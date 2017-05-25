Кто лучший вратарь РФПЛ сезона 2016/17?

«Чемпионат» подводит итоги прошедшего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги и определяет победителей в разных номинациях. Кого можно назвать лучшим вратарём чемпионата России сезона-2016/17? Мнениями делятся эксперты и читатели.

«Спартак» заговорил во весь голос». Эксперты – об итогах сезона в РФПЛ Подводим итоги чемпионата России вместе с известными экспертами, которые определяют героев и антигероев, события и провалы года.

Стипе Плетикоса, бывший вратарь «Спартака» и сборной Хорватии:

— Акинфеев — лучший в РФПЛ. Он играет стабильно. Игорь относится к категории вратарей, которые уже долго выступают на одном и том же высоком уровне.

Евгений Корнюхин, бывший вратарь ЦСКА:

— Акинфеева я тоже выделяю, но в чемпионате России «Спартак» стал чемпионом, а в его воротах играл Артём Ребров. Поэтому именно его и назову лучшим. Также я бы выделил Никиту Медведева — открытие этого сезона.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР:

— Лучшим из лучших в чемпионате России по-прежнему остаётся Игорь Акинфеев. На второе место поставлю Сослана Джанаева из «Ростова», который очень хорошо себя показал. Остальные — очень хорошие вратари, но ровнять их по классу с Акинфеевым я не могу.

Владимир Пильгуй, бывший вратарь сборной СССР:

— Да, Игорь Акинфеев тут стоит особняком, конкурентов у него пока нет что в сборной, что в клубе. Но по этому сезону было бы правильно отдать приз лучшего вратаря Артёму Реброву. Нельзя сказать, что он лучший, но благодаря его значительному вкладу «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом. Этот год он провёл практически без ошибок. А если и были какие-то помарки, то они не влияли на результат.

Андрей Новосадов, бывший вратарь ЦСКА:

— Реброва, конечно, стоит отметить, ведь он провёл чемпионский сезон, но лучшим вратарём сезона однозначно является Игорь Акинфеев. Я считаю, что 19 игр без пропущенных голов – это очень приличный результат для голкипера. Также мне понравилась игра Андрея Лунёва, что в «Зените», что в «Уфе».

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— У чемпионской команды – чемпионский вратарь. Заслуга Артёма Реброва в чемпионстве «Спартака» очень велика. Он на протяжении всего сезона играл надёжно, много выручал и грамотно руководил защитниками. Мне запомнился отражённый пенальти и его сейвы в недавнем матче с ЦСКА. Ребров в начале игры с «армейцами» вытащил пару неберущихся мячей, а если бы пропустил, то игра пошла бы совсем в другом ключе. В таких важных матчах и проверяется мастерство голкипера.

Мнение читателей

Surovij:

— Акинфеев крут. Было время, имел шанс найти толковый европейский клуб, но уже поздно.

kazbegi77:

— Однозначно лучший Игорёк, а дальше — Беленов и Лунёв.

Spartakkenig:

— Ахахахахахахахах, клоунада! Если Сухарь вообще за сезон не выйдет на поле ни разу, то посчитают, что он не пропустил в 30 матчах, и всё равно признают его лучшим)

nik91liski:

— Медведев лучший хотя бы потому, что он поставил новый рекорд времени без голов. Особо ляпов не было, делал то, что и должен. А вообще, наверное, лучший тот, кто по статистике имеет больший процент отражённых ударов.

SPARTAKWARRIOR:

— Ребров пропустил 24 мяча. 6 из них с пеналей. Причём один пеналь он отбил! Итог: 18 пропущенных с игры. Из них 11 в провальных матчах «Спартака». А так за 25 остальных проведённых матчей он пропустил 7 (карл!) мячей. И это с ''топовой'' защитой «Спартака»!!!