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Курбан Бердыев
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Бердыев может вернуться в Казань. Главное — в обзоре дня

Сборная России начала подготовку в Кубку конфедераций, состоялись первые переходные матчи, Бердыев может вернуться в «Рубин» — в обзоре дня.
26 мая 2017, пятница. 00:00. Футбол

Источник: «Рубин» вернёт Бердыева, Хави Грасия будет отстранён от работы

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев вернётся в «Рубин», сообщает интернет-издание «Лайф».

По информации источника, нынешний наставник «Рубина» Хави Грасия дал согласие на уход, получив некие гарантии выплаты ему и его штабу денег, но всех бумаг пока не подписал. Испанец будет не уволен, а отстранён от работы. Таким образом, у клуба будет возможность платить не громадную неустойку, а растянутый по срокам гонорар.

Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. За этот период команда дважды выиграла чемпионат России, дважды взяла Суперкубок и один раз – Кубок России.

Под руководством Бердыева «Ростов» добился своего лучшего результата в чемпионатах России – второе место в сезоне-2015/16.

Сборная России начала подготовку к Кубку конфедераций

25 мая на поле «Арены Химки» игроки и тренерский штаб сборной России по футболу провели первое тренировочное занятие в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

«Енисей» победил «Арсенал» в первом переходном матче за право выступать в РФПЛ

В первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-Лиге в Красноярске местный «Енисей» одержал победу со счётом 2:1 над тульским «Арсеналом».

«Енисей» вышел вперёд на 11-й минуте — Владимир Габулов дважды спас ворота, но мяч рикошетом от колена Михаила Александрова оказался за линией ворот.

Отыгрался «Арсенал» на 72-й минуте, когда Кирилл Комбаров выиграл борьбу у защитника и головой пробил мимо вратаря хозяев.

Вырвать победу «Енисей» сумел в конце второго тайма — ошибкой Гии Григалавы воспользовался Артур Малоян.

Ответный переходной матч между «Арсеналом» и «Енисеем» за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне состоится в Туле 28 мая.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2017, четверг. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
2 : 1
Арсенал
Тула
1:0 – Александров – 11 (автогол), 1:1 – Комбаров – 72, 2:1 – Малоян – 90

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче

В Хабаровске завершился первый стыковой матч, в котором «СКА-Хабаровск» принимал «Оренбург». Хозяева претендуют на повышение в классе, а гости пытаются удержаться в Премьер-Лиге. Встреча завершилась вничью (0:0).

«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2016/17 ФНЛ занял 4-е место, а «Оренбург» в российской Премьер-Лиге финишировал на 13-й позиции. Ответный стыковой матч состоится 28 мая в Оренбурге.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2017, четверг. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0 : 0
Оренбург
Оренбург

Тотти подтвердил, что 28 мая проведёт последний матч за «Рому»

Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти в «Твиттере» подтвердил, что по окончании сезона покинет свою команду. Таким образом, встреча с «Дженоа» 28 мая станет для 40-летнего футболиста последней в составе римского клуба.

«Невозможно выразить в нескольких словах, что представляли, что представляют и что будут представлять для меня эти цвета. Всегда. Я чувствую, что моя любовь к футболу не прошла: это страсть, моя страсть. Она настолько глубоко, что я не могу думать о её прекращении никогда… С понедельника я готов принять новый вызов", — написал Тотти.

Тотти является воспитанником «Ромы», за которую выступает с 1993 года. На его счету 782 матча за римлян, 306 голов и 123 результативные передачи.

Ранее спортивный директор римлян Мончи сообщил, что Тотти по окончании сезона-2016/17 повесит бутсы на гвоздь и станет директором «Ромы».

ФИФА может заменить Кубок конфедераций новым чемпионатом мира среди клубов

Кубок конфедераций 2017 года, который пройдёт в России, может стать последним в истории. Руководство ФИФА рассматривает возможность замены турнира новым чемпионатом мира среди клубов, в котором будут участвовать 16 или 24 команды, пишет AS.

Если идею удастся воплотить в жизнь, то участниками турнира будут два последних победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Либертадорес и финалисты этих соревнований. Азию, Африку, Северную Америку и Центральную Америку будут представлять по одному клубу.

Инициаторами проекта являются заместитель генсека ФИФА Звонимир Бобан и технический директор организации Марко ван Бастен. Предполагается, что чемпионат мира среди клубов будет проходить каждые два года.

ФИФА считает, что при строительстве «Крестовского» были нарушения прав человека

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ходе строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге были выявлены случаи нарушения прав человека. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на письмо главы международной организации к четырём президентам скандинавских футбольных федераций.

На прошлой неделе главы федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили Инфантино письмо, в котором выразили озабоченность условиями работы при строительстве «Крестовского», который примет матчи Кубка конфедераций—2017 и ЧМ-2018. В частности, обеспокоенность футбольных чиновников была вызвана «рабским трудом» северокорейских рабочих.

В ответном письме к главам федераций Инфантино заявил, что мониторинговая группа ФИФА в ноябре прошлого года действительно находила убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке в Санкт-Петербурге, где нарушались их права, но инспекция в марте этого года показала, что таких случаев больше нет. По словам Инфантино, ФИФА продолжает следить за подготовкой России к ЧМ-2018.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула СКА-Хабаровск ФК Енисей ФК Оренбург Курбан Бердыев Франческо Тотти Обзор главных событий дня
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