Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Жозе Моуринью
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Почему победа в Лиге Европы нужнее «МЮ», чем «Аяксу»

Субъективно о том, что на кону для «Манчестер Юнайтед», лично Жозе Моуринью и футбола в целом.
24 мая 2017, среда. 16:00. Футбол

Главное, что нужно знать об «Аяксе», — это не только очень талантливая, но и очень, очень молодая команда. Средний состав с отрывом самый молодой в Голландии — это же просто невероятно. Как отставать на год в детском саду. И эта команда растёт и технически, и психологически. Выигранный трофей изменит менталитет Каспера Дольберга, Амина Юнеса, Джастина Клюйверта и других ребят, сделает их более уверенными в себе, поможет подготовиться к давлению в топ-клубах. Хотя они всё равно окажутся в топ-клубах – даже если проиграют в финале. Они, разумеется, будут биться сегодня (главное, чтобы нервы не подвели), но для этих талантливых футболистов это только первый финал из многих.

Топ-10 голов «Аякса» в Лиге Европы сезона-2016/17 перед финальным матчем с «МЮ»

Кубок нужен и тренеру «Аякса» Петеру Бошу. Бывшему игроку и директору «Фейеноорда», который за 15 лет тренерской работы ничего не выиграл. Может получиться красивая история. Красивая, но локальная. Для своих. Для тех, кто любит футбол Йохана Круиффа в его оригинальном исполнении, без каталонского акцента и масс-маркета.

Победа «МЮ» имеет совершенно другое значение. Во-первых, у неё другой масштаб, и это точно будет история не для своих, а для всего мира (самый популярный клуб в Китае, например). Особенно важным в этой истории станет продолжение в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Признайтесь честно, кого вы больше хотите увидеть ближайшей осенью в Лиге чемпионов — «МЮ» с Жозе Моуринью или «Аякс» с Петером Бошем? Кто сделает шоу? У «Аякса» будет шанс даже в случае поражения пробиться через отборочные матчи – у «МЮ» нет. Больше людей обрадуется, увидев там английский клуб.

Но помимо этих очевидных отличий между брендами есть ещё одна причина, по которой этот трофей имеет особое значение и для клуба из Манчестера, и для его тренера. Чтобы её объяснить, нужно начать с оценки сезона и того, как его провели команда и Моуринью.

Новый Жозе

Вы ведь обратили внимание на то, что в последние несколько месяцев Жозе Моуринью изменился? Или, может, пытается измениться… Он извинился перед Бастианом Швайнштайгером, защищал арбитров, вернул в основу Генриха Мхитаряна и заставил всех забыть об их разногласиях. Даже количество выпадов в адрес Арсена Венгера сократилось (по субъективной оценке автора – примерно на треть). Складывается ощущение, что этот вулкан эмоций пусть не потух, но переместился глубже и стал меньше дымить.

Утверждать, что выдающийся 54-летний тренер «наконец-то повзрослел», со стороны журналиста было бы некорректно, поэтому спасибо Жозе за то, что он признал это сам. «Я повзрослел и стал спокойнее. Амбиции те же, но я лучше контролирую эмоции», — отметил португалец в интервью France Football. И добавил, что время mind games не ушло, просто этот приём не всегда необходим.

Если говорить о тренерской деятельности в узких рамках выбора тактики и состава на игру (как эту работу видит, например, Рафа Бенитес), то Моуринью провёл сезон на достаточно высоком уровне. Он, как в первый сезон в «Реале», сразу задал слишком высокую планку для команды, за что «Манчестер Юнайтед» был больно бит в Лондоне «Челси» и у себя дома в дерби. После этого план был скорректирован, и команда стала больше внимания уделять организации игры без мяча. За контроль мяча теперь отвечает Поль Погба чуть ли не единолично.

Почему на самом деле «МЮ» здорово провёл сезон

Столкнувшись с огромным количеством травм осенью, зимой и весной (второе место в АПЛ по количеству травм), тренер находил неожиданные решения, которые работали: переходил на 3-5-2, ставил Маттео Дармиана в центр защиты, возвращал Эшли Янга и так далее. Тактическая победа над «Челси» в апреле показала, что Моуринью в хорошей форме. Сам же он главной проблемой команды считал невезение и регулярно жаловался на него: после матчей со «Стоком», «Бёрнли», «Арсеналом» в первом круге, с «Вест Бромом», «Борнмутом» и «Халлом» во втором.

Взглянем на статистику: «МЮ» входит в четвёрку лучших в АПЛ по количеству ударов по воротам, ударов в створ, единоборств и точности паса. «Арсенал» в первом круге сравнял счёт на последней минуте единственным ударом в створ. «Борнмут» во втором круге сравнял счёт единственным ударом в створ. На выезде к «Стоку» Хуан Мата забил в свои ворота: это был единственный удар в створ ворот Де Хеа за весь матч… По количеству пропущенных ударов «МЮ» всего на один уступает «Челси», на пол-удара за матч «Тоттенхэму» и на два удара превосходит «Арсенал». Может, невезения и не существует, значит, против «МЮ» в этом сезоне была статистика.

Почему «МЮ» может стать сильнее без Златана
Сергей Титов – о тактике «Манчестер Юнайтед» и влиянии Златана Ибрагимовича на неё.

Вот что по этому поводу думает сэр Алекс Фергюсон: «Жозе Моуринью очень не везёт. Они несколько раз заканчивали матчи на «Олд Траффорд» вничью, хотя прекрасно играли. Думаю, если бы они выигрывали те матчи, в которых точно заслуживали победу, то боролись бы за чемпионство». Почётный король Манчестера мало кого удостаивает такими комплиментами. Просто признаем: по игре «МЮ» заслужил быть выше, Моуринью удалось создать качественную команду.

Почему это не имеет значения

Нельзя стать тренером «Манчестер Юнайтед» и не сказать, что ты борешься за титул. В смысле, можно, но только если ты Дэвид Мойес. Поэтому и Жозе Моуринью начал с пары заявлений. Общего характера, но с чётким посылом: у «МЮ» должен быть менталитет победителя, а для этого нужны победы.

Лига чемпионов зовёт Жозе. Зачем «МЮ» Лига Европы
Краткое напоминание причин, по которым «Манчестер Юнайтед» серьёзно относится к Лиге Европы.

Неплохое качество игры, интересные тактические решения, прогресс Маркуса Рашфорда – всё это здорово для тренера такого клуба, как «Аякс», но вторично для «Манчестер Юнайтед». Масштаб не тот. Здесь нужен результат или хотя бы чёткое понимание того, что ты в большой игре. Команда Жозе была в большой игре где-то до марта, если рассматривать этот термин в значении Арсена Венгера – как борьбу за место в четвёрке. А в борьбе за чемпионство «МЮ» вообще не участвовал, уже к декабрю отстав от «Челси» на 10 очков.

В случае поражения «МЮ», мы ведь не будем вспоминать о невезении по ходу сезона, о травмах и неплохом качестве игры, не так ли? Мы скорее станем говорить о провале. Отсутствии перспектив. О том, что Моуринью уже не тот. Что после катастрофы в «Челси» он ничему не научился. Это тоже интересно (извините, болельщики «Юнайтед», для всех, кроме вас, конечно), но ещё интереснее, чтобы Моуринью остался собой. Тренером-победителем, который выиграл шесть трофеев с «Порту», восемь трофеев с «Челси», пять с «Интером», три с «Реалом» и пока два с «МЮ». Он стал таким 14 лет назад, когда победил в Кубке УЕФА, и ему нужна победа в Лиге Европы, в том же турнире, сегодня. Ради следующего сезона, чтобы болельщики продолжали называть его тренером-победителем, журналисты ловили каждое слово и он мог оставаться таким же и дальше. Моуринью, выигрывающий трофеи, меняющий менталитет команды, тренер-синоним слова «результат», ценнее просто хорошего тренера Моуринью, которому снова не повезло.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 21
Теги
Аякс Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
16:31 Видаль, Эрнандес и Киммих обратились к участникам турнира «Кубок восьми флагов»
16:24 Друг Луческу: Мирча не сдаётся. Не думаю, что «Зенит» ищет другого тренера
16:22 Мэр Рио хочет, чтобы «Динамо» открыло новую арену матчем с бразильским клубом
16:10 Ан. Миранчук подписал контракт с «Локомотивом» на два года
16:08 На стадионе «Крестовский» полностью сняли газон
15:55 «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Голы в победных финалах еврокубков
15:48 Супруга Боккетти: муж пошёл пешком до Италии, он человек дела, а не просто слова
15:42 «Уэмбли» ненадолго окрасился в цвета ЦСКА
15:33 «Ньюкасл» выкупил права на форварда «Челси» Атсу
15:27 Роналдиньо посетил тренировку «Барселоны» в преддверии финала Кубка Испании
15:26 «Челси» отменил чемпионский парад по улицам Лондона из-за взрыва в Манчестере
15:15 Луческу впервые с 2007 года не завоюет за год ни одного трофея
15:11 В Ставропольском крае во время игры были избиты фанаты «Спартака-Владикавказ»
14:55 Джеррард, Каррагер, Аггер и Макманаман сыграли за «Ливерпуль» против «Сиднея»
14:52 Комиссия РФС не применила санкций к судье матча «Ротор-Волгоград» — «Армавир»
14:51 Статуя талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки появится около «Казань-Арены»
14:44 Жигулёв: 66 зрителей на матче с финнами? Лучше, когда чувствуешь поддержку
14:37 «Урал» расторг контракт с нападающим Бугуи
14:32 Брат Гётце подписал профессиональный контракт с «Баварией»
14:30 Новосадов: Акинфеев — лучший вратарь прошедшего сезона РФПЛ
14:24 Зуев, Гулиев и Якуба не приехали в молодёжную сборную России из-за травм
14:23 Верховный суд Испании утвердил приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы
14:15 Дзадза о незабитом пенальти на ЧЕ-2016: такое всегда остаётся в карьере и жизни
14:05 Чалов: слова Карпина обо мне и Кокорине? Я этих слов не видел даже
14:01 Мата: если ты «МЮ» и играешь в Лиге Европы, то являешься фаворитом
13:55 Песков: об отказе от легионеров в футболе речь не идёт
13:52 Гол форварда «Спартака-2» Сакалы помог Замбии обыграть Иран на молодёжном ЧМ
13:51 Самый дешёвый абонемент на матчи «Спартака» сезона-2017/18 стоит 5525 рублей
13:36 Вратарь «Аякса»: Стокгольм – идеальное место для финала, готов бороться за титул
13:35 Зеедорф: «Аякс» непредсказуем, но Моуринью – маэстро в анализе соперника
13:32 Полиция Амстердама предпримет повышенные меры безопасности в день финала ЛЕ
13:17 Защитник Новиков покинул «Урал», за который выступал с 2009 года
13:15 Хави: к сожалению, Гвардиолу оценивают лишь по значительным титулам
13:09 Кэхилл: не согласен, что значимость Кубка Англии упала, это крупный турнир
13:08 «Реал» может продать Данило в «Интер»
13:00 Румменигге не согласен с Хёнессом, что один титул для «Бавария» — это мало
12:55 Бельерин обещал «Барселоне» не рассматривать предложения других клубов
12:51 Жена Игнашевича: шуруп в ноге мужа останется уже навсегда
12:50 Головин: приятно, что «Челси» обратил на меня внимание
12:47 Глава ОКР поддержал идею ограничения числа легионеров в российском футболе
12:43 Мутко: предложение Путину об импортозамещении в футболе? Будем анализировать
12:32 Топ-10 голов «Аякса» в Лиге Европы сезона-2016/17 перед финальным матчем с «МЮ»
12:29 Фигу: «Ювентус»? «Реал» должен будет сыграть очень сильно
12:25 Финал Лиги Европы вместе с «Чемпионатом»!
12:18 «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший вратарь сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017