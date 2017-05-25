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«Енисей» — «Арсенал»
Фото: fc-enisey.ru
Текст: Марк Бессонов

Ещё один шаг Тихонова к РФПЛ. Главные события первых стыковых матчей

Ни одна из четырёх команд, борющихся за место в РФПЛ в стыках, не форсировала событий. Но кое-что из этих матчей почерпнуть можно.
25 мая 2017, четверг. 17:45. Футбол

В Хабаровске унывали

Если для солдат, расположившихся на одной из трибун стадиона Ленина в Хабаровске, поход на матч был засчитан как увольнительный, то им после 90 минут игры определённо было о чём пожалеть. Хотя если абстрагироваться от самого содержания игры, то атмосфера вполне располагала для яркого напряжённого матча местного СКА за право провести следующий сезона в Премьер-Лиге. Солнечная погода, более-менее заполненные трибуны и играющие зеленью деревья, в сторону которых регулярно улетал мяч после дальних ударов футболистов обеих команд.

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Привычно вышедший на игру с тремя центральными защитниками СКА в первые минуты контролировал игру. Правда, в атаке ничего путного создавать не удавалось – дальние передачи из глубины от защитников редко находили адресатов. «Оренбург» в свою очередь предпочитал играть флангами, но и у гостей к воротам соперника подходить получалось ну очень редко. Отсюда – обилие дальних ударов, после которых мяч улетал далеко на трибуны или и вовсе за пределы стадиона.

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В итоге унылые нули, которые сложно назвать полноценным футболом. Много борьбы, подкатов, фолов, минимум опасных голов – всё в лучших традициях низших лиг. В РФПЛ такое вряд ли принесёт результат. А может, обе команды просто боялись допустить ошибку. В любом случае СКА и «Оренбургу» желательно подумать об этом перед выходом на ответную игру через три дня.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2017, четверг. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0 : 0
Оренбург
Оренбург

В Красноярске в футбол играли

В Красноярске у игроков «Енисея» и «Арсенала» выйти на поле сонными не получилось бы в любом случае. Игроки вышли на поле не в гордом одиночестве и даже не с детьми, а… с красноярскими моделями.

Несмотря на то что такое решение вызвало неоднозначную реакцию (в том числе и возмущение со стороны жены Максима Беляева), смотрелось это действительно необычно и эффектно. А вкупе с отличной погодой и полными трибунами стадиона «Центральный» у команды Андрея Тихонова не было других вариантов, кроме как с первых же минут навалиться на ворота Габулова.

Защита «Арсенала» откровенно потерялась – прошло чуть более 10 минут после стартового свистка, как «Енисей» открыл счёт. Камеш промчался по флангу и подал в штрафную, защитник туляков Александров упустил Иванова, не успел накрыть добивание, а затем и вовсе сам затолкал мяч в свои ворота. Обескураживающее начало.

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На протяжении первого тайма хозяева просто разрывали фланги «Арсенала». Центральные защитники тульской команды искали дальними передачами на флангах Думбия, Александрова и Комбарова. Цепляться за мячи у тех получалось редко, зато свободные зоны у своих ворот из-за их подключений оставались такие, что там мог бы широким фронтом промчаться конный полк.

Во втором тайме мало что изменилось. Атаки «Арсенала», владевшего мячом, чаще всего сводились к переводу мяча на фланг и навесам в штрафную соперника. Высоченного Федерико Расича там не было, вместо него на острие появился не самый высокий Шевченко, потому чаще всего подачи улетали в молоко или в руки вратаря красноярцев Опарина.

Во втором тайме «Енисей» всё реже ловил оппонента на контратаках, что позволило «Арсеналу» окончательно прибрать игру к рукам. Один из бесконечных навесов с фланга таки нашёл голову Кирилла Комбарова, сравнявшего счёт.

Ближе к концу матча «Арсенал» ещё больше увеличил давление на ворота хозяев, а Тихонов решил, что лучше удержать 1:1, нежели рисковать пропустить второй мяч, и выпустил вместо атакующего полузащитника Камеша хорошо знакомого «армейским» болельщикам и Фабио Капелло Никиту Чернова.

Но главным героем матча суждено было стать не экс-«армейцу», а бывшему спартаковцу (коих с обеих сторон хватало). Пытавшийся пробиться в основу «Спартака» Артур Малоян воспользовался очередным провалом в тульской обороне и забил победный мяч. Трибуны и игроки в восторге, тосол на поле не пролился, ворота оказались целы – что ещё нужно Красноярску для маленького праздника? Реакция Андрея Тихонова была более чем сдержанной. Несмотря на локальную победу, болельщики команды с самым крутым спортивным «твиттером» понимали: самое интересное их будет ждать во втором матче. Даже никаких моделей не потребуется.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2017, четверг. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
2 : 1
Арсенал
Тула
1:0 – Александров – 11 (автогол), 1:1 – Комбаров – 72, 2:1 – Малоян – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула СКА-Хабаровск ФК Енисей ФК Оренбург
Новости. Футбол
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