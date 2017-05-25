Уголовник Месси и «Крестовский» без газона. Главное — в обзоре дня

Месси приговорили к 21 месяцу, «Челси» отменил чемпионский парад, а на стадионе «Крестовский» полностью сняли газон.

Месси приговорили к 21 месяцу

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в виде 21 месяца тюрьмы. Об этом сообщил «твиттер» Football Espana. Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа.

Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

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«Челси» отменил чемпионский парад по улицам Лондона

«Челси» отменил запланированный на 28 мая парад победы в честь триумфа лондонцев в английской Премьер-лиге из-за событий в Манчестере, сообщает Sky Sports. Кроме того, футболисты в финальном матче Кубка Англии, в котором «Челси» 27 мая сыграет с «Арсеналом», выйдут в чёрных траурных повязках.

22 мая на стадионе «Манчестер Арена» после окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Не менее 22 человек погибли и ещё около 50 пострадали. Взрыв произошёл в фойе стадиона, в зоне продажи билетов.

«Манчестер Арена» вмещает до 21 тыс. человек. Здесь проводятся различные спортивные соревнования и культурные мероприятия.

28 мая «Челси» парадом победы отпразднует триумф в Премьер-лиге

Ан. Миранчук подписал контракт с «Локомотивом» на два года

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продлил контракт с «железнодорожниками». Договор с 21-летним футболистом рассчитан на два года. Прежний контракт был рассчитан до конца 2017 года.

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». С февраля 2016 года по декабрь хавбек на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». На счету Миранчука 35 официальных матчей, 15 голов и 10 результативных передач.

После возвращения в «Локомотив» Антон Миранчук принял участие в 3 матчах РФПЛ (1 в основном составе).

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На стадионе «Крестовский» полностью сняли газон

На новом стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге полностью был снят газон. Ранее президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что на арене начались работы по замене газона в преддверии Кубка конфедераций, так как прежний газон находился в неудовлетворительном состоянии.

На стадионе в Санкт-Петербурге пройдёт матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня нынешнего года.

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Нобоа дисквалифицирован на две игры

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа дисквалифицирован на два матча по итогам гостевой игры 30-го тура РФПЛ с «Оренбургом», состоявшейся 21 мая. Нападающий «Оренбурга» Михал Дюриш, также удалённый в этой игре, пропустит одну игру. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели удаление Дюриша и Нобоа. Дюриш дисквалифицирован на один матч, он пропустит матч в Красноярске, но примет участие в ответной встрече. Нобоа за удар соперника ногой в спину дисквалифицирован на две игры», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Панина.

Матч «Оренбург» — «Ростов» завершился со счётом 2:0. Команде из Оренбурга 25 мая предстоит сыграть в гостях у команды «СКА-Хабаровск» в первом матче за право остаться в РФПЛ.

Тульский «Арсенал» оштрафован за порчу собственного стадиона

Григорьянц рассказал также, какие решения были приняты на заседании КДК по итогам матча 30-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Спартак» (3:0). В частности, «Арсенал» был оштрафован суммарно на 350 тыс. рублей.

«За использование и бросание пиротехники болельщиками «Арсенала» мы оштрафовали клуб на 150 тыс. рублей. За появление посторонних лиц «Арсенал» оштрафован на 50 тыс. рублей. За причинение имущественного вреда болельщиками «Арсенала» — на 50 тыс. рублей. За необеспеченные безопасности — штраф в 100 тыс. рублей».

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«Спартак» оштрафован на 1,05 млн рублей

«За использование и бросание пиротехники – штраф 300 тыс. рублей. На протяжении всего матча болельщики находились на ограждении, это в пятый раз в сезоне, — 250 тыс. рублей. За беспорядки на стадионе, сопровождающиеся нанесением вреда имуществу (выломано 50 кресел), „Спартак“ оштрафован на 300 тыс. рублей. Фанаты „Спартака“ сжигали атрибутику соперника, это третий раз, — 150 тыс. За массовое появление болельщиков на поле – 50 тыc. рублей», — поведал Григорьянц.