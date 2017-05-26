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10 лучших игроков завершившегося чемпионата Испании
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Реальная действительность. 10 лучших игроков сезона Примеры

Выбирая между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, как всегда необходимо исходить из результатов, которых добились их команды.
26 мая 2017, пятница. 11:30. Футбол
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Несмотря на большое количество ярких созидателей и бомбардиров, лучшим игроком английской Премьер-лиги стал опорный полузащитник.

10. Яго Аспас

32 матча, 19 голов и 3 голевые передачи

Несмотря на то что для «Сельты» нынешний сезон Примеры сложился не слишком удачно, Аспас заслужил попадание в топ-10 игроков. Испанский нападающий занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только «монстрам» – Роналду, Суаресу и Месси. Яго здорово сыграл во многих матчах, в частности в победном с «Барселоной» на «Балаидос». К слову, и в Лиге Европы 29-летний Аспас сделал всё возможное для успеха «Сельты», которая добралась до полуфинала, где едва не взяла верх над «Манчестер Юнайтед».

9. Антуан Гризманн

36 матчей, 16 голов и 8 голевых передач

Результативность французского нападающего в Примере немного снизилась по сравнению с предыдущим сезоном, однако он по-прежнему очень хорош. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не жалеет комплиментов в адрес Антуана: «Гризманн – невероятный игрок, я даже не знаю его позиции на поле. Он работает на всех участках. Забивает как центральный нападающий, выдаёт голевые передачи как полузащитник, обороняется достойно». Сейчас на Гризманна всерьёз нацелен «Манчестер Юнайтед», а сам он даёт понять, что готов продолжить карьеру в АПЛ.

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Фото: Reuters

8. Филипе Луис

34 матча, 3 гола и 6 голевых передач

Следующий представитель «Атлетико» в списке звёзд Примеры – Филипе Луис. Он находится в числе самых результативных защитников испанского чемпионата по системе «гол+пас», при этом хорошо справляется и со своими прямыми обязанностями. Согласно статистике, бразилец – один из лидеров «матрасников» как по дриблингу, так и по отборам мяча. Кажется, у него действительно два сердца. Фёдор Кудряшов после выступлений «Ростова» в еврокубках рассказал, что ему из соперников больше всего запомнился именно Филипе Луис.

7. Серхио Рамос

28 матчей, 7 голов и 0 голевых передач

Продолжаем тему защитников-снайперов. Конечно же, список лучших футболистов Примеры был бы неполным без Серхио Рамоса. Обладающий невероятно крепким характером и забивающий решающие голы на последних минутах испанец помог «Реалу» вернуть золото в Мадрид. «Примера – самая сложная лига мира. Наша команда заслужила чемпионство стабильной игрой на протяжении всего сезона», – убеждён Серхио Рамос. Теперь дело за Лигой чемпионов. В финале с «Ювентусом» Мадриду может понадобиться очередное свершение штатного разрушителя у чужих ворот.

6. Луис Суарес

35 матчей, 28 голов и 13 голевых передач

Прирождённый бомбардир Луис Суарес стал по итогам сезона вторым в гонке голеадоров Примеры. Это, разумеется, не удивляет. Куда больше впечатляет другой факт: уругваец – лучший ассистент этого чемпионата Испании! Настолько эффективного и ценного командного игрока нечасто встретишь среди центральных нападающих. Луис прекрасно спелся с лидером «Барселоны» Месси. Это самая эффективная связка, соорудившая 10 голов. Аргентинец забил с передач уругвайца шесть раз, а ещё в четырёх случаях уже сам Месси делал голевой пас на Суареса.

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5. Тони Кроос

29 матчей, 3 гола и 12 голевых передач

Немецкий полузащитник стал лучшим ассистентом «Реала», внеся весомый вклад в долгожданное чемпионство «Королевского клуба». Кроос был исключительно полезен в центре поля при любых игровых ситуациях, выполнял большой объём работы, чтобы команда Зинедина Зидана сохраняла нужный баланс. «Кроос демонстрирует стабильность и футбол мирового уровня неделю за неделей, матч за матчем. Он делает это в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, на уровне национальной сборной. Тони превратился в звезду мирового уровня», – радуется тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

4. Марсело

30 матчей, 2 гола и 10 голевых передач

Трудно называть Марсело защитником, учитывая стиль его игры. Достаточно сказать, что бразилец из «Реала» завершил сезон с 10 голевыми передачи, поделив по этому показателю третье место со своим соотечественником Неймаром. Потрясающий дриблинг, скорость и выносливость делают Марсело феноменальным игроком. Титул чемпиона Испании, досрочный выход со сборной Бразилии на чемпионат мира 2018 года – это то, что подарил ему нынешний сезон. А 3 июня Марсело, как и Серхио Рамос с Кроосом, может поднять на головой кубок Лиги чемпионов.

3. Неймар

30 матчей, 13 голов и 10 голевых передач

Возможно, Неймар хотел бы играть ещё ближе к воротам соперника и завершать сезон с ещё более внушительной результативностью. Тем не менее гроссмейстерский минимум из десятка голов и голевых пасов он выполнил. Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии – ярчайшая звезда Примеры. Одновременно зрелищный и эффективный игрок. По статистике Неймар заметно опережает всех остальных по количеству обводок, лидирует по заработанным фолам и ключевым передачам. Впереди Неймара только те, кого он должен сменить на мировом троне.

Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес

Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес

Фото: Reuters

2. Лионель Месси

34 матча, 37 голов и 10 голевых передач

Месси забил 37 мячей в чемпионате Испании, причём на один гол у него уходило всего 76 минут игрового времени. В этом смысле аргентинский нападающий значительно оторвался от своих конкурентов. Если бы «Барселона» выиграла Примеру или Лигу чемпионов, то Лионель назвал бы этот год успешным. Однако результаты команды перевешивают любую личную статистику. Лучшими становятся только победители. По информации испанских СМИ, Месси и сам совершенно разочарован сезоном, а чемпионство «Реала» назвал в разговоре с друзьями заслуженным.

1. Криштиану Роналду

29 матчей, 25 голов и 6 голевых передач

На вершине Примеры вожак команды-чемпиона. Идея Зидана поберечь в некоторых матчах Криштиану Роналду оправдала себя на все сто, но и при этом португалец забил в чемпионате Испании 25 голов. В самые напряжённые моменты сезона нападающий «Реала» брал ответственность на себя и обеспечивал результат. «В этом сезоне я действительно свежее в концовке, если сравнивать с тем, что было в прошлые годы. Очень счастлив. «Реал» доказал, что у нас великая команда», – говорит обладатель «Золотого мяча». Свежий Роналду против «вечно молодого» Буффона — эта дуэль украсит финал Лиги чемпионов.

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Антуан Гризманн Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес Марсело Неймар Серхио Рамос Тони Кроос Филипе Луис Касмирски Яго Аспас
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