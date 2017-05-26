Примера. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17

Чемпион

«Я не предполагал, что Зидан станет тренером, но он отлично выполняет свои обязанности. Невозможно работать лучше», – говорит про бывшего товарища по команде Луиш Фигу. Зная кухню раздевалки «Реала» от и до, Зидан избрал максимально демократичную линию поведения, которая помогла Мадриду добиться результата. Обижался Криштиану, скандалил после замены Хамес, жаловались на недостаток игровой практики Иско и Мората, однако Зидан давал каждому выпустить пар и продолжал делать то, что делал раньше – беречь Роналду ради важных матчей, оставлять Морату на скамейке, использовать Иско, когда отдыхает вся основа.

Именно ментальная составляющая – главная в чемпионском успехе «Реала». Игровых проблем хватало – слишком податливая для гранда оборона с 41 пропущенным мячом (больше гола за игру), частые сложности со взломом массивной защиты соперника, предсказуемость действий. Характер помогал «сливочным» переламывать такие матчи – в заключительных десятиминутках Мадрид вырвал 15 очков. Подручные средства для перелома – стандарты: голы Рамоса после подач Крооса стали почти классикой, их совместное творчество сработало 5 раз только в Ла Лиге. А Иско, Асенсио и Мората, переворачивающие серые матчи со скамейки, – одна из побочных причин, почему чемпионский кубок привезли на площадь Сибелес: у «Барсы» такой «скамейки» не оказалось.

«Барселона»

Луис Энрике оставил наследнику трона эмоционально мощную, но по-прежнему разбалансированную и недостаточно грамотную команду. О сезоне «Барселоны» лучше говорят не сухие цифры – 116 голов, 90 набранных очков, здесь полный порядок, – а визуальные впечатления. В Лиге чемпионов «Барса» чудом и стечением обстоятельств пробралась в четвертьфинал, где была справедливо выбита с 0:3 в двух матчах. В Примере – стала настолько предсказуемой, что многие тренеры соперников «Барселоны» откровенно надеялись на победу над грандом. Переход Лучо Энрике на схему 3-3-1-3 со свободной ролью Лео Месси сработал на коротком промежутке времени, однако не смог перевернуть сезон сине-гранатовых.

Претензии за сезон можно предъявить чуть ли не ко всем игрокам «Барселоны»: и Месси, забившему 37 голов за чемпионат, не хватало черновой работы (например, в прессинге – сейчас умение прессинговать важно для любого игрока, будь он даже Месси), и Суаресу, который при 29 голах упустил 20 явных голевых моментов – больше в Ла Лиге не мазал никто. Под повышенным вниманием сник Бускетс, Иньеста, несмотря на своё влияние на «Барсу», сбавил и постарел, Ракитич по-прежнему боится прессинга. Новички сине-гранатовых – отдельная песня: команде нужны топ-игроки, а вместо этого с лавки выходят Андре Гомеш и Пако Алькасер. Они сами по себе неплохие футболисты, но совершенно не уровня «Барселоны».

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Самое интересное в истории «Барсы» – её будущее. Что внесёт в игру сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, для чьего назначения в «Барселону» уже улажены почти все формальности? Какие будут трансферы? Подпишут ли каталонцы игрока уровня и статуса Филиппе Коутиньо? Следующий сезон обещает быть ярче минувшего, где Луис Энрике и игроки «Барселоны» уставали друг от друга.

Третьи силы

«Атлетико» закончил сезон третьим, добрался до полуфинала Лиги чемпионов, но сезон фактически можно считать провальным – главная задача не выполнена, а в чемпионате «Атлетико» быстро самоустранился из «золотой гонки». Оборона красно-белых осталась на уровне лучшей в Ла Лиге с 27 пропущенными мячами, а реформы атаки привели к 70 забитым (на 7 больше, чем сезоном ранее), однако индивидуального прогресса добился разве что Янник Феррейра-Карраско. Откровенно разочаровал после мощного прошлого сезона Антуан Гризманн – забил за «Атлетико» 19, сыграл ниже своих возможностей, а сразу после финала сезона начал бомбить прессу своей мечтой о Манчестере. Вероятно, Гризманна с лета в Мадриде не будет, зато будут Александр Ляказетт и Диего Симеоне – тренер, вроде как выжатый как лимон, останется ещё минимум на сезон.

Четвёртой финишировала «Севилья» Хорхе Сампаоли – самого повёрнутого на яркости футбола и владении мячом тренера команд большой испанской четвёрки. За проектом Сампаоли было удивительно интересно наблюдать: он накупил себе десяток атакующих игроков, одного из них – Гансо – попробовал в качестве «нового Пирло», выстроил тотальный прессинг и научил команду здорово бегать в контратаки. При этом «Севилья» Сампаоли не была безголовой командой, при случае она подстраивалась под соперника и грамотно закрывалась сзади (как против «Ювентуса» в Турине – 0:0). Жаль, что во второй части сезона «Севилья» выдохлась и не выдержала темпа чемпионской гонки – так мощно прессинговать весь чемпионат невозможно. Ещё обиднее, что с лета андалусийцы начнут жизнь без трансферного гуру Рамона Мончи (это точно) и Сампаоли (назначение в сборную Аргентины вот-вот состоится).

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Команда-открытие

«Наше естественное место – в третьем испанском дивизионе», – открыто говорит бывший президент «Эйбара» Алекс Арансабаль. В 2012-м баскский клуб из 27-тысячного городка, с бюджетом в 2,3 млн евро за сезон, там и болтался, думая о понижении в четвёртую лигу. «Пять лет назад у клуба вообще не было денег. «Эйбар» распустил молодёжную команду, потому что не мог сохранить её финансово», – вспоминает правый защитник «оружейников» Андер Капа, едва не попавший под сокращение, в последний момент его перевели в основу. Когда «Эйбар» поднялся в Сегунду, а оттуда – в Примеру за один сезон, будучи самой маленькой командой лиги, не хватало денег для получения лицензии, и деньги собирали при помощи краудфандинга. Помог даже Хаби Алонсо.

Самый бедный клуб Ла Лиги с бюджетом «Томи» умудрился стать таким сильным за счёт грамотной работы на всех фронтах. Выстреливают новички, подписанные забесплатно, – например вторым по ключевым передачам в сезоне стал давно списанный Педро Леон. В раздевалке – гармония, в игре – верность идеалам и непризнание авторитетов. Против «Севильи» бились вдевятером и без тренера, когда Хосе Луис Мендилибар был удалён за крик в пустоту: «Вот дерьмо!». Против «Барселоны» в последнем туре – вели 2:0, а потом слегка поплыли и были добиты судейскими чудачествами. «Эйбар» прыгнул выше головы настолько, насколько это вообще возможно для клуба из 27-тысячного городка.

Тренер сезона

Зидан выиграл первое чемпионство для Мадрида за пять лет, Сампаоли наработал на контракт со сборной Аргентины, а Вальверде – с «Барселоной», но отметить всё-таки хочется не его, а специалиста, вернувшего интерес к футболу в городе вина и баскетбола. Маурисио Пеллегрино с первой попытки сделал «Алавес» девятым, поднял до финала Кубка Испании, а заодно сколотил колыбель для роста молодых игроков. Принадлежащий «Атлетико» Тео Эрнандес заиграл на своём фланге так, что стал яблоком раздора между двумя мадридскими лагерями, имеющий контракт с «Реалом» Маркос Льоренте натолкался на 3,8 отбора и 2,7 перехвата в среднем за игру – все шансы в следующем сезоне стать заменителем Касемиро. Если уж даже по-медвежьи неповоротливый Гаиска Токеро стал в «Алавесе» своим, значит, Пеллегрино способен раскрыть абсолютно любого.

Условия жизни в Витории – стрессовые для Пеллегрино: дети и жена живут в Аргентине, из еды в городе минимум мяса и полно нелюбимых морепродуктов. Однако тренер абстрагировался и сделал прогрессирующую команду, и лучшая иллюстрация прогресса – два матча с «Атлетико», размазанные пятью календарными месяцами: 2-27 по ударам на «Кальдероне» и 19-8 в ответной игре. Пеллегрино забивает на жизнь игроков вне тренировок, говорит с ними на трёх языках, а главным словом провозглашает seguridad – «надёжность». «Я стараюсь передавать надёжность через доверительные отношения. Мы ежедневно кропотливо работаем, и я увлечён этим процессом», – говорит человек, готовый вернуть «Алавес» в еврокубки. Для возвращения осталось выиграть один матч.

История сезона

В сентябре Йерай Альварес впервые сыграл за основу «Атлетика» из Бильбао, закрепился в паре с Эмериком Лапортом, понравился тренерскому штабу, а потом узнал, что болен раком яичка. Бесстрашию басков давно пора воспевать оды – Альварес пришёл на встречу с президентом «Атлетика», ничуть не расстроенный, спустя месяц после объявления диагноза разминался на бровке, а 5 февраля, спустя 42 дня, вернулся на поле. Да ещё и сразу в Барселоне. Защитник очень талантливый – присмотритесь.

Счастье защитника «Атлетика»: победить рак и вернуться в футбол Накануне Рождества Йерай Альварес узнал, что болен раком, а спустя полтора месяца вернулся на поле, да ещё и против «Барселоны».

Разочарования сезона

Если игрок – то Гарет Бэйл. К финалу Лиги чемпионов он готовится по специальной диете (шесть приёмов пищи в день), но правда же, лучше выпустить в старте Иско или Марко Асенсио. Скорости у Мадрида будет меньше, зато добавится динамики и общекомандного движения. Бэйл в важных матчах нынешнего сезона – либо невидимка, либо недолеченный невидимка: редко включает скорость, приносит мало пользы, быстро выдыхается или усугубляет повреждение. Статистика из разряда шок-контента: опорник «Севильи» Висенте Иборра, мечущийся между основой и скамейкой, сделал столько же результативных действий, сколько Бэйл, при почти одинаковом затраченном времени (158 минут на гол/голевую для Бэйла, 164 для Иборры). Срочно собирать вещи и ехать в «Манчестер Юнайтед», где его скорость будет на одной волне с быстрым футболом Моуринью.

Если клуб – то «Валенсия». Чезаре Пранделли удивительно быстро понял, что «Валенсия» портит его репутацию: укатил спустя три месяца после назначения, разнеся руководство клуба в пух и прах. Там по-прежнему любят подписывать клиентов Жорже Мендеша (летом приехал Нани) и принимать странные скоропалительные решения. Два плюса в мышино-сером сезоне – 2:1 с «Реалом» и назначение тренером Марселино Тораля. Чуть ли не первое здравое решение нынешнего руководства «Валенсии».

Если одно игровое действие – то позорная симуляция от Жорди Альбы.

Тактический тренд

Мощный выстроенный прессинг – часть философии почти каждого клуба Ла Лиги и главная тактическая проблема, сразившая «Барселону». Слаженно прессинговать научились более-менее все, а на сине-гранатовых это сказывалось, потому что чаще всего мишенью прессинга выбирали Серхио Бускетса – опорника, на чьих плечах держится конструкция игры «Барсы». Один из лучших примеров прессинга Бускетса показал «Реал Сосьедад»: когда мяч катали центральные защитники, к Серхио персонально приклеивался Сурутус, если же Бускетс вдруг получал передачу, на него бросались вдвоём. «ПСЖ», добывая свои бесполезные 4:0 с «Барселоной», тоже выбрал Бускетса главной жертвой.

Команды Ла Лиги настолько обнаглели, что выбирали разные методики давления на «Барселону» и не скрывали уверенности в возможности успеха. «Бетис», добившийся соотношения ударов 17-10 в свою пользу, накрывал фланги на чужой трети поля. «Атлетик» из Бильбао давил на Жерара Пике. Тактику прессинга под каталонцев избирала даже безнадёжная «Гранада». Благодаря склонности к работе над прессингом чемпионат Испании становится более тактически ярким, середняки всё чаще строят друг другу прессинг-ловушки и обретают своё лицо, а интенсивность и стройность давления становится важнейшим ключом к успеху.

Символическая сборная Ла Лиги без Криштиану и Месси

Не стесняйтесь критиковать, одобрять и предлагать свои кандидатуры, потому что сборная – субъективная и максимально нераскрученная. Постарался по минимуму включать в команду игроков «Реала» и «Барселоны», Криштиану Роналду и Лео Месси сознательно исключил.

Вратарь: Серхио Асенхо, «Вильярреал». Если бы не порванные «кресты», Асенхо продолжил бы сезон и, вероятно, свою мощную серию сухих матчей. За 24 матча Серхио наспасал 68 раз, засушил 11 «сухарей», пропустил всего 15 мячей – делал всё, чтобы «жёлтая субмарина» обходилась без пробоин.

Левый защитник: Марсело, «Реал Мадрид». Мощные сезоны провели Филипе Луис и Серхио Эскудеро, но как их выделишь, когда Марсело настолько хорош? 10 голевых передач, четвёртое место в списке лучших ассистентов Ла Лиги, статус самого активного игрока Лиги чемпионов (больше всех в ЛЧ отрезает соперников на приёме мяча), ключевая роль у Зидана – это точно лучший «сливочный» сезон Марсело.

Центральный защитник: Самуэль Юмтити, «Барселона». Почти самое светлое пятно в кризисном сине-гранатовом сезоне. Зависимость командной статистики от конкретного игрока редко можно объяснить цифрами, но с Юмтити говорящий случай – 24 победы в 25 матчах Ла Лиги, в которых играл француз, и всего два поражения по сезону с ним в составе (от «Малаги» и «Ювентуса»). Человек, сделавший спокойнее жизнь Пике и отправляемого на пенсию Маскерано.

Центральный защитник: Иньиго Мартинес, «Реал Сосьедад». Весь сезон Мартинес усиленно объяснял, почему на него облизывались главные испанские гранды. 13 ключевых передач за сезон – второй результат для центральных защитников лиги, больше только у Маскерано (14).

Правый защитник: Дани Карвахаль, «Реал Мадрид». Тоже добавляет эффективности вертикальному футболу Мадрида, пусть и не так ярко, как это делает Марсело.

Опорный полузащитник: Асьер Ильярраменди, «Реал Сосьедад». Выбор между Ильяррой, вернувшимся на топ-уровень и в сборную Испании, и Стивеном Н’Зонзи из «Севильи» был сложным. Но объём работы Ильярры гораздо больше: 6,6 оборонительных действий за игру (отборы + перехваты) против 3 у Н’Зонзи и 31 ключевой пас против 20 у француза.

Человек, который оставил «Реал» ради своего дома и стал сильнее В самой похожей стилистически на «Барселону» команде Испании нашёлся игрок, похожий на Серхио Бускетса. Пусть и с мадридским прошлым.

Центральный полузащитник: Тони Кроос, «Реал Мадрид». Кроос – Рамос – самая спаянная стандартная связка сезона: вытащили на пару не одно очко.

Атакующий полузащитник: Хонатан Виера, «Лас-Пальмас». В самой солнечной команде Ла Лиги — что по стилю игры, что по расцветке формы — есть Боатенг и Халилович, но самый крутой плеймейкер идёт с «Лас-Пальмасом» ещё с Сегунды. 84 ключевых паса – третий результат сезона, 79 из них короткими передачами – безоговорочно лучший.

Левый вингер: Неймар, «Барселона». Единственный из тройки MSN, кто в нынешнем сезоне был безоговорочно хорош (поправка – когда не падал от лёгкого ветерка). 13 голов, 11 передач, новая позиция в барселонских 3-3-3-1, громадный объём черновой работы – Неймар очевидно возмужал.

Правый вингер: Яго Аспас, «Сельта». Четвёртый бомбардир Ла Лиги из команды, бесславно проведшей чемпионат. Яго забил за «Сельту» 19 и снова доказал, что в его зоне комфорта, с родным домом, едой и друзьями, ему максимально нравится играть.

«Мостовой был кумиром моего детства». Новый Царь «Сельты» Когда-то Яго Аспас брал автограф у Александра Мостового, а теперь является лидером «Сельты» и сам претендует на царский престол.

Нападающий: Луис Суарес, «Барселона». Потому что больше забил только Месси.

Вторая сборная: Ян Облак («Атлетико») – Тео Эрнандес («Алавес»), Серхио Рамос («Реал Мадрид»), Диего Годин («Атлетико»), Факундо Ронкалья («Сельта») – Маркос Льоренте («Алавес»), Стивен Н’Зонзи («Севилья»), Коке («Атлетико») – Карлос Вела («Реал Сосьедад»), Педро Леон («Эйбар»), Сандро Рамирес («Малага»).