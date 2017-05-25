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Станислав Черчесов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Черчесов: с полем «Крестовского» всё будет в порядке, не надо пессимизма

После первой тренировки сборной России на последнем сборе перед Кубком конфедераций на вопросы ответили главный тренер, Смолов и Глушаков.
25 мая 2017, четверг. 19:40. Футбол

— Гутен абенд! — здоровается с журналистами главный тренер сборной Станислав Черчесов по окончании тренировки.

— В каком состоянии прибыли в сборную футболисты?

— Настроение у ребят хорошее. Что касается готовности, то игроки пропустили три дня. Как говорится: день не подрался — сам чувствуешь, два не подрался — чувствует соперник. Поэтому сегодня мы провели дозированные тренировки с датчиками, которые мы проверим и полностью оценим состояние спортсменов.

— Дзюба и Акинфеев тренировались?

— Первый провёл тренировку только в зале, здесь всё шло по плану. Игоря же беспокоит пятка, поэтому он тоже начинал заниматься в зале. Может быть, Акинфеев останется в Москве и несколько дней будет лечиться, чтобы присоединиться к сборной уже здоровым. Фёдор Кудряшов тоже покинул тренировку немного раньше — после решающего матча в Оренбурге на синтетике у него приболела боковая связка.

— Когда на сбор приедет Роман Нойштедтер?

— Несколько дней назад я общался с Диком Адвокатом, мы договорились, что он сыграет ближайшую игру и присоединится к нам 28 мая. То же самое с Габуловым. Обязательно наш штаб будет смотреть их игры, мимо нас ничего не проходит.

— Сбреете ли вы усы, если Россия выиграет Кубок конфедераций?

— Следующий вопрос, футбольный.

— На каком российском стадионе сейчас лучшее поле? Может, на «Фиште»?

— В Сочи всё было отлично: и газон, и атмосфера. Стадион «Спартака» я видел только сверху, на аренах «Рубина» и «Зенита» не был, сам на поле не выходил, поэтому точно сказать не могу.

— Сейчас на «Крестовском» меняют газон — успеете ли привыкнуть к новому покрытию?

— Предыгровая процедура обязательна, поэтому мы там будем. Решили поменять газон — его поменяют, поле будет в порядке, всё будет хорошо. Не надо быть настроенными пессимистично.

— Немцы и португальцы привезут на Кубок конфедераций не самые сильные составы. Не упадёт ли от этого уровень турнира? — последние два вопроса задали иностранные журналисты, очень старавшиеся говорить по-русски.

— Кто вам сказал, что в этих сборных нет хороших футболистов? Если не приедет несколько игроков, это не значит, что уровень будет низким. У нас тоже два футболиста выпали из состава прямо перед турниром из-за травм, такое часто случается.

— Кто же тогда фаворит турнира?

— На бумаге — немцы, практически на всех турнирах они доходят как минимум до полуфинала.

Затем на вопросы журналистов ответил лучший бомбардир РФПЛ Фёдор Смолов.

— Вы и раньше играли под руководством Черчесова. Что-нибудь изменилось за это время? — вопрос нападающему «Краснодара».

— Нет, особо ничего не изменилось. Я работал со Станиславом Саламовичем ещё до сборной. Сейчас продолжаю получать удовольствие от тренировок. По причине травмы последний раз в сборной не удавалось тренироваться.

— Как оцените свою нынешнюю форму?

— Сейчас всё хорошо.

— Хет-трик в Томске как-то придал вам особый настрой?

— Конечно придал. Не буду лукавить, ставил себе задачу стать лучшим бомбардиром, но опередить «Ростов» и вывести клуб в Лигу Европы было ещё важнее.

— Почему летите на сборы именно в Австрию?

— Там отличные условия. Температура достаточно комфортная. Бывает слишком жарко, но это не помешает нам сфокусироваться на тренировках.

— До чемпионата мира остался год, вы испытываете какие-то особые чувства?

— Честно говоря, пока нет. Впереди Кубок конфедераций, мы очень серьёзно относимся к этому турниру, все мысли только об этом.

Ещё один футболист сборной, капитан «золотого» «Спартака» Денис Глушаков, рассказал о своих шутках над «Зенитом» и сравнил фанатов национальной команды со спартаковцами.

— Как настроение у команды? — спрашиваем у Дениса.

— Хорошее: работа идёт, позитив есть. Особенно у шести спартаковцев-«сборников».

— Как Артём Дзюба отреагировал на чемпионство?

— Поздравил, да и всё.

— Чем вам Чили как соперник интересен?

— Каждый соперник интересен. На Кубке конфедераций нет проходных матчей, со всеми будет тяжело.

— Какая цель поставлена перед сборной на турнире?

— Желательно до финала дойти, конечно.

— Сможете так же порадовать болельщиков сборной, как порадовали болельщиков «Спартака»?

— Сделаем всё возможное, чтобы не только болельщики «Спартака», но и вся страна так выбежала на поле.

— Фразу «Глушаков – это похороны» мы услышим во время турнира?

— Даже не задумываюсь об этом.

— Если вдруг поля окажутся некачественным, вы готовы играть? — в голову к журналисту-иностранцу снова приходит странный вопрос.

— Я на таких полях вырос, — смеётся Глушаков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Денис Глушаков Станислав Черчесов Фёдор Смолов Кубок конфедераций
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