертыми, проиграв сверстникам из «Старого Оскола». Но самая настоящая заруба, конечно, происходит в финале! Здесь встречаются «Химик» из Россоши и «СДЮСШОР 15», представляющий Воронеж. Первый символический удар по мячу, естественно, наносит Роман Шишкин.

«Химик» с первых же минут «закрывает» «СДЮСШОР 15» на его половине и делал с соперниками всё, что хочет. Но мяч не идёт в ворота. «СДЮСШОР 15», в свою очередь, изредка огрызается контратаками. Одна из них приносит свои плоды – 1:0. Второй тайм проходит в том же ключе – прессинг «химиков», игра на удержание счёта в исполнении «СДЮСШОР 15». Здесь стоит отметить одного мальчугана из «Химика», внешне похожего на нападающего сборной Англии Джейми Варди. Он реально выделялся среди всех. Его умения не надо было рассматривать под лупой, с кем-то сравнивать или подсчитывать ТТД на манер Бубнова, этот пацан показывал всё своей игрой. Имя его – Даниил Доля. Пройти троих соперников по бровке с финтом Зидана? Пожалуйста! Выдавать великолепные разрезающие пасы на манер Иньесты? Легко! Вот и в ответном голе «Химика» Доля сыграл «первую скрипку»: принял мяч на грудь и вполоборота, не опуская мяч на землю, пробил из-за пределов условной штрафной. Ничья – 1:1.

Далее была умопомрачительная серия пенальти, в котором «Химик» и «СДЮСШОР 15» не могли выявить сильнейшего по итогам первых 10 ударов. Здесь было всё: блестящие сейвы, удары мимо, перекладины. В итоге победу на характере одержал «СДЮСШОР 15». На разочарование «Химика» было больно смотреть, ребята плакали, а Даниил «Варди» Доля не заслуживал проигрыша.

Вот уже и торжественная церемония награждения, и Шишкин вручает призы на сцене всем участникам турнира. Помимо общекомандных наград, были и индивидуальные. Лучшему вратарю – Фёдору Федькину из «Смены-Варяг» — футболку Шунина, лучшему защитнику – Павлу Калашникову из «Труда» — футболку Гранквиста, лучшему полузащитнику – Кириллу Коваленко из ФК «Воронеж» — футболку Газинского, лучшему нападающему – Николаю Новикову из «Оскола» — бутсы, лучшем бомбардиру – Даниилу Доле из «Химика» — футболку Смолова. Также «Варди» получает индивидуальную награду лучшего игрока, по мнению Романа Шишкина.

Я не буду рассыпаться в комплиментах, объяснять значимость таких поступков и важность проведения подобных турниров, а просто крепко и от всей души пожму руку Роману. Как сказал один из мальчуганов (тот самый, без переднего зуба): «Спасибо, дядя Фыфкин!»