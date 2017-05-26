9 главных разочарований сезона РФПЛ: судьи, Луческу, Траоре и другие

Румынский тренер пришёл работать в «бронзовый» «Зенит» ещё с Халком и Витселем, но результат сезона так и не улучшил, снова став третьим — после «Спартака» и ЦСКА. Сомнительная трансферная политика, не слишком позитивная атмосфера в раздевалке — именно с этим пока ассоциируется петербургская команда при Луческу. При этом виновниками очередного непопадания петербуржцев в Лигу чемпионов он называл кого угодно, только не себя, а особенно досталось «московским судьям». На предпоследней пресс-конференции в минувшем сезоне Луческу прошёлся и по журналистам, назвав их «тупыми людьми», однако потом извинился. 71-летний тренер связан контрактом с «Зенитом» ещё на один год, но пока неизвестно, продолжит ли он работать в РФПЛ.

Ни шагу назад! Главное о сезоне «Зенита» «Зенит» второй сезон подряд довольствуется бронзой чемпионата России. В нынешнем году – с Луческу, но без Гарая, Халка и Витселя.

Потеряв уехавшего в «Лестер» Ахмеда Мусу, «армейские» скауты попытались найти команде нового «киллера». Кандидатура Ласина Траоре из «Монако» казалась почти идеальной: фактурный форвард уже играл и много забивал в РФПЛ и должен был вписаться в команду с ходу. В предсезонке ивуариец забил несколько голов и породил ещё больше ожиданий, однако в первых пяти турах на выезде не отличился ни разу. К зимнему перерыву Траоре, забившего шесть голов во всех турнирах (спартаковец Зе Луиш, кстати, забил пять), не стеснялись называть неудачным трансфером даже в клубе. Так Ласина перебрался в стоящий на вылет хихонский «Спортинг», а в ЦСКА при Гончаренко стали солировать другие футболисты.

Перевооружение красно-синих. Как Гончаренко модернизировал ЦСКА Слуцкого Что нового привнёс в игру ЦСКА Виктор Гончаренко помимо популярной тактической схемы? Сравним его показатели с цифрами предшественника.

Травмы Алана Дзагоева

Пожалуй, этот пункт — единственный в этом списке, вызывающий сочувствие. Из-за повреждений Алан Дзагоев пропустил ровно половину матчей «армейцев» в этом сезоне, сыграв 3 в ЛЧ и 15 — в РФПЛ. Более того, сборная России на Кубке конфедераций тоже сыграет без своего основного плеймейкера. Сейчас для Дзагоева главное — провести полноценный следующий сезон за ЦСКА и в оптимальном состоянии подойти к главному турниру в истории сборной России, чемпионату мира — 2018.

Матч «Урала» и «Терека»

12-й тур сезона-2016/17 РФПЛ получился очень странным. Странное решение Скрипченко поставить против «Терека» второго вратаря Арапова, странные действия голкипера на поле, странное увольнение белорусского тренера после матча и странные скачки коэффициентов у букмекеров во время матча. Несмотря на то что специальная комиссия ничего подозрительного в игре не обнаружила, её отголоски слышатся до сих пор.

«Томь»

В середине сезона у томской «Томи» внезапно кончились деньги, и многие футболисты покинули команду зимой, так ни разу и не увидев свою зарплату. Средства так и не были найдены, томичи не смогли заявить нескольких футболистов, в том числе испанскую звезду Альберто Риеру, и доигрывали в РФПЛ молодёжью, при этом выдав несколько неплохих матчей. В Томске история с нехваткой денег повторяется из года в год, и ничего, кроме разочарования, уже не вызывает.

Дать денег, чтобы найти ещё денег. Почему «Томь» не надо спасать Томская «Томь» вновь пытается покончить жизнь самоубийством, но на этот раз с максимальным размахом.

От открытия стадиона стоимостью почти в 43 млрд рублей как минимум не ожидали провала. Но в итоге газон стадиона «Крестовский» был больше похож на пашню, а затем все соцсети облетело фото протекающей крыши и искусственного коврика на угловых флажках. После того как Мирча Луческу и его футболисты признали невозможность нормальной игры на таком поле, «Зенит» вернулся на «Петровский», с которым только что попрощался. А ведь уже 17 июня сборная России должна сыграть с новозеландцами первый матч Кубка конфедераций.

Как выглядит поле стадиона за 42 млрд: такое не забудешь! «Зенит» одержал победу над «Уралом» на новом домашнем стадионе, который строился 9 лет. Лучшие кадры с матча – в нашей фотоленте.

Если верить сайту transfermarkt, летом «Рубин» потратил на трансферы € 32,6 млн без учёта подписания контракта с новым тренером на четыре года — это больше, чем у мадридского «Реала». Эксперты ждали, что обновлённая казанская команда финиширует как минимум в тройке, однако Грасия провалил сезон — казанская команда завершила его на девятом месте и вылетела на стадии полуфинала Кубка с не самым сильным «Уралом». Судя по слухам, теперь руководство «Рубина» придётся заплатить испанцу огромную неустойку, ну а в Казань может вернуться Курбан Бердыев.

Судейский корпус

Минувший сезон РФПЛ запомнится и судейскими скандалами. После очередной неочевидной работы арбитра Сергея Иванова на матче «Зенита» и «Спартака» Андрей Будогосский сменил Валентина Иванова на посту руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС. Однако и смена административного штаба арбитрам не помогла — скандалов точно стало не меньше. Последний случай связан с одним из лучших судей в России Сергеем Карасёвым — его приглашают работать на полуфинал Лиги Европы, а затем по слухам отправляют чуть ли не в ФНЛ.

Дерьма знаток. Кто теперь руководит судьями В чём уже разобрался Андрей Будогосский.

Посещаемость

Своих футболистов порадовали только болельщики «Спартака», которые в среднем заполняли «Открытие» почти на три четверти — каждый домашний матч красно-белых становился самым посещаемым в туре. Однако все команды из нижней части таблицы, за исключением тульского «Арсенала», обычно собирали на своих стадионах куда меньше 10 тысяч фанатов. Особенно удивила «Казань Арена» — на шикарном стадионе, где будут проходить Кубок конфедераций и чемпионат мира, часто не заполнялись трибуны вообще.