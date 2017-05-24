«С Мамаевым в шутку называем друг друга «конями»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин стал гостем турнира К11 в Краснодаре и вместе с одноклубниками — Юрием Газинским, Станиславом Крицюком и Ильёй Жигулевым — вручил «уайлд-кард» двум лучшим игрокам турнира, которые попали в топ-100 и теперь соберутся в середине июня в Москве. В интервью «Чемпионату» Подберёзкин выделил самые важные качества для молодых игроков и рассказал свою футбольную историю.

— На что вы обращали внимание, когда выбирали лучших на турнире K11?

— В первую очередь мы оценивали футбольный интеллект, а также отмечали умение видеть поле и качество передач. Здорово, когда ребята оснащены технически: уверенно работают с мячом и принимают решения с поднятой головой. Один из парней уже был в том году в числе лучших со всей России, так что сегодня он выделялся не просто так.

— Можно ли осуществить мечту с К11 и попасть в профессиональный футбол?

— Конечно, можно, ведь у меня самого очень похожая история. Сначала была футбольная школа, но потом мой уровень резко упал, и я оказался в любительской лиге. В подобной ситуации важно не сдаваться и цепляться за каждый шанс, нам же подобные шансы выпадали гораздо реже. Так что где, если не здесь?

— Как часто вы играли на коробке?

— Сейчас молодое поколение увлечено гаджетами и Интернетом, у нас же всего этого не было. Своё свободное время мы проводили только на коробках. Иногда мы с ребятами ездили в Олимпийскую деревню на юго-запад Москвы, чтобы поиграть на искусственном газоне, но в основном я провёл детство в Кунцево. У нас были три площадки: теннисный корт, песок и асфальт. Ворота мы иногда делали из башмаков, и даже в лучшие времена они у нас были без сетки — зато это были уже настоящие ворота.

Ребята, с которыми я был в то время в ЦСКА, сейчас играют в клубах Премьер-Лиги и ФНЛ: например, Лёша Никитин в «Уфе», а Артём Попов в «Томи».

— Как вы попали в школу ЦСКА?

— Я занимался футболом в Кунцево, а в один день папа предложил поехать на просмотр в ЦСКА. Мне было девять лет, я понравился тренерам, и меня туда сразу же взяли. На подобных просмотрах ребята обязательно должны проявлять свои сильные качества, стараться, чтобы их заметил тренер, и, конечно же, верить в свои силы — просто идти и пробовать. Не так важны твои физические данные, но если есть потенциал, его обязательно отметят. Не стоит забывать, что все формируются по-разному, и в первую очередь тренеры смотрят на техническую подготовку.

— Почему тренеры решили, что вы не подходите ЦСКА?

— Тренер дубля Юрий Аджем поблагодарил меня и сказал, что клуб сможет найти мне команду в любительской лиге. Я ответил, что справлюсь самостоятельно, — на этом мы и попрощались, обиды я не чувствовал. Благодарен ЦСКА, ведь я не остановился и стал играть дальше. Тогда был молодым и амбициозным, ставил цели и постепенно подбирался к ним. Ребята, с которыми я был в то время в ЦСКА, сейчас играют в клубах Премьер-Лиги и ФНЛ: например, Лёша Никитин в «Уфе», а Артём Попов в «Томи».

— В московском дерби вы по-прежнему за ЦСКА?

— Конечно. Мы с Пашей Мамаевым даже в шутку называем друг друга «конями».

«Локомотив» — дорога в большой футбол и опыт работы с опытными тренерами. «Урал» — пока что лучший отрезок, где было много удачных матчей. «Краснодар» — совершенно другой футбол, еврокубки и очень высокий уровень организации внутри клуба.

— Опыт игры с любителями полезен для молодых футболистов?

— Я отыграл полтора года в команде КФК с возрастными футболистами, игравшими в Премьер-Лиге и первом дивизионе. Несмотря на возраст, я почти сразу перешагнул от ровесников к более старшим футболистам — они многому меня научили, я окреп и стал более уверенным в себе. Сейчас в любительской лиге играют Роман Широков, Дмитрий Сычёв и другие люди, завоевавшие трофеи, так что, конечно, молодым футболистам было бы полезно там поиграть. Особенно если есть желание, но пока нет возможности пробиться в профессиональные клубы.

— Как вы оказались на просмотрах в итальянских «Дженоа» и «Чезене»?

— У нашего тренера в КФК были знакомые из Италии, и мы на несколько дней поехали в молодёжные команды итальянских клубов. Просмотр длился три дня, а потом ждали их решения. Когда мы вернулись в Москву, мне почти сразу позвонил агент и предложил вариант с «Локомотивом», а через некоторое время со мной связались итальянцы и подтвердили «Чезену». В итоге я выбрал «Локомотив».

— Чем тренировки в Италии отличаются от тех, что были в России?

— Упражнения, разминка, квадраты — всё это мы проходили и знали. Но мы никогда так подробно не занимались тактикой и особенно тем, как надо действовать при обороне. Попробовать себя за рубежом мечтают многие российские футболисты; мне очень нравится чемпионат Испании, а клуб моей мечты — это «Барселона».

— Как работалось с Жозе Коусейру в «Локомотиве»?

— Для молодых футболистов очень важно чувствовать доверие главного тренера, и мне очень нравилось, как Коусейру общался с нами. В России не существует плавного перехода: сначала ты молодой, а потом резко попадаешь в основную команду. Но Жозе, даже если отправлял в дубль, говорил, что будет следить за мной на тренировках — подобные моменты они называл испытаниями для молодого футболиста. Он много беседовал со мной, отмечал ошибки и не забывал говорить о достоинствах. Коусейру заметил меня ещё в любителях, потом увидел в двусторонней игре против основной команды и предложил присоединиться к ним. Благодаря ему я всего за месяц попал в первую команду «Локомотива» и дебютировал в Премьер-Лиге.

Сейчас в любительской лиге играют Роман Широков, Дмитрий Сычёв и другие люди, завоевавшие трофеи, так что, конечно, молодым футболистам было бы полезно там поиграть.

— Какой самый главный совет дал португалец?

— Коусейру говорил, что важно быть уверенным в себе и тренировать свои сильные качества. Мне также многое дало общение с Дмитрием Лоськовым: я слушал его, смотрел за ним во время тренировок и старался черпать от него как можно больше. Лоськов — великий футболист.

— Согласны с высказыванием Леонида Слуцкого, что Россия — нефутбольная страна?

— Наверное, всё же футбольная, просто футбол у нас постоянно критикуют. Все мы люди, у всех бывают ошибки или неудачные матчи, но я уверен, что ни один футболист не выходит на поле отбывать номер — мы все стараемся. Уровень нашего чемпионата отличается от европейских. Не могу не сказать про «Краснодар», который играл в этом сезоне в Лиге Европы против сильных команд и выглядел очень неплохо. Многое закладывается в детском возрасте, и, может быть, из-за неправильного подхода в этом периоде многие и не дорастают до топ-уровня. В ДЮСШ надо уделять больше внимания психологии, ведь у ребят не должно быть проблем с уверенностью в себе.

— Что вам дал каждый из клубов Премьер-Лиги, где вы играли?

— «Локомотив» — дорога в большой футбол и опыт работы с опытными тренерами. «Урал» — пока что лучший отрезок, где было много удачных матчей. «Краснодар» — совершенно другой футбол, еврокубки и очень высокий уровень организации внутри клуба.

— Какие три главных качества необходимы ребятам из проекта К11 и вообще молодым игрокам, чтобы попасть в профессиональный футбол?

— Уверенность в себе, трудолюбие и психологическая устойчивость.

— Как научиться верить в себя?

— На самом деле я до сих пор этим занимаюсь, это не так просто.