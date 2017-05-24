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Финал Лиги Европы «МЮ» — «Аякс»: Стокгольм перед игрой – фото, видео
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Город имени Златана. Чем живёт Стокгольм перед финалом Лиги Европы

Погбаимович, сотня Златанов и болельщики из России – в предматчевом репортаже из Стокгольма.
24 мая 2017, среда. 19:00. Футбол

Стокгольм

В аэропорте о грядущем финале Лиги Европы в Стокгольме не напоминает почти ничего, кроме гигантской наклейки с логотипом и одинокого болельщика «Манчестер Юнайтед» в футболке Златана Ибрагимовича в зоне прилёта. Но чем ближе к центру города, тем больше футбола.

На одной из самых красивых площадей расположена огромная фан-зона. Здесь можно поиграть в футбол, попрактиковаться в пробивании пенальти и даже сфотографироваться с тем самым кубком, который сегодня вечером достанется победителю. Самые активные болельщики могут выиграть билет на следующий финал, который пройдёт в Лионе. На соседней площади возведена огромная копия трофея, где толпятся фанаты.

Билеты

Поддержать любимые команды в Швецию приехали десятки тысяч болельщиков. В день игры достать билеты в кассах стадиона уже невозможно. Всё было распродано ещё несколько месяцев назад. Единственная возможность попасть на стадион – купить билет у перекупщиков. Естественно, цены в десятки раз выше номинала. Даже местным не удалось успеть на официальные продажи.

– Мы сами из Швеции, – рассказывает один из фанатов «Манчестер Юнайтед». — Но билеты на стадионе нам купить не удалось. Уже два месяца назад все они были распроданы. Мы просто хотим попасть на матч, но не знаем как. Предлагают за 650 евро, но это слишком дорого. На сайте УЕФА билеты стоили от 40 до 120 евро.

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Нашлись у стадиона и болельщики из России. Ребята из Нижнего Новгорода решили наудачу приехать в Стокгольм в надежде достать билеты перед игрой.

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А вот у любителей футбола из Украины проблем с билетами не возникло.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Ибрагимович

Чаще табличек «I need ticket» около арены встречаются только болельщики в футболках с именем Златана на спине. Менее чем за час нам удалось насчитать больше сотни!

Вообще, чтобы узнать, как сильно в Стокгольме любят Златана, достаточно просто посмотреть вокруг. Во всех сувенирных магазинах продают форму исключительно с его именем. В крупных торговых центрах на самых видных местах расставлена именная продукция всемирно известного футболиста. И даже сами шведы в разговорах о футболе первым делом упоминают именно Златана, а не, например, капитана сборной и «Краснодара» Андреаса Гранквиста.

Правда, один болельщик из Палестины так и не смог определиться, кто ему нравится больше — Поль Погба или Златан Ибрагимович. Но парень не растерялся и нашёл интересный выход из положения.

Мхитарян

Не только у Златана нашлись личные фанаты. На территории вокруг арены и в торговом центре можно было встретить поклонников Генриха Мхитаряна со всего мира. Большинство, конечно, приехало из Армении.

Россия

Русскоговорящих людей в Швеции тоже предостаточно. По пути к стадиону компания рабочих, которые оказались русскими, любезно подсказала дорогу к арене, которая расположена в одном из спальных районов Стокгольма. И на самом стадионе работает сразу несколько людей, связанных с Россией. Например, выдачей аккредитаций занимается мужчина, который 17 месяцев проработал в Оргкомитете Сочи-2014 и за это время неплохо выучил русский.

Безопасность

Но самым важным вопросом сегодняшнего вечера после событий в Манчестере стала безопасность. За четыре часа до стартового свистка территорию вокруг стадиона начали освобождать от болельщиков. Толпы стюардов, сотрудников службы безопасности стадиона, полицейских и даже представителей местного ОМОНа, вооружённого до зубов, патрулировали периметр вокруг арены.

Алина Матинян и Полина Куимова из Стокгольма

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аякс Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
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24 мая 2017, среда
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