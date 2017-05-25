Перевооружение красно-синих. Как Гончаренко модернизировал ЦСКА Слуцкого

Болельщики ЦСКА настороженно встретили нового тренера – примерно, как и предыдущего в своё время. При всей непохожести профессиональных концепций Слуцкого и Гончаренко объединяли не только давние дружеские отношения. Было кое-что более важное – ни один, ни другой не возглавлял прежде большие команды (борисовский БАТЭ к таковым даже после чёртовой дюжины побед в белорусском чемпионате причислить сложно). Этим и был обусловлен обывательский скепсис – сперва в отношении Леонида Викторовича, а впоследствии и Виктора Михайловича.

Первому потребовалась пара-тройка лет, чтобы его развеять. Второй на этом пути идёт даже с опережением графика предшественника. Весенний ЦСКА не обыграл ни одного соседа по «европейской» четвёрке таблицы, но превзошёл всех по очковым сборам. И не только.

«Гончарная» мастерская. Как ЦСКА изменился зимой Виктор Гончаренко впервые поборется за медали РФПЛ в роли главного тренера. И это не единственная причина внимательно последить за ЦСКА.

Напрасно тревожились поклонники красно-синих за игровой облик команды: клонировать в Ватутинках «Уфу» белорусский специалист и не думал. Да, он вновь сделал ставку на апробированную систему с тремя центральными защитниками, но адаптировал её к имеющимся кадровым ресурсам. Беглого взгляда на осеннюю «Уфу» и весенний ЦСКА достаточно, чтобы заметить уйму различий меж ними. Сходство одно – надёжная оборона. Но если в первом случае оно же было и единственным, в сущности, козырем команды, то столичный коллектив в тактическом и игровом отношении куда более сбалансирован и разнообразен. Он мало пропускает и много забивает. Если почерк «горожан» был, скажем так, на любителя, то игра «армейцев» доставляет эстетическое удовольствие. Пускай не всем – многим.

Три стоппера в составе не мешают – наоборот способствуют – демонстрации футбола динамичного, агрессивного, наступательного. В отличие от большинства коллег-соперников, Гончаренко избрал атакующую модификацию модной системы и с удивительной оперативностью установил её на новом месте. ЦСКА хватило двух третей зимы, чтобы полностью освоиться в новых тактических рамках. Глядя на слаженность командных манёвров, трудно поверить, что за ними стоит всего пара месяцев интенсивных учений. И это не только тренеру, но и футболистам комплимент. Их восприимчивости к изменившимся требованиям, готовности идти за новым командиром.

Понимаю, что сравнения в формате «до и после» в любом случае не вполне корректны – хотя бы в силу большей турнирной загруженности осеннего ЦСКА по сравнению с самим собой весенним. Слуцкий стартовал в трёх турнирах, Гончаренко мог сфокусироваться на одном. В любом случае лучшего доказательства игрового прогресса (равно как и деградации) команды, чем статистика, ещё не придумано. Погрузимся же ненадолго в этот «сладостный, волшебный, поэтический мир сводок, цифр, отчётов».

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Межсезонная перезагрузка привела к улучшению всех ключевых параметров красно-синих. ЦСКА стал чаще бить по чужим воротам (12,8 удара в первой части сезона, 17,4 во второй) и меньше позволять противнику (9,3-8). Как следствие результативность команды увеличилась почти вдвое (со средневзвешенных 1,2 гола за тур до двух), а пропускаемость – уменьшилась (с 0,64 до 0,3). Возможно, вы удивитесь, но в три предыдущих чемпионских сезона оба показателя у «армейцев» были скромнее (от 1,63 до 1,7 по забитым мячам и от 0,83 до 0,87 по пропущенным).

Красно-синий – самый… перспективный?! Как молодеет ЦСКА Если «армейская» молодёжь продолжит так же настойчиво стучать в двери основы, у ЦСКА есть уникальный шанс создать российский костяк на годы.

В нашем чемпионате эталоном оборонительной надёжности принято считать творения Бердыева – в недалёком прошлом казанское, а в настоящем ростовское. Но даже южане весной были не столь убедительны в разрушении, как ЦСКА. По количеству пропущенных после перерыва мячей (4) «армейцы» на треть превзошли «Ростов» с «Зенитом» (6) и на десяток штук – свежеиспечённого чемпиона (14). При этом половину из них красно-синие получили в одном дерби, один из которых – после необъяснимого ляпсуса собственного защитника. Количество сухих матчей после паузы тоже о многом говорит: ЦСКА – 10, «Ростов» — 9, «Зенит» — 8, «Спартак» — 5.

Показатель Осень-2016 Весна-2017 Удары по воротам (в среднем) 12,8 17,4 Удары в створ 3,8 6 Удары по воротам (соперник) 9,3 8 Удары в створ (соперник) 2,88 2,65 Забитые мячи 1,2 2 Пропущенные мячи 0,64 0,3

Важно, что, отрегулировав оборону, Гончаренко избежал игрового крена в сторону своих ворот. Научить команду грамотно защищаться – полдела. Куда сложнее поставить созидательную игру. Умение вести позиционное наступление зачастую и отличает классную команду от старательной, но простоватой. Надо признать, что в этом направлении главный «армеец» тоже продвинулся достаточно далеко. Опять-таки цифры: из 26 весенних голов ЦСКА почти половина – 12 – родились вследствие позиционных атак. Осенью этот показатель был существенно ниже (33%).

ЦСКА стал действовать более вертикально, минимизировав количество непродуктивных поперечных передач, но ещё более действенным оружием команды стал высокий прессинг. Теперь, лишившись мяча, «армейцы» безотлагательно предпринимают попытку его вернуть, где бы ни была совершена потеря. Результат такого подхода налицо – 7 голов после завладения мячом на чужой половине поля. Показательным в этом плане стало дерби с «Локомотивом»: второй и третьей результативным комбинациям «армейцев» предшествовал качественный отбор поблизости от центрального круга – в исполнении Алексея Березуцкого и Витиньо соответственно. Опорники и стопперы «Локо» оказались элементарно не готовы к столь агрессивной манере игры противника.

Эффективно «армейцы» использовали и стандарты – четыре гола после розыгрыша штрафных («Спартаку» и «Анжи» практически под копирку), один – прямым выстрелом и ещё один с пенальти. ЦСКА Слуцкого взял верх над ЦСКА Гончаренко по угловым – со счётом 4-0. Очевидно, что этому элементу Виктор Михайлович, как человек скрупулёзный и систематичный, уделит повышенное внимание в короткое летнее межсезонье. Осень обещает быть для ЦСКА сложнее – желательно встретить во всеоружии.