Красно-белые дни, унесите меня. Главное о сезоне «Спартака»

1. Фернандо обеспечил золото «Спартаку»

Чемпионат России — весьма предсказуемый турнир с точки зрения победителя: у кого играет лучший опорник сезона, тот его и возьмёт. Был лучшим огнетушитель Вернблум — ЦСКА выезжал к золоту даже тогда, когда других предпосылок к этому не было. Свой самый классный футбол показывал и не размахивал при этом локтями Хави Гарсия — «Зенит» становился чемпионом. В минувшем сезоне примета тоже сработала безотказно. Летом над пухлым новичком «Спартака» подшучивали, но почти сразу он показал, что через него будет строиться игра команды. «Спартак» реже остальных конкурентов держал мяч передачами центральных защитников друг другу — всё шло через Фернандо, который опускался в оборонительную линию и диктовал структуру и темп атаки. При этом бразильцу удалось весь сезон оставаться в одинаковой форме. При взгляде на него это довольно удивительно, но именно стабильность маятника в центре поля стала Х-фактором спартаковского чемпионства.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Давайте приготовимся к драке». Вокруг кого строится «Спартак» «Спартак» выстоял в Грозном, а главным игроком команды окончательно стал тот, кто определяет её смелость.

«Спартак» в сезоне-2016/17



Итог: 1-е место, 69 очков, +22=3-5, 46:27.



Лучший матч: «Спартак» — ЦСКА — 3:1



Худший матч: «Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0



Лучший игрок по оценкам «Чемпионата»: Зе Луиш — 7.32 (20 матчей).

2. «Спартак» лучше остальных чувствовал себя в равных матчах

В теннисе не стать лучшим, если ты хуже соперников выигрываешь так называемые big points — очки при счёте 40:40, A:40 и 40:A. Чемпионом тебя делает ментальная устойчивость в равных геймах, где нет преимущества ни у одного из игроков. Это одна из важнейших отличительных черт индивидуальных видов спорта, но так получилось, что «Спартак» адаптировал её по ходу всего российского сезона. До предпоследнего тура, на который команда уже вышла чемпионом, у неё не было ни одной крупной победы при Массимо Каррере (зато два крупных поражения). По статистике ударов соперников «Спартак» стал только шестым, по разнице в реализации ударов остался в пределах рандомных 2% (у ЦСКА — 4,9%, у «Зенита» — 6,3%, у «Краснодара» — 2,7%, у «Ростова» — 6,0%) — но при этом стал чемпионом. Стал благодаря созданному Каррерой менталитету — команда не дрожала при счёте 1:0, и даже если отбивалась из последних сил, как в Грозном, то удерживала нужный результат. «Спартаку» было комфортно играть под давлением равных матчей — это чемпионский характер.

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3. Зобнин стал вторым нашим товаром на экспорт

Удивительный у Романа Зобнина был год — в течение 11 месяцев он сначала вылетел из Премьер-Лиги, а затем её выиграл. Не просто выиграл, но и стал самым прогрессирующим игроком сезона — при Каррере мы узнали, что Зобнин подходит под динамичный футбол, достаточно техничен и готов закрыть вообще любую позицию на поле. Если Денис Глушаков или Квинси Промес просто показывали свой лучший футбол на дистанции, то Зобнин продолжал раскрываться. К концу сезона стало очевидно, что если до прошлого лета нашим единственным активом для возможной продажи за рубеж был Фёдор Смолов, то теперь таких активов как минимум два. Зобнин подходит под доминирующую в европейском топ-футболе идею — многим клубам нужны универсальные игроки, уверенно чувствующие себя при высокой интенсивности игры, и информация об интересе к Роману «Милана» и «Шальке» не должна удивлять.

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4. «Спартак» прошёл 29/30 сезона без скандалов

Да, сезон начался с пожара — когда главного тренера увольняют после первого тура, это, конечно, скандал. Однако затем «Спартак» сумел сделать то, чего не удавалось все последние годы — вышвырнул все снаряды за пределы клуба, а те, что, возможно, остались, грамотно скрывал. У конкурентов же взрывы случались — у ЦСКА был допинг-скандал, была смена тренера, у «Зенита» — постоянное недовольство всем на свете у Мирчи Луческу и ситуация со стадионом. Впервые за тысячу лет атмосфера вокруг «Спартака» была более здоровой, чем вокруг других российских топ-клубов. Учитывая, насколько команда и её тренер были ориентированы на эмоции, это тоже стало важнейшим фактором.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

5. «Спартак» доказал, какой клуб самый популярный в стране

Наверное, теперь сомнений в этом не осталось даже у самых упрямых. Все соцопросы, о которых можно было спорить, оставались теорией, а на практике мы убедились, что так широко праздновать чемпионство может только один клуб в стране (не всегда это позитивно — стадион в Туле разрушать точно не стоило). Я понимаю ваши майские эмоции, если вы не болеете за «Спартак» — в Интернет заходить невозможно, газеты покупать невозможно (и нереально — тиражи с заголовками «Спартак» — чемпион!» разошлись под рамочки болельщикам). Надо понимать, что такой клуб в стране всего один — только о нём чемпионская книга Игоря Рабинера может выйти уже в июне, только с ним Дмитрий Егоров может стать одним из самых узнаваемых людей в стране в мае одними своими красно-белыми твитами. Только о «Спартаке» может выйти шуточная песня, которая станет вирусной. Если вы болеете за «Спартак» — наслаждайтесь. Если нет — придётся ждать, красно-белые дни скоро унесут всех, и Премьер-Лига станет с новым чемпионом только принципиальнее.