Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы

Такое тяжело принимать, если ты футбольный романтик, но слишком юный, зелёный, немного сырой «Аякс» был обречён. Возраст команды, которая завершала чемпионат Нидерландов в 20-летнем составе, накладывался на её бесстрашие и характер, оружием против громадных свободных зон у своих ворот, которые «Аякс» заботливо организовывал весь плей-офф Лиги Европы, перекрывал жёсткий прессинг всем составом. Однако романтики из Амстердама просто обречены были истесать все зубы о кирпичный прагматичный «Манчестер Юнайтед».

В Стокгольме случился типичный финал Жозе Моуринью. «МЮ» португальца наконец-то попал в зону комфорта и сыграл в футбол, который Моуринью так любит: без контроля мяча, без перекатывания вокруг да около штрафной площадки, которое аяксид Луи ван Гал называл философией. 33% владения мячом к перерыву, 31,5% по итогам матча, 68-процентная точность передач – вот футбол Моуринью. Под него не нужен Златан Ибрагимович, просто дайте ему Погба и бегунков: Рашфорд, Мхитарян, Лингард, Марсьяль – подойдёт любой. Почерк такого футбола – скорость, прессинг, любовь наказывать соперника за каждую ошибку.

Сила прагматизма Моуринью – в непопулярных, «автобусных» решениях, порой необъяснимых, но скрывающих за собой гениальность. В свой последний еврокубковый финал Моуринью выходил с левым вингером Кристианом Киву, правым вингером Макдональдом Маригой (тест для знатоков: где сейчас играет Марига?) и тремя центральными защитниками. В стокгольмском финале обошёлся без «автобуса», но использовал в полузащитной тройке Маруана Феллайни – наверное, самого критикуемого игрока «МЮ» последних лет. Решение непопулярное, но продуманное до мелочей: Феллайни поднимался выше других центральных хавбеков, цеплялся за воздушные мячи, помогал «Юнайтед» на стандартах. В эпизоде со вторым голом, фактически поставившим мат голландским романтикам, Феллайни даже не трогал мяч, но всё равно был полезен – отвлёк и сковал лучшего защитника «Аякса» Давинсона Санчеса. Смоллинг выиграл свою борьбу, Мхитарян из-под Велтмана пробил на неудобной для вратаря высоте.

Сила такого прагматизма – в «неслучайных случайностях». Гол невероятного Поля Погба, ставший победным, можно сколько угодно списывать на везение, но постойте-ка: команды Моуринью умели и умеют накрывать соперника при аутах, а у Погба есть мощнейший удар. Так почему стоит называть везением гол, при создании которого Маруана Феллайни почему-то накрывали сразу четверо, а Погба – двое, весьма пассивно?

Урок финала в Стокгольме слишком банален. Когда в финале играют голландцы, побеждают немцы – в данном случае как олицетворение футбольного прагматизма. Искусство уличных хулиганов закрасили одноцветной краской – так делал «Ювентус» в полуфинале Лиги чемпионов, так сделал «Юнайтед». Решающий матч с прагматиком напротив провалил почти весь «Аякс» – кроме Давинсона Санчеса, тот даже при 0:2 бросался в подкаты и верил в возможность футбольного чуда.

Самый юный дебютант голландской сборной Матейс де Лигт, расслабленный перед стартовым свистком, чаще обычного давал принимать решения более опытному (20 лет против 17) Санчесу. Растворился Хаким Зиех, лучший полузащитник нынешнего «Аякса» – именно он, а не Дави Классен, который тоже вежливо выключил себя из центра событий. Потерялся умница Каспер Дольберг – ноль полезных действий в атаке, проигранное единоборство в своей штрафной, ранняя и справедливая замена. На фоне «МЮ», знавшего, как бить и когда бить соперника, «Аякс» был слишком наивен, как истинный романтик.

Этих ребят обязательно разберут по топ-клубам – не грядущим летом, так через год – и там они будут уже на стороне циников: помогать выигрывать спокойно, даже владея мячом по 30% игрового времени. Дейли Блинд точно знает, что такой сценарий возможен. Но главный урок для нынешнего великолепного, сочного «Аякса» – невозможно выиграть финал, когда твой клуб не был там 20 лет, почти каждый игрок основного состава не успел забыть школьную программу и сжечь дневник. Когда напротив опытный, хищный и невероятно прагматичный.

Однажды Йохан Круифф рассказывал, что при каждом удобном случае ему напоминали про сборную-1974, с её тотальным футболом, влюбившим в апельсиновых голландцев весь мир. Жалели, что Нидерланды не выиграли тот финал. «Они любили наш тотальный футбол, и я совсем не уверен, что они бы любили его так же, если бы мы победили», – говорил Круифф.

Новые голландские романтики, проводники идей Йохана Круиффа, питомцы тренера, который собирал вырезки о Круиффе, катался на его матчи и говорил с ним лично, – они не станут такими же легендарными, как «заводной апельсин» 1974-го. Но они лучше всех поймут судьбу и участь той великой команды.