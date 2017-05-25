Моуринью: как я выигрываю финалы? Узнаете ответ, когда проиграю 3:0

Главный тренер «Аякса» Петер Бош вышел на пресс-конференцию чуть ли не сразу после церемонии награждения. Он был настолько сдержан, что могло сложиться впечатление, будто это был рядовой проигрыш, а не поражение в финале Лиги Европы.

– Естественно, я разочарован, – спокойно начал Бош. В финалах играют для того, чтобы выиграть. Мы сегодня этого не сделали. В этом матче я не увидел тот «Аякс», который привык видеть. Который хорошо бы играл, шёл в высокий прессинг, доминировал. Прессинговать сложно, потому что «Манчестер» не рисковал, играл в длинный пас. Футбол был скучным. Не было хороших шансов с обеих сторон. Мы легко теряли мяч, а когда били – наши удары были блокированы. Было очень сложно играть с такой хорошо организованной командой. Особенно во второй половине встречи. Мы вышли из раздевалки и сразу же пропустили с углового. Мы были не очень хороши. Лучший шанс забить был прям перед концовкой встречи, но мы его не реализовали. Мои поздравления «Манчестер Юнайтед».

– Были ли ваши игроки сегодня подавлены физической силой футболистов «Манчестера»?

– Да. Большая разница в том, как играют физически они и мы. Но дело совсем не в этом. Сила – это то, как ты используешь своё тело. Нам ещё предстоит этому научиться. Это был наш первый финал. Это ново для наших ребят, потому что чтобы выиграть, надо играть и учиться. Но они будут учиться, и я уверен, что мы станем сильнее в следующем сезоне.

– Сегодня вы играли 24 мая, как и в прошлом году в Тель-Авиве день выдался неудачным.

– Попрошу УЕФА и ФИФА не играть финалы в этот день (смеется).

– Что вы сказали ребятам в перерыве?

– Обе команды были разочарованы, потому что не имели достаточно шансов забить. В перерыве я сказал парням, что мы сильны в позиционной игре. Мы знали, что «Манчестер» отдаст нам мяч, и нам оставалось играть, а не бояться. Первый вопрос был про физическую силу, но мне всё равно. Если ты перемещаешь мяч, если ты владеешь им и передаешь его свободному игроку. Но после перерыва мы быстро сдались.

– Можно ли сказать, что эмоции повлияли на игроков? Особенно из-за событий в Манчестере.

– Да, конечно. мы говорили об этом. В медиа много об этом говорили. Все были подвержены эмоциям, но когда ты выходишь на финал, надо оставлять это позади и играть.

Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.

Через несколько минут в зале появился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера. С золотой медалью на шее и наградой за звание лучшего игрока матча он довольно плюхнулся на стул, не в состояние сдерживать положительные эмоции.

– Мы очень счастливы! – начал Эррера. Европейский трофей не выиграют каждый день. Четыре года назад я уже проиграл один финал. Сегодня мы рады, но этот трофей я хочу посвятить жертвам теракта в Манчестера. То, что произошло, ужасно. Мы хотим видеть нормальный мир, где царит уважение. Я знаю, что мы никто, просто футболисты, но у нас есть сильная аудитория по всеми миру. Здесь и сегодня я хочу сказать всему миру бороться с этим вместе. В понедельник эти ужасные события произошли в Манчестере, но мы должны быть объединены по всему миру, чтобы бороться за спокойствие и уважение, чтобы такого больше нигде не было.

– Сегодня у вас было много причин выиграть: на кону трофей Лиги Европы, место в Лиге чемпионов.

– Когда ты надеваешь футболку «Манчестера», мотивация всегда запредельная. Мы представляем лучший клуб Англии и один из лучших клубов в мире. Мы могли лучше выступить в Премьер-лиге, но завершить с тремя титулами – фантастика. Финал Лиги Европы был игрой сезона. Без этого трофея мы бы не говорили бы об отлично проведённом сезоне. Теперь же мы смело можем говорить, что этот сезон выдался хорошим. Теперь мы думаем о следующем. Фанаты гордятся нами, потому что сегодня мы выступили, как большая, серьёзная и умная команда. Я очень счастлив. Четыре года назад я проиграл финал, а сегодня выиграл. Что ещё можно добавить?

– Насколько сложно было выходить на поле после того, что случилось в Манчестере?

– Утром мы были опустошены и расстроены. Когда ты думаешь о жизни и футболе, у тебя нет выбора. Было сложно тренироваться, действительно сложно. Но Моуринью сказал нам сфокусироваться на том, что единственное, что мы можем сделать для этих людей – выиграть. Мы сделали это. Это всего лишь футбол, всего лишь трофей, но если мы может помочь им этим хотя бы на 1%, это достаточно для нас.

Ждать выхода главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пришлось довольно долго. К журналистам он вышел, как всегда, крайне спокойным и сдержанным.

– Для меня это самый важный трофей в моей карьере, потому что он последний, – признался Моуринью. Конечно, Лига чемпионов значит больше, чем Лига Европы, но не для меня. Это победа заставляет мурашки бежать по коже. Это фантастическое чувство. Для команды этот трофей значит всё: европейский трофей, возвращение в Лигу чемпионов, игра в Македонии в Суперкубке в августе. Для клуба это также последний кусочек пазла как последний трофей, которого не было.

– После ужасной недели, каково было играть?

– Это сложно. Вчера мы не провели пресс-конференцию, потому что хотели подготовить себя к нашей работе и попытаться забыть то, что важнее её. Мир идёт дальше, он не останавливается. И мы должны делать нашу работу. Я согласен с решением УЕФА играть этот матч, но такие вопросы, которые возвращают к трагедии в Манчестере, лишают нас радости от достижения. Если бы мы могли, мы бы обменяли этот кубок на то, чтобы вернуть все те человеческие жизни. Может ли этот трофей сделать Манчестер счастливее? Возможно. Обычно, когда ты выходишь на такой матч, ты должен быть счастлив. Но сегодня мы просто делали работы. Футболисты смогли абстрагировались от всего и сфокусироваться на матче. Мы хорошо сыграли и заслужили эту победу.

– Каково было Златану пропускать этот финал, учитывая, что он проходил в его родной стране?

– То, что случилось с ним, нечестно. Иногда жизнь и футбол бывают несправедливы. Для Златана эта ночь должна была быть потрясающей. Это была бы победа в финале Лиги Европы на стадионе в родной стране против клуба, который стал для него первым после того, как Златан покинул Швецию. Я приношу свои извинения за то, что сегодня Ибрагимович не смог выступить. Но он сыграл большую роль за пределами поля вместе с Байи, Рохо, Шоу, Янгом. И Златан говорил на шведском болл-боям во втором тайме быть проще. Я так рад, что он наконец выиграл европейский трофей.

– В эфире вы говорили про поэтов и победителей. Не могли бы вы пояснить свои слова?

– Поэты – это те, кто выигрывает каждый матч. Я хочу попробовать и себя в этой роли, потому что хочу всегда выигрывать. Но вместо этого я всегда проигрываю. После неудачных сезонов мне кажется, что моя команда была худшей, а я был худшим тренером. Но мы едем на Лигу чемпионов, потому что выиграли Лигу Европы, а не хорошо закончили сезон. У нас есть возможность сыграть с победителем Лиги чемпионов. Теперь можно сказать, что сезон был неплох. Сегодняшняя победа была победой прагматизма, людей, которые уважают оппонента, знают его сильные и слабые стороны. Мы не поэты.

– Одновременно с финальным свистком вы показали трибунам один палец. Что это значило?

– Я увидел свою семью. Между нами были довольно холодные отношения. Я сказал им кое-что перед матчем, но это останется между мной и ими.

– Как вам удалось выиграть все европейские финалы?

– Возможно, вы найдете ответ в следующем финале, когда я проиграю его со счётом 3:0.

Алина Матинян и Полина Куимова из Стокгольма