Не год «быка». Почему «Краснодар» сбавил обороты

Владелец «Краснодара», насколько я понимаю, регулярно сверяет визуальные впечатления от игры собственной команды со статистическими выкладками специализированных ресурсов. Этим и можно объяснить продление кредита доверия нынешнему тренеру команды. В то время как болельщики перебирали фамилии кандидатов на пост нового предводителя «быков», Сергей Галицкий, похоже, и не думал рубить сплеча.

Вы, должно быть, удивитесь, но беспристрастные цифры противоречат распространённому мнению, якобы южане с приходом Игоря Шалимова заиграли ощутимо хуже. Результаты просели – относительно прошлого сезона – это факт. Но общее качество игры, если исходить из статистических параметров, несильно снизилось, а отдельные характеристики так и вовсе улучшились!

Шалимова не раз упрекали в упрощении игры «Краснодара». При этом – парадокс, не правда ли? – команда прибавила в столь важном для эстета Галицкого компоненте, как владение мячом. В прошлом сезоне «быки» 56,8% игрового времени контролировали его, в этом – 57,1. Или вот вам ещё парочка «говорящих» показателей – первое место в лиге по суммарному количеству передач (15 758) и пасов вразрез (304). Отчего же команда стала меньше забивать (на полтора десятка мячей относительно прошлого чемпионата) и как результат медленнее продвигаться по дистанции? Только очевидных причин этому я насчитал полдесятка, хотя наверняка существуют и другие, не столь явные.

1. Травмы Мамаева и Смолова

У Павла с Фёдором сложился замечательный дуэт – цифры это наблюдение красноречиво подтверждают. По итогам прошлого сезона Мамаев со Смоловым вошли в тройку самых продуктивных игроков чемпионата по системе «гол+пас», уступив лишь бразильскому супергерою Халку. Столь же ударно отработать следующий турнир парням помешали травмы и их последствия.

Лучший ассистент клуба по состоянию здоровья пропустил почти две трети сезона – 18 игр из 30, ограничившись всего парой результативных передач да одним-единственным голом. Смолов и в отсутствие привычного напарника старался держать марку. Другое дело, что и он играл не всегда. Пропуск в общей сложности восьми матчей (травмы, дисквалификация) – уважительная причина снижения результативности относительно прошлого сезона. Раньше русского коллегу мог без потери качества подменить Ари. С уходом бразильца равноценной альтернативы Фёдору у тренера не осталось. Вандерсону эта ноша оказалась не по плечу. Как результат конкретика в наступлении снизилась. А вместе с ней – коллективная результативность.

2. Потеря Сигурдссона

Ещё более болезненной оказалась потеря Сигурдссона. Рагнар замечательно сработался с Гранквистом – о его латиноамериканском сменщике Налдо этого пока не скажешь. Достаточно сказать, что по проценту выигранных единоборств в тылу «Краснодар» занял третье с конца место после «Крыльев Советов» и «Арсенала». Это прежде всего стопперам укор.

3. Спад у Крицюка

«Краснодар» не из тех команд, где вратарю приходится все полтора часа летать от штанги к штанге. Он больше наступает, чем защищается. В этой ситуации вратарю особенно важно сохранять концентрацию – во избежание шальной «плюхи». Крицюку это не всегда удавалось. Недаром же клуб рассматривал возможность усиления вратарской позиции Лунёвым. Концовку неоднозначного сезона Станиславу испортила травма. После 23-го тура ни на поле, ни на лавке Крицюк не показывался. На этот период и пришлась самая неудачная серия Шалимова – четыре матча без побед (Кононову, кстати, аналогичная стоила должности). Совпадение?

4. Раннее начало сезона

«Краснодару» не впервой возобновлять сезон в феврале. Но если прошлый тренер досконально знал особенности командного организма, то его преемник впервые планировал зимний подготовительный цикл. Возможно, где-то был допущен просчёт – на остаток сезона физических сил команде не хватило. В мае она растеряла десяток очков из дюжины и с превеликим трудом протиснулась в Лигу Европы.

5. Возраст команды

Звучит чудно, но это правда: в завершившемся сезоне юный клуб располагал одним из самых возрастных составов в лиге. К финишу турнира средний возраст «Краснодара» составлял 28,5 лет (выше лишь у «Локомотива», «Зенита» и «Оренбурга»). При таком обилии бывалых мастеров и игре на три фронта спад в игре, наверное, был неминуем. Косвенным подтверждением этого пункта явилось расставание клуба сразу с четвёркой опытных бойцов – Калешиным, Быстровым, Торбинским и Вандерсоном. Из категории «кому за 30» в обойме остались всего двое – капитан Гранквист да вратарь Абаев. Команда определённо нуждается в свежей крови, и летом наверняка её получит. После шага назад шеф клуба вправе рассчитывать на два вперёд.