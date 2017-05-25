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Жозе Моуринью
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

Почему Жозе Моуринью действительно Особенный

Выигрывать финалы еврокубков – это его: 4 матча, 4 победы.
25 мая 2017, четверг. 10:40. Футбол

Кубок УЕФА-2002/03. «Порту» – «Селтик» – 3:2 ДВ

Первый европейский финал Жозе Моуринью оказался и самым нетипичным: сложно представить, в каком ещё настолько важном матче команда Особенного пропустит дважды. «Порту» неизменно выходил вперёд, но у великолепного «Селтика» неизменно находился ответ – от великого Хенрика Ларссона. Дважды он шикарно открывался и подставлял голову так, что Витору Байе оставалось лишь руками разводить.

В том матче у «Порту» забивали исключительно игроки, причастные к российскому футболу. Дубль, увенчанный победным мячом в овертайме, сделал будущий динамовец Дерлей, который вообще не должен был играть в финале – вышел из-за дисквалификации Элдера Поштиги, ключевого форварда того «Порту». В промежутке между голами Дерлея забил Дмитрий Аленичев – после прекрасного паса Деку из глубины. «Порту» был лучше, но из-за Ларссона и его подвигов, переведших игру в дополнительное время, первый финал Моуринью получился едва ли не самым проблемным.

Лига чемпионов-2003/04. «Порту» – «Монако» – 3:0

Тот сезон Лиги чемпионов был самым диким в XXI веке: «Монако» на характере выбивал из турнира «Реал Мадрид» и «Челси» Раньери, с «Депортиво» отыгрывал три мяча, пока это не стало мейнстримом, а «Порту» Моуринью спокойно и цинично уничтожал всех на своём пути к финалу. 2:1, 1:1, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0 – почти все счета типичны для команд португальца (последние два – так особенно). Его «Порту» был чрезвычайно перспективным, кто-то уехал из Португалии на повышение в «Челси», кто-то в «Барселону», кто-то в «Динамо» Федорычева, а больше всех повезло Деку: традиционно единственному игроку команды Моуринью, который творит, пока остальные пашут.

Деку был признан лучшим игроком финала-2004 и сделал всё, чтобы другая сенсация Лиги чемпионов проиграла вчистую. «Монако» дал команде Моуринью слишком много свободы – уже тогда, в 2004-м, было понятно, что ничего хорошего из этого не получится. Деку почти в одиночку организовал второй гол в контратаке, первый придумал бразилец Карлос Альберто, а третий – Дмитрий Аленичев: русский стал первым, кто забивал в финалах разных еврокубков два года подряд. Шансов выиграть у такого традиционного «Порту» почти не было.

Лига чемпионов-2009/10. «Интер» – «Бавария» – 2:0

Пожалуй, самый важный финал в карьере Моуринью – уже состоявшегося тренера, верного своим идеалам и строящего команду на их основе. Его «Интер» попал в финал, обыграв ЦСКА за счёт двух шальных голов и тотальной упёртости у своих ворот, а потом на тех же ресурсах уложив непобедимую «Барселону» Гвардиолы. Там ждал Луи ван Гал – учитель Особенного, всегда пропагандировавший другие футбольные идеалы.

В финалах часто побеждает более прагматичная команда, а когда друг другу противостоят две настолько непохожие философии, шанс на победу оборонительной команды ещё выше. «Интер», выигравший Лигу чемпионов, лишь подтвердил правило: там был умница Уэсли Снейдер, у которого потом отняли «Золотой мяч», и Диего Милито, выдавший сильнейший сезон в карьере, но ещё была сильнейшая защита и мощная подстраховка. Именно они, отстроенные и отработанные Особенным, помогли сделать так, что «Интер» не пропустил в главном матче сезона.

Лига Европы-2016/17. «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

Несмотря на статус решающего матча, соперника проще для «МЮ» в финале быть не могло – команда, хорошо контролирующая мяч, но оставляющая массу свободных зон. Самое то для Моуринью и состава, выставленного португальцем, – без травмированного Златана, зато с Рашфордом, Мхитаряном и Матой.

Правда, в конечном итоге судьбу матча решила не скорость атаки «Манчестер Юнайтед», а другие элементы игры, оттачиваемые Особенным в предыдущих командах. Первый гол, забитый Погба, родился после качественного давления, второй от Мхитаряна – после подачи с углового. Скорость была включена уже дальше, когда Рашфорд и Лингард пользовались свободными зонами, но не смогли сделать счёт 3:0 только из-за бесстрашного Давинсона Санчеса.

Выиграв этот финал, Жозе Моуринью установил ещё одно уникальное достижение – он выиграл еврокубки уже с тремя разными командами. И при этом не проиграл ни одного еврокубкового финала. Таки действительно Особенный.

Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Интер Манчестер Юнайтед ФК Порту Жозе Моуринью
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