Подрезали «Крылья». Главное о сезоне самарского клуба

Когда-то самарские «Крылья» считались образцом благополучия в региональном футболе. Долгое время они оставались единственной нестоличной командой, ни разу не вылетавшей из элиты. Впервые трагедия случилась в 2014-м, причём тогда клуб был в ощутимо более трудном экономическом положении. Это не помешало сменить практически всю клубную вертикаль – от руководителя до главного тренера.

Пережив тяжёлую годину в ФНЛ, рассчитавшись с долгами, самарцы вернулись, казалось, чтобы уже точно крепко стоять на ногах – как в 2000-е. Высокая посещаемость, нормальный бюджет, сыгранный состав – что ещё нужно для того, чтобы как минимум не бороться за выживание, а претендовать на место в десятке?

А нужно было главное – умение грамотно распорядиться своими ресурсами – как финансовыми, так и болельщицкими. Франк Веркотерен благополучно поднял команду из ФНЛ, впрочем, с учётом значительного превосходства самарцев в классе это не было такой уж непосильной задачей. Однако его нудный, пресный и ультраоборонительный футбол понемногу выводил из себя привыкшую к другому самарскую публику. Как следствие – падение посещаемости почти на 50% относительно прошлогодних 11 тысяч в среднем на игре.

«Крылья Советов» в сезоне-2016/17



Итог: 15-е место, 28 очков, +6=10-14, 31:39.



Лучший матч: «Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0



Худший матч: «Крылья Советов» — «Терек» — 1:3



Лучший игрок по оценкам «Чемпионата»: Сергей Корниленко — 6.95 (26 матчей).



В начале мая клуб пафосно отметил 75-летний юбилей, после матча с «Зенитом» на стадионе «Металлург» отыграл концертный сет «Ленинград». А спустя пару недель на ключевой игре с «Тереком» удалось собрать всего 4600 зрителей, чему поспособствовало учение «Антитеррор», в результате которого в проливной дождь на стадион не пускали с зонтами. Сделали всё, чтобы как можно меньше людей увидели позор «Крыльев». С другой стороны – на глазах 10-15 тысяч, при мощной поддержке публики и опозориться было бы тяжелее. В общем, красивый юбилей и тяжёлое похмелье – вылет из РФПЛ в год 75-летия и накануне открытия новой «Самара Арены» к чемпионату мира.

И дело тут, конечно, не только в отношениях с болельщиками и общей слабой организации. Подрезали «Крылья» в основном чисто спортивные просчёты. При всей унылости футбола Веркотерена, в прошлом сезоне самарцы заняли 9-е место. Но вместо усиления получили… ослабление. Команду покинули Габулов, Бурлак, Яковлев, Померко, Симайес, Яхович, ещё раньше – Драгун.

С заменой самарцы тянули очень долго. Отвечающий за спортивные вопросы Зураб Циклаури пояснял, что спешки нет, а устраивающих «Крылья» по финансам вариантов на рынке к закрытию окна появится даже больше. В результате взяли Маргасова, Зинкова и нескольких легионеров — Мбакогу, Бато и Паскуато. Только первый да последний в этом списке внесли сколько-нибудь заметный вклад в игру. Подписанные уже в разгар сезона футболисты долго адаптировались к суровому футболу Веркотерена. 5 поражений и 3 ничьи на старте – после этого адаптация стала бесполезной, поскольку бельгийский тренер оказался уже обречён на отставку, как и его футбол.

На его место Циклаури и председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин пригласили Вадима Скрипченко, только что уехавшего из Екатеринбурга после скандального матча «Урал» — «Терек». Тренера, ставшего главным в «Урале» по стечению обстоятельств. Тренера без опыта и авторитета – того, что, при всех недостатках, было в достатке у Веркотерена. Несколько матчей самарцы на кураже и раскованности после ухода бельгийца не бегали – летали по полю. Разгромили «Спартак». Но когда эмоции улеглись, работу Скрипченко стало возможным оценить в полной мере. По сравнению с Веркотереном команда поднялась ровно на одну строчку, обойдя лишь фактически добровольно расписавшуюся в вылете «Томь». Набрав в весенних матчах лишь 13 очков, в то время как конкуренты прибавляли и прибавляли.

«Краснодар» – в Лигу Европы, «Крылья Советов» – в ФНЛ По результатам последнего тура РФПЛ «Краснодар» обошёл «Ростов» в борьбе за Лигу Европы, а «Крылья Советов» покидают элиту.

Зимой, кстати, повторилась и трансферная история лета, хотя казалось бы, те просчёты должны были быть учтены. Из Самары в Петербург отправились Цаллагов и Молло. «Так хорошо мы игроков ещё не продавали», — хвастался Дмитрий Шляхтин. Вот только если верить заплаченному «Сент-Этьенну» проценту и данным transfermarkt, получили «Крылья» за игроков официально 900 тысяч. Купив летом у «Зенита» молодого Зинкова за 500 тысяч. И ещё больше отдав за аренду Мбакогу у «Карпи». То есть ушли в минус, продав лидеров и взяв футболистов, на двоих забивших ровно 0 голов и отдавших 0 передач. Зимнее пополнение получилось не лучше — давно растерявший свой класс и статус Глеб, Мияйлович из Турции, Зотов и Зуев, а также Гаджибеков. Все они либо лечились, либо не приносили особого толка. Ну и как спорить с тем, что с такой трансферной политикой «Крылья» были обречены? А главное – за один сезон руководство клуба умудрилось дважды наступить на одни и те же трансферные грабли.

И сейчас, кажется, в отличие от истории прошлого вылета, в Самаре хотят сохранить статус-кво. Шляхтин говорит о доверии подчинённым, тренер Скрипченко собирается продолжить работу. На чём строится это доверие при таких результатах?

Вызвав клубный менеджмент на ковёр, губернатор Николай Меркушкин поручил до 29 мая подготовить детальный анализ случившегося и внести конкретные предложения для обеспечения возвращения «Крыльев» в РФПЛ. Что ж, тогда ждём конкретных действий по итогам этого анализа.

рыльев» в Премьер-Лиге будет очень не хватать. И особенно жаль самарских болельщиков, которые в год юбилея и накануне чемпионата мира получили «в подарок» один из самых позорных сезонов в истории, к которому не было никаких особых предпосылок.