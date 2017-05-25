10 лучших российских дебютантов РФПЛ

Они в разном возрасте и разными маршрутами пришли в РФПЛ, но каждый из них вправе занести себе первый сезон на высшем уровне в актив.

Аяз Гулиев («Анжи»)

С пяти лет Гулиев прошёл все ступени подготовки в «Спартаке» – только на фарм-клубе застопорился. Александр Григорян нашёл применение талантам молодого полузащитника в обновлённом «Анжи». Последние очевидны – мобильность, цепкость, чтение игры. Красно-белое прошлое Аяза проявляется в стремлении играть в касание – не самая распространённая в лиге, но крайне похвальная черта. По символичному стечению обстоятельств дебют Гулиева в РФПЛ случился на «Открытие Арене» и произвёл благоприятное впечатление.

Илья Жигулёв («Краснодар»)

Хочется «Краснодару» считать Жигулёва первым воспитанником клубной системы, значит, так тому и быть. Илья почётному званию старается соответствовать. Игрового времени в минувшем чемпионате 21-летний хавбек получил относительно немного (7 матчей, 4 – со старта), но, выходя на газон, картины не портил. Видно: сообразительный и расторопный молодой человек, с пасом, видением поля и пониманием игры. В новом сезоне, с уходом ряда опытных коллег, наверняка получит больше возможностей проявить себя. Если убедит тренера в соответствии предъявляемым требованиям, разумеется.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Владимир Ильин («Урал»)

Поисковики по запросу «Владимир Ильин» первым делом выдают ссылку на прекрасного российского артиста театра и кино. Ильину-младшему до популярности полного тёзки пока далеко, но движется парень в правильном направлении. 12 матчей новобранец «Урала» провёл в весенней части сезона, и все 12 – в стартовом составе, 11 – от начала до конца. Да и 4 гола за неполный круг – результат для дебютанта приличный. Теперь надо наращивать обороты – всё-таки многовато времени воспитанник «Зенита» провёл в низших лигах. Лишь к «четвертаку» добрался до РФПЛ.

Михаил Костюков («Амкар»)

Команда в Перми всегда была возрастной — и дебютанты у неё всё больше зрелые, бывалые. Хавбек Костюков лишь в 25 лет познакомился с Премьер-Лигой – до этого в родном Нижнем Новгороде да соседнем Дзержинске бегал. Знакомство вышло обоюдоприятным. В лице Михаила чемпионат обрёл редкого универсала, способного без потери качества сработать в любой линии, кроме вратарской. А сам игрок получил возможность реализовать себя на новом уровне. Что с успехом и делает: голы «Ростову» (победный) и ЦСКА – лучшее тому подтверждение.

Андрей Лунёв («Уфа» / «Зенит»)

Не слишком чистый с экологической точки зрения уфимский воздух оказывает удивительное целебное воздействие на игроков, забракованных большими клубами. Не впечатливший «Спартак» Зинченко транзитом через столицу Башкирии убыл в Манчестер. Васин вернулся в ЦСКА основным защитником. На Лунёва имели виды «Краснодар» с «Рубином», но «Зенит» оказался расторопнее всех. Из зимних приобретений питерского клуба этот представляется самым логичным и оправданным. Москвич быстро освоился в Северной столице и застолбил за собой место в основе. Второй по лиге средний балл (7,22) – выше только у спартаковца Зе Луиша – говорит сам за себя. Лунёв «тащил» в Уфе и продолжает это делать в Петербурге.

От Уфы до УЕФА. Зачем «Зениту» Лунёв «Зенит» рассматривал несколько кандидатур на усиление вратарской позиции – и сделал не самый очевидный выбор.

Андрей Малых («Оренбург»)

К футболисту 28 лет определение «дебютант» неважно клеится, но обойти стороной правого защитника «Оренбурга» мы просто не имеем права. Малых – поистине легендарная личность по меркам города – прошёл с ним все три профессиональные лиги. И не просто числится в команде на правах местной знаменитости – приносит ей огромную пользу! Да будет вам известно, что по суммарному количеству единоборств (260) правый бек «Оренбурга» уступает во всей лиге лишь «армейцу» Головину. Бойцы вроде Малых у Роберта Евдокимова в почёте – сам такой же.

Меньше часа не хватило 22-летнему уроженцу Ижевска, чтобы довести свою сухую серию в чемпионате страны до четырёхзначного числа – туляк Бурмистров оборвал её на 952-й минуте. Так или иначе, место в истории Медведев себе гарантировал – заодно подтвердил тезис: талантов в отечественном футболе хватает – их только надо уметь (и хотеть) распознавать.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Он вам не Димон! Медведев — самый «сухой» вратарь в истории чемпионата Вратарь «Ростова» Никита Медведев, не пропуская в РФПЛ уже 952 минуты, стал новым рекордсменом чемпионата, перекрыв достижение Нигматуллина.

Иван Обляков («Уфа»)

Первый результативный пас на высшем уровне воспитанник «Зенита» исполнил при Гончаренко, первый гол забил при Семаке. У обоих тренеров 18-летний хавбек пользовался доверием и преимущественно его оправдывал.

Александр Соболев («Томь»)

Народная мудрость «нет худа без добра» нашла очередное подтверждение в Томске. Зимний исход из команды практически всех мало-мальски известных – и соответственно недешёвых в содержании – мастеров позволил проявить себя молодёжи. Пожалуй, наиболее серьёзную заявку на продление прописки в РФПЛ – с другим, более благополучным, клубом – сделал Соболев. В первом круге крупногабаритный форвард не провёл на поле ни минуты – зато во втором отметился тремя голами. Для новичка последней команды сезона – годное достижение.

В двадцатке лучших снайперов РФПЛ присутствует лишь один исполнитель, проходящий по возрасту не только в молодёжную – даже юниорскую сборную страны. Это – Чалов. Один гол можно было списать на случайность, два – на совпадение, но в данном случае налицо закономерность. У Фёдора этих мячей уже шесть. Меньше него времени на гол в сезоне тратил только тёзка Смолов: дважды лучший бомбардир сезона забивал в среднем раз в 107,4 минуты, Чалов – в 108,3. Следом за Головиным ЦСКА получил ещё одно серьёзное подкрепление из клубной академии.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»