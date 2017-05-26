От «Спартака» до «Томи»: цифры сезона-2016/17

Голы

На протяжении всего сезона мы отмечали чрезвычайно низкую среднюю результативность матчей. Напомним, что после 5-го тура она составляла 1,75 гола за игру, после 11-го — 1,89, 17-го – 2,05 и 23-го – также 2,05. После последнего обзора в завершающих турнир семи турах зафиксировано 134 гола (2,39), что позволило по итогам сезона выйти на показатель 2,13. Для сравнения приведём цифры предыдущих первенств после перехода на систему «осень-весна»:

2015/16 – 2,45; 2014/15 – 2,43; 2013/14 – 2,55; 2012/13 – 2,61.

По забитым мячам впереди санкт-петербургский «Зенит» (50; 1,67) и московский ЦСКА (47; 1,57). Меньше других забили томская «Томь» (17; 0,57) и тульский «Арсенал» (18; 0,60).

По пропущенным мячам лучше остальных выглядели ЦСКА (15; 0,50) и «Ростов» (18; 0,60). На противоположном полюсе та же «Томь» (64; 2,13) и екатеринбургский «Урал» (44; 1,47).

Наибольшее количество голов было в матчах «Томи» (81; 2,70), далее московский «Спартак» и грозненский «Терек» (по 73; 2,43). Меньше остальных забито в играх «Уфы» (47; 1,57), «Ростова» и пермского «Амкара» (по 54; 1,80).

В последних 7 турах максимальное количество голов (7) было в матче 26-го тура «Терек» — «Урал» 5:2. По итогам сезона столько же забито в игре 16-го тура «Томь» — «Локомотив» 1:6.

Со счётом 0:0 с начала сезона завершились 33 матча (13,8%). 9 из них на счету «Ростова». В 68 играх забито всего по одному мячу.

Список бомбардиров возглавили Фёдор Смолов («Краснодар») – 18 мячей, Артём Дзюба («Зенит») – 13 и Квинси Промес («Спартак») – 12. Смолов второй сезон подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата России.

Пенальти

За 240 матчей назначено 69 11-метровых ударов, из которых реализовано 53 (76,8%). Рекордсменом является московский «Локомотив», получивший это право 10 раз (8 успешных попыток). 8 из 8 на счету «Зенита». Так и осталось тайной, кто является штатным пенальтистом «Ростова», так как они за 30 матчей ни разу не подходили к точке. Всего по 2 раза били пенальти «Спартак» (2 гола), «Урал» и «Томь» (по разу удачно). «Уфа» реализовала лишь одну попытку из 5.

8 раз получала наказание в виде 11-метрового удара «Томь» (7 голов). По 7 раз арбитры ставили пенальти в ворота «Спартака» (5 голов), «Арсенала» (7) и самарских «Крыльев Советов» (6). Всего однажды за весь сезон били 11-метровый удар по воротам «Зенита»(удачно) и по 2 раза – ЦСКА (1 гол), «Краснодара», «Ростова» и «Локомотива» (все реализованы). В ворота махачкалинского «Анжи» забит всего один пенальти из 5 попыток.

Отметим наиболее примечательные события последних 7 туров. В матче 25-го тура «Анжи» — «Томь» (3:3) было назначено три пенальти, и все в ворота гостей. Арсен Хубулов не промахнулся ни разу и своим хет-триком спас хозяев от поражения, ведь последний гол пришёлся на добавленное к основному время. Туром ранее в игре «Локомотив» — «Амкар», которая завершилась с тем же счётом, соперники по разу реализовали свои попытки.

Предупреждения

В последних 7 турах вынесено 196 предупреждений (3,50), а с начала сезона – 889 (3,70).

Наибольшее количество предупреждений у футболистов «Томи» — 73 (2,43), а наименьшее – ЦСКА (37; 1,23). 72 (2,40) жёлтых карточек у соперников «Зенита» и всего 44 (1,47) – ЦСКА.

Максимальное количество жёлтых карточек зафиксировано в играх «Зенита» — 134 (4,47), а минимальное, как нетрудно догадаться, – ЦСКА (81; 2,70).

13 (7+6) предупреждений было в матче последнего, 30-го, тура «Оренбург» — «Ростов». Этот показатель стал рекордным в сезоне. Добавим, что соперники также заработали по одной красной карточке.

К шести играм без «горчичников» прибавились ещё четыре: ЦСКА — «Локомотив» (25-й тур), «Рубин» — ЦСКА (29-й тур), «Уфа» — «Урал» (30-й тур) и «Арсенал» — «Спартак» (30-й тур). Правда, в последнем матче было прямое удаление в составе гостей (Георгий Джикия).

10 предупреждений на личном счету у Доменико Кришито («Зенит»). По 9 жёлтых карточек имеют Луиш Нету («Зенит») и Понтус Вернблум (ЦСКА). У обоих также по одному удалению.

Удаления

В 240 играх зафиксировано 53 удаления (33 за вторую жёлтую карточку и 20 прямых).

8 удалений у «Ростова» и 6 – у казанского «Рубина». Всего по одной красной карточке у ЦСКА и «Арсенала».

6 раз досрочно покидали поле соперники «Терека» и по 5 – ЦСКА, «Зенита», «Рубина» и «Анжи». Ни одного удаления у соперников «Томи» и одно – «Уфы».

Если в матче «Анжи» — «Томь» было три пенальти в ворота одной команды, то в игре 24-го тура «Зенит» — «Урал» арбитр удалил троих футболистов гостей. Оба события из разряда неординарных. Как сказано выше, по одной красной карточке у обоих клубов встретилось в матче «Оренбург» — «Ростов».

По итогам сезона 3 удаления у Александра Гацкана («Ростов») и по 2 – у Андрея Малых («Оренбург») и Мийо Цакташа («Рубин»).

Фолы

Максимум фолов у «Томи» — 540 (18,0), а минимум – у «Зенита» (364; 12,1). По фолам соперников – соответственно «Рубин» (502; 16,7) и ЦСКА (369; 12,3).

В матчах «Томи» зафиксировано наибольшее количество фолов – 1008 (33,6), а наименьшее — ЦСКА — 614 (26,7).

Наибольшее количество фолов за последние 7 туров и сезона в целом было в матче 24-го тура «Терек» — «Анжи» — 50 (19+31).

Минимум в 7 заключительных турах был в матче того же тура «Уфа» — ЦСКА – 14 (7+7), а с начала чемпионата – в игре 23-го тура «Спартак» — «Зенит» — 12 (8+4).

Удары по воротам

По чужим воротам: максимум – «Спартак» и «Зенит» ( по 444; 14,8), минимум – «Томь» (243; 8,1).

У собственных ворот: максимум – «Томь» (488; 16,3), минимум – ЦСКА (262; 8,7).

Всего в играх: максимум – «Крылья Советов» (865; 28,8), минимум – «Ростов» (592; 19,7).

По 38 ударов по воротам было в матчах 25-го тура «Амкар» — «Краснодар» (17+21) и «Анжи» — «Томь» (28+10). Рекордным в сезоне является матч 23-го тура «Анжи» — «Крылья Советов» — 39(29+10).

Всего 12 (8+4) удара произведено в игре 30-го тура «Арсенал» — «Спартак». Столько же было в матче 2-го тура «Ростов» — «Урал» (5+7).

Удары в створ ворот

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (170; 5,7), минимум – «Томь» (67; 2,2).

У собственных ворот: максимум – «Томь» (174; 5,8), минимум – ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив» (по 83; 2,8).

Всего в играх: максимум – «Крылья Советов» (278; 9,3), минимум – «Ростов» (185; 6,2).

Наибольшее количество ударов в створ ворот за последние 7 туров встретилось в игре 26-го тура ЦСКА — «Спартак» — 15 (7+8). Столько же было в матчах 1-го тура «Спартак» — «Арсенал» (12+3) и 3-го тура «Крылья Советов» — «Краснодар» (8+7).

Всего 2 (2+0) удара в створ ворот было в игре 26-го тура «Уфа» — «Арсенал». Минимальный показатель в сезоне: матч 18-го тура ЦСКА -«Зенит» — 1(0+1).

Угловые

У чужих ворот: максимум – «Зенит» (184; 6,1), минимум – «Амкар» (105; 3,5).

У собственных ворот: максимум – «Томь» ( 183; 6,1), минимум – ЦСКА ( 83; 2,8).

Всего в играх: максимум – «Анжи» ( 300; 10,0), минимум — ЦСКА (237; 7,9).

По 15 угловых подано в играх 27-го тура «Анжи» — «Локомотив» (9+6) и 29-го тура «Зенит» — «Краснодар» (10+5). Максимум с начала сезона: матч 10-го тура «Арсенал» — «Краснодар» — 18(5+13).

По 5 угловых ударов было в играх 27-го тура «Амкар» — ЦСКА (2+3) и «Арсенал» — «Амкар» (2+3). Минимальные показатели (2) в сезоне зафиксированы в 3 матчах «Ростова», в которых они ни разу их не исполняли: игры 2-го тура «Ростов» — «Урал», 12-го тура «Амкар» — «Ростов» и 23-го тура ЦСКА-«Ростов».

Офсайды

У чужих ворот: максимум – «Амкар» (69; 2,3), минимум – «Арсенал» (43; 1,4).

У собственных ворот: максимум – ЦСКА (86; 2,9), минимум – «Амкар» (26; 0,9).

Всего в играх: максимум – ЦСКА (138; 4,6), минимум – «Ростов» (84; 2,8).

За последние 7 туров максимальное количество офсайдов было в матче 29-го тура «Спартак» — «Терек» — 7 (6+1), а по итогам чемпионата – игра 19-го тура «Локомотив» — «Краснодар» — 12 (8+4).

К пяти играм без единого офсайда прибавились ещё четыре: «Терек» — «Урал» (26-й тур), «Крылья Советов» — «Оренбург» (26-й тур), «Уфа» — «Анжи» (28-й тур) и «Урал» — «Локомотив» (29-й тур).

Владение мячом

Больше остальных контролировали мяч футболисты «Краснодара» (60,3%) и «Зенита» (60,2%).

Меньше остальных владели мячом «Оренбург» (42,1%) и «Томь» (42,7%).

Наибольшая разница в контроле за мячом за последние 7 туров встретилась в матче 26-го тура «Краснодар» — «Анжи» (71/29), а с начала сезона в игре 3-го тура «Зенит» — «Ростов» — 80/20.

В конце итогового обзора приведём средние цифры по частоте тех или иных событий.

Голы: 42,2 мин.

Пенальти: 313,0 мин или 3,48 матча.

Предупреждения: 24,3 мин.

Удаления: 407,5 мин или 4,53 матча.

Фолы: 3,1 мин.

Удары по воротам: 3,9 мин.

Удары в створ ворот: 11,8 мин.

Угловые удары: 10,0 мин.

Офсайды: 25,1 мин.