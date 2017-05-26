Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Подрезали «Крылья»
Фото: kc-camapa.ru
Текст: Анатолий Романов

Подрезали «Крылья». Главное о сезоне самарского клуба

Продолжаем подводить итоги года клубов РФПЛ. На очереди — самарские «Крылья», нежданно-негаданно вылетевшие из элиты.
26 мая 2017, пятница. 16:00. Футбол

Когда-то самарские «Крылья» считались образцом благополучия в региональном футболе. Долгое время они оставались единственной нестоличной командой, ни разу не вылетавшей из элиты. Впервые трагедия случилась в 2014-м, причём тогда клуб был в ощутимо более трудном экономическом положении. Это не помешало сменить практически всю клубную вертикаль – от руководителя до главного тренера.

Пережив тяжёлую годину в ФНЛ, рассчитавшись с долгами, самарцы вернулись, казалось, чтобы уже точно крепко стоять на ногах – как в 2000-е. Высокая посещаемость, нормальный бюджет, сыгранный состав – что ещё нужно для того, чтобы как минимум не бороться за выживание, а претендовать на место в десятке?

А нужно было главное – умение грамотно распорядиться своими ресурсами – как финансовыми, так и болельщицкими. Франк Веркотерен благополучно поднял команду из ФНЛ, впрочем, с учётом значительного превосходства самарцев в классе это не было такой уж непосильной задачей. Однако его нудный, пресный и ультраоборонительный футбол понемногу выводил из себя привыкшую к другому самарскую публику. Как следствие – падение посещаемости почти на 50% относительно прошлогодних 11 тысяч в среднем на игре.

«Крылья Советов» в сезоне-2016/17

Итог: 15-е место, 28 очков, +6=10-14, 31:39.

Лучший матч: «Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0

Худший матч: «Крылья Советов» — «Терек» — 1:3

Лучший игрок по оценкам «Чемпионата»: Сергей Корниленко — 6.95 (26 матчей).

В начале мая клуб пафосно отметил 75-летний юбилей, после матча с «Зенитом» на стадионе «Металлург» отыграл концертный сет «Ленинград». А спустя пару недель на ключевой игре с «Тереком» удалось собрать всего 4600 зрителей, чему поспособствовало учение «Антитеррор», в результате которого в проливной дождь на стадион не пускали с зонтами. Сделали всё, чтобы как можно меньше людей увидели позор «Крыльев». С другой стороны – на глазах 10-15 тысяч, при мощной поддержке публики и опозориться было бы тяжелее. В общем, красивый юбилей и тяжёлое похмелье – вылет из РФПЛ в год 75-летия и накануне открытия новой «Самара Арены» к чемпионату мира.

И дело тут, конечно, не только в отношениях с болельщиками и общей слабой организации. Подрезали «Крылья» в основном чисто спортивные просчёты. При всей унылости футбола Веркотерена, в прошлом сезоне самарцы заняли 9-е место. Но вместо усиления получили… ослабление. Команду покинули Габулов, Бурлак, Яковлев, Померко, Симайес, Яхович, ещё раньше – Драгун.

С заменой самарцы тянули очень долго. Отвечающий за спортивные вопросы Зураб Циклаури пояснял, что спешки нет, а устраивающих «Крылья» по финансам вариантов на рынке к закрытию окна появится даже больше. В результате взяли Маргасова, Зинкова и нескольких легионеров — Мбакогу, Бато и Паскуато. Только первый да последний в этом списке внесли сколько-нибудь заметный вклад в игру. Подписанные уже в разгар сезона футболисты долго адаптировались к суровому футболу Веркотерена. 5 поражений и 3 ничьи на старте – после этого адаптация стала бесполезной, поскольку бельгийский тренер оказался уже обречён на отставку, как и его футбол.

На его место Циклаури и председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин пригласили Вадима Скрипченко, только что уехавшего из Екатеринбурга после скандального матча «Урал» — «Терек». Тренера, ставшего главным в «Урале» по стечению обстоятельств. Тренера без опыта и авторитета – того, что, при всех недостатках, было в достатке у Веркотерена. Несколько матчей самарцы на кураже и раскованности после ухода бельгийца не бегали – летали по полю. Разгромили «Спартак». Но когда эмоции улеглись, работу Скрипченко стало возможным оценить в полной мере. По сравнению с Веркотереном команда поднялась ровно на одну строчку, обойдя лишь фактически добровольно расписавшуюся в вылете «Томь». Набрав в весенних матчах лишь 13 очков, в то время как конкуренты прибавляли и прибавляли.

«Краснодар» – в Лигу Европы, «Крылья Советов» – в ФНЛ
По результатам последнего тура РФПЛ «Краснодар» обошёл «Ростов» в борьбе за Лигу Европы, а «Крылья Советов» покидают элиту.

Зимой, кстати, повторилась и трансферная история лета, хотя казалось бы, те просчёты должны были быть учтены. Из Самары в Петербург отправились Цаллагов и Молло. «Так хорошо мы игроков ещё не продавали», — хвастался Дмитрий Шляхтин. Вот только если верить заплаченному «Сент-Этьенну» проценту и данным transfermarkt, получили «Крылья» за игроков официально 900 тысяч. Купив летом у «Зенита» молодого Зинкова за 500 тысяч. И ещё больше отдав за аренду Мбакогу у «Карпи». То есть ушли в минус, продав лидеров и взяв футболистов, на двоих забивших ровно 0 голов и отдавших 0 передач. Зимнее пополнение получилось не лучше — давно растерявший свой класс и статус Глеб, Мияйлович из Турции, Зотов и Зуев, а также Гаджибеков. Все они либо лечились, либо не приносили особого толка. Ну и как спорить с тем, что с такой трансферной политикой «Крылья» были обречены? А главное – за один сезон руководство клуба умудрилось дважды наступить на одни и те же трансферные грабли.

И сейчас, кажется, в отличие от истории прошлого вылета, в Самаре хотят сохранить статус-кво. Шляхтин говорит о доверии подчинённым, тренер Скрипченко собирается продолжить работу. На чём строится это доверие при таких результатах?

Вызвав клубный менеджмент на ковёр, губернатор Николай Меркушкин поручил до 29 мая подготовить детальный анализ случившегося и внести конкретные предложения для обеспечения возвращения «Крыльев» в РФПЛ. Что ж, тогда ждём конкретных действий по итогам этого анализа.

рыльев» в Премьер-Лиге будет очень не хватать. И особенно жаль самарских болельщиков, которые в год юбилея и накануне чемпионата мира получили «в подарок» один из самых позорных сезонов в истории, к которому не было никаких особых предпосылок.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 20
Теги
ФК Крылья Советов Вадим Скрипченко Франк Веркотерен
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
16:59 Р. Гусев: Головин – самый мобильный полузащитник Премьер-Лиги
16:54 Источник: Фурсенко сменил Митрофанова на посту генерального директора «Зенита»
16:37 А. Стукалов сменил Хафизова на посту главного тренера «Сокола»
16:31 Савин проведёт турнир под эгидой Детской футбольной лиги
16:24 На вокзалах России во время КК-2017 для судей организуют отдельные входы
16:16 Гаттузо возглавил молодёжную команду «Милана», подписав двухлетний контракт
16:06 Аргентинская ассоциация достигла договорённости с «Севильей» по Сампаоли
16:02 Конте: не верю, что завтра будет последняя игра Венгера у руля «Арсенала»
15:39 «Сток Сити» объявил о расставании с Гивеном и ещё пятью футболистами
15:32 Для благоустройства территории арены в Екатеринбурге завезли 80 тыс. тонн щебня
15:05 «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Валенсией до 2019 года
14:58 Сын владельца «Вест Хэма» сообщил о переходе Сабалеты
14:43 Пике: Луис Энрике заслуживает того, чтобы уйти из «Барселоны» с трофеем
14:21 Роналду не полетел в Лондон из-за повышенного риска террористической угрозы
14:19 Макелеле продлил контракт с «Суонси» и останется в тренерском штабе
14:06 Президент «Оренбурга»: доволен решением РФС, Прудников нарушил договорённость
13:56 Сборная России успешно добралась до Австрии
13:50 Главным тренером «Бетиса» стал экс-наставник «Лас-Пальмаса» Сетьен
13:44 Хавбек «Монако» Бернарду Силва прибыл в «Манчестер Сити», чтобы пройти медосмотр
13:42 Корниленко, Бобёр и Калачёв поступили в академию тренерского мастерства
13:31 Аллегри сообщил, что хочет остаться в «Ювентусе»
13:27 Стадионы, которые строятся к чемпионату мира — 2018, прошли госэкспертизу на 99%
13:25 Наставник «Алавеса»: в игре с «Барселоной» чувствовал бы себя спокойнее с VAR
13:17 «Милан» объявил о возвращении Гаттузо
13:07 Дзагоев пообещал оказать помощь в создании футбольной школы в Северной Осетии
13:00 Хидиятуллин: Марио Фернандес — лучший защитник прошедшего сезона РФПЛ
12:59 Хавбек «Рубина» Сонг интересен «Марселю»
12:55 Лэмпард: «Челси» в игре с «Арсеналом» будет фаворитом финала Кубка Англии
12:49 Зидан: Аллегри доказал, что входит в число лучших тренеров мира
12:41 «Наполи» не отпустил Милика и Зелиньского на молодёжный чемпионат Европы
12:38 Наставник сборной Бразилии: Неймар и Коутинью? Звёзды для меня – Месси и Роналду
12:27 Голкипер «Урала» Заболотный выставлен на трансфер
12:26 Сабалета подпишет с «Вест Хэмом» двухлетний контракт
12:03 Усман Дембеле: с Обамейянгом понимаем друг друга почти с закрытыми глазами
12:01 Альба: «Алавес» — сильный соперник, но «Барса» заслуживает победы в Кубке страны
11:59 Алдонин и Орзул проведут жеребьёвку турнира «Лига мечты»
11:46 Блинд: это был разочаровывающий сезон, но «МЮ» завоевал три трофея
11:45 Дибала: если «Реал» силён, то у нас очень надёжная защита
11:43 Таски: надеюсь, чемпионская тенденция продолжится
11:26 Лено может заменить Рейну в «Наполи»
11:24 Кресла, арендованные для «Евровидения», вернули на «Арену Львов»
11:18 Руни: «Тоттенхэм», как и «МЮ», вышел в Лигу чемпионов, но у них нет трофеев
11:02 Зидан: нет слов, чтобы описать блеск Роналду
10:55 Наставник сборной Бразилии: Коутиньо – идеальный игрок для «Барселоны»
10:47 Луческу: «Спартак» — самый популярный в России, ему помогли стать чемпионом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший фланговый защитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017