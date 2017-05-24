Почему победа в Лиге Европы нужнее «МЮ», чем «Аяксу»

Главное, что нужно знать об «Аяксе», — это не только очень талантливая, но и очень, очень молодая команда. Средний состав с отрывом самый молодой в Голландии — это же просто невероятно. Как отставать на год в детском саду. И эта команда растёт и технически, и психологически. Выигранный трофей изменит менталитет Каспера Дольберга, Амина Юнеса, Джастина Клюйверта и других ребят, сделает их более уверенными в себе, поможет подготовиться к давлению в топ-клубах. Хотя они всё равно окажутся в топ-клубах – даже если проиграют в финале. Они, разумеется, будут биться сегодня (главное, чтобы нервы не подвели), но для этих талантливых футболистов это только первый финал из многих.

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Кубок нужен и тренеру «Аякса» Петеру Бошу. Бывшему игроку и директору «Фейеноорда», который за 15 лет тренерской работы ничего не выиграл. Может получиться красивая история. Красивая, но локальная. Для своих. Для тех, кто любит футбол Йохана Круиффа в его оригинальном исполнении, без каталонского акцента и масс-маркета.

Победа «МЮ» имеет совершенно другое значение. Во-первых, у неё другой масштаб, и это точно будет история не для своих, а для всего мира (самый популярный клуб в Китае, например). Особенно важным в этой истории станет продолжение в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Признайтесь честно, кого вы больше хотите увидеть ближайшей осенью в Лиге чемпионов — «МЮ» с Жозе Моуринью или «Аякс» с Петером Бошем? Кто сделает шоу? У «Аякса» будет шанс даже в случае поражения пробиться через отборочные матчи – у «МЮ» нет. Больше людей обрадуется, увидев там английский клуб.

Но помимо этих очевидных отличий между брендами есть ещё одна причина, по которой этот трофей имеет особое значение и для клуба из Манчестера, и для его тренера. Чтобы её объяснить, нужно начать с оценки сезона и того, как его провели команда и Моуринью.

Новый Жозе

Вы ведь обратили внимание на то, что в последние несколько месяцев Жозе Моуринью изменился? Или, может, пытается измениться… Он извинился перед Бастианом Швайнштайгером, защищал арбитров, вернул в основу Генриха Мхитаряна и заставил всех забыть об их разногласиях. Даже количество выпадов в адрес Арсена Венгера сократилось (по субъективной оценке автора – примерно на треть). Складывается ощущение, что этот вулкан эмоций пусть не потух, но переместился глубже и стал меньше дымить.

Утверждать, что выдающийся 54-летний тренер «наконец-то повзрослел», со стороны журналиста было бы некорректно, поэтому спасибо Жозе за то, что он признал это сам. «Я повзрослел и стал спокойнее. Амбиции те же, но я лучше контролирую эмоции», — отметил португалец в интервью France Football. И добавил, что время mind games не ушло, просто этот приём не всегда необходим.

Если говорить о тренерской деятельности в узких рамках выбора тактики и состава на игру (как эту работу видит, например, Рафа Бенитес), то Моуринью провёл сезон на достаточно высоком уровне. Он, как в первый сезон в «Реале», сразу задал слишком высокую планку для команды, за что «Манчестер Юнайтед» был больно бит в Лондоне «Челси» и у себя дома в дерби. После этого план был скорректирован, и команда стала больше внимания уделять организации игры без мяча. За контроль мяча теперь отвечает Поль Погба чуть ли не единолично.

Почему на самом деле «МЮ» здорово провёл сезон

Столкнувшись с огромным количеством травм осенью, зимой и весной (второе место в АПЛ по количеству травм), тренер находил неожиданные решения, которые работали: переходил на 3-5-2, ставил Маттео Дармиана в центр защиты, возвращал Эшли Янга и так далее. Тактическая победа над «Челси» в апреле показала, что Моуринью в хорошей форме. Сам же он главной проблемой команды считал невезение и регулярно жаловался на него: после матчей со «Стоком», «Бёрнли», «Арсеналом» в первом круге, с «Вест Бромом», «Борнмутом» и «Халлом» во втором.

Взглянем на статистику: «МЮ» входит в четвёрку лучших в АПЛ по количеству ударов по воротам, ударов в створ, единоборств и точности паса. «Арсенал» в первом круге сравнял счёт на последней минуте единственным ударом в створ. «Борнмут» во втором круге сравнял счёт единственным ударом в створ. На выезде к «Стоку» Хуан Мата забил в свои ворота: это был единственный удар в створ ворот Де Хеа за весь матч… По количеству пропущенных ударов «МЮ» всего на один уступает «Челси», на пол-удара за матч «Тоттенхэму» и на два удара превосходит «Арсенал». Может, невезения и не существует, значит, против «МЮ» в этом сезоне была статистика.

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Вот что по этому поводу думает сэр Алекс Фергюсон: «Жозе Моуринью очень не везёт. Они несколько раз заканчивали матчи на «Олд Траффорд» вничью, хотя прекрасно играли. Думаю, если бы они выигрывали те матчи, в которых точно заслуживали победу, то боролись бы за чемпионство». Почётный король Манчестера мало кого удостаивает такими комплиментами. Просто признаем: по игре «МЮ» заслужил быть выше, Моуринью удалось создать качественную команду.

Почему это не имеет значения

Нельзя стать тренером «Манчестер Юнайтед» и не сказать, что ты борешься за титул. В смысле, можно, но только если ты Дэвид Мойес. Поэтому и Жозе Моуринью начал с пары заявлений. Общего характера, но с чётким посылом: у «МЮ» должен быть менталитет победителя, а для этого нужны победы.

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Неплохое качество игры, интересные тактические решения, прогресс Маркуса Рашфорда – всё это здорово для тренера такого клуба, как «Аякс», но вторично для «Манчестер Юнайтед». Масштаб не тот. Здесь нужен результат или хотя бы чёткое понимание того, что ты в большой игре. Команда Жозе была в большой игре где-то до марта, если рассматривать этот термин в значении Арсена Венгера – как борьбу за место в четвёрке. А в борьбе за чемпионство «МЮ» вообще не участвовал, уже к декабрю отстав от «Челси» на 10 очков.

В случае поражения «МЮ», мы ведь не будем вспоминать о невезении по ходу сезона, о травмах и неплохом качестве игры, не так ли? Мы скорее станем говорить о провале. Отсутствии перспектив. О том, что Моуринью уже не тот. Что после катастрофы в «Челси» он ничему не научился. Это тоже интересно (извините, болельщики «Юнайтед», для всех, кроме вас, конечно), но ещё интереснее, чтобы Моуринью остался собой. Тренером-победителем, который выиграл шесть трофеев с «Порту», восемь трофеев с «Челси», пять с «Интером», три с «Реалом» и пока два с «МЮ». Он стал таким 14 лет назад, когда победил в Кубке УЕФА, и ему нужна победа в Лиге Европы, в том же турнире, сегодня. Ради следующего сезона, чтобы болельщики продолжали называть его тренером-победителем, журналисты ловили каждое слово и он мог оставаться таким же и дальше. Моуринью, выигрывающий трофеи, меняющий менталитет команды, тренер-синоним слова «результат», ценнее просто хорошего тренера Моуринью, которому снова не повезло.