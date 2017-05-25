Как Жозе Моуринью развлекался после победы в Лиге Европы

Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.

Самым интересным моментом финала Лиги Европы было празднование Жозе Моуринью. Его качали не футболисты, как обычно бывает, а персонал. Он подошёл к ложе прессы и показал журналистам указательный палец. «Я номер один», — оперативно объяснил жест Гари Невилл. Правда, сам Жозе говорит, что это был знак семье. Потом он показал два пальца фотографам: это его второй кубок Европы (УЕФА). Дальше, три пальца операторам рядом с кубком. Это значит три трофея, которые «МЮ» уже выиграл с ним. Он подошёл к болельщикам и показал им четыре пальца – это означает количество выигранных им еврокубков. Моуринью знает себе цену и не уступит ни копейки.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Ещё он обнимался с сыном: тем, который так стремительно выбежал на поле, а охранник бросился наперерез, чтобы не дать ему добежать до отца. Шутил со Златаном, гулял с Полем Погба. Выстроил рядком всех травмированных, создав из них этакий взвод на костылях. И лишний раз напомнив, с какими трудностями ему пришлось столкнуться по ходу сезона. И раз 20 принял эффектную позу на фоне болельщиков: губы сжаты, руки вскинуты в победном жесте.

Фото: Reuters

Перед матчем я написал о том, что для мира в целом победа «МЮ» предпочтительнее, потому что эта команда с этим тренером в Лиге чемпионов сделает шоу. Я был не прав: Моуринью не нужна Лига чемпионов, чтобы сделать шоу. Он заводил толпу минуты три подряд, как рок-звезда. Хорошо, что в следующем сезоне его будет больше.

Златан тоже веселился. Он обнаружил болельщика с банером «Златан, если ты останешься, можешь поиметь мою жену» и сфотографировался на фоне этой надписи. И он обошёлся с кубком бесцеремонно, как никто. Жаль, что швед не играл, он бы расшевелил этот скучный матч.

А футбол… Ну, если вам нужен красивый футбол, смотрите матчи других команд. Всё честно: никто ведь и не ждёт от Моуринью зрелищного футбола, не так ли? Его стихия – не процесс, а результат. Такие команды всегда были и всегда будут, и хорошо, что португалец, в отличие от Фабио Капелло, Марчелло Липпи и других прагматиков, хотя бы поднимает градус напряжения за пределами футбольного поля.

К слову, о зрелищности. «Манчестер Юнайтед» по-хорошему неразборчив в средствах: если нужно забить красивый гол, чтобы убить интригу, никаких проблем – могут и красиво забить. Гол Генриха Мхитаряна особенный, потому что это редкое сочетание прагматизма и нестандартного мышления. У Мхитаряна был только один способ ударить по воротам, и этот способ вряд ли пришёл бы в голову кому-то другому. А Мхитаряну пришёл, и ему хватило техники нанести этот сложный, неожиданный, физически непростой удар идеально. Красивый гол в финале, в котором играет команда Моуринью, это уже перевыполнение плана, так что нам даже немного повезло.