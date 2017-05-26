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Денис Глушаков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

10 лучших голов сезона РФПЛ

Подводим итоги сезона подборкой лучших голов чемпионата России.
26 мая 2017, пятница. 17:30. Футбол

10. Алексей Миранчук, «Локомотив»

(«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:3, 88-я минута – 0:3)

Фантастическую форму по весне набрал главный молодой талант «Локомотива». Миранчук стал одним из главных креативщиков команды и серьёзно поднял свой статус в глазах главного тренера сборной. А как по-иному, когда забиваешь вот такие голы?

Миранчук — Головин. Кто круче?
В преддверии дерби ЦСКА – «Локомотив» сравниваем ключевых российских полузащитников.

9. Эльмир Набиуллин, «Рубин»

(«Уфа» — «Рубин» — 2:3, 51-я минута – 2:3)

Другой подающий большие надежды футболист с российским паспортом минувший сезон вряд ли может занести себе в актив. Впрочем, как и вся команда. Однако этот гол Эльмира Набиуллина наверняка попадёт во все видео с нарезками его игры.

8. Денис Попович, «Оренбург»

(«Спартак» – «Оренбург» — 3:2, 70-я минута – 2:1)

В одном из самых драматичных матчей сезона «Спартак» растерял двукратное преимущество в игре с аутсайдером, а на последних минутах всё-таки вытащил игру. Одним из тех, кто мог прервать красно-белую сказку, стал Денис Попович, богатырским ударом, под стать своей фамилии, вонзивший мяч в девятку ворот Реброва.

7. Денис Глушаков, «Спартак»

(«Спартак» — «Амкар» — 1:0, 90+1-я минута – 1:0)

Глушаков стал участником одного из самых популярных мемов сезона перед игрой с ЦСКА. Настолько вирусного, что лишний раз упоминать это слово уже моветон. После фантастического победного гола в ворота «Амкара» капитан «Спартака» надолго стал ассоциироваться с известным ритуалом.

Глушаков: в сборной спорили, что «Спартак» не будет в тройке. Жду денег…
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6. Алан Дзагоев, ЦСКА

(ЦСКА — «Томь» — 4:0, 19-я минута – 2:0)

Приз за самый оригинальный розыгрыш штрафного достаётся ЦСКА и Сергею Игнашевичу в частности. Молодые игроки «Томи» росли на пушечных ударах защитника «армейцев», потому не ожидали, что тот со штрафного выполнит элегантный черпачок на Дзагоева. Алану оставалось просто отправить мяч в сетку ворот.

5. Руслан Камболов, «Рубин»

(«Рубин» — «Томь» — 2:1, 79-я минута – 2:1)

Камболов – один из тех, к кому у казанских болельщиков вряд ли могут быть большие претензии по окончании сезона. Руслан здорово прибавил на позиции защитника, а в сентябрьской игре с «Томью» так ещё порадовал и шикарным голом в ворота гостей. Такие удары редко удаются даже звёздам европейского футбола.

ВИДЕО

4. Фёдор Смолов, «Краснодар»

(ЦСКА — «Краснодар» — 1:1, 15-я минута – 1:1)

Фёдор Смолов уже второй год подряд доказывает, что перерос уровень чемпионата России и готов покорять Европу. Форвард «Краснодара» забивал и много, и красиво. Чего только стоит гол в ворота ЦСКА.

ВИДЕО

Новая русская сказка. Почему Смолов в топ-чемпионате — пример
«Российский футболист близок к переходу в европейский топ-клуб», — таких слов мы не слышали уже тысячу лет, со времён былин и преданий.

3. Ивелин Попов, «Спартак»

(«Рубин» – «Спартак» — 1:1, 21-я минута – 0:1)

Болгарский легионер «Спартака» забивает не очень часто. Но если делает это, голы у него получаются на загляденье. Не верите? Просто посмотрите, как он сложился и пробил по воротам «Рубина» в Казани. Мастер. Если бы Попов исполнял такие трюки чуть более регулярно, то наверняка уже давно был бы на карандаше у зарубежных грандов.

ВИДЕО

2. Чисамба Лунгу, «Урал»

(«Урал — «Ростов» — 3:0, 38-я минута – 1:0)

В нашей лиге найдётся не много технарей, способных с места обыграть соперника один в один, причём сделать это эффектно. Полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу – один из них. В игре с «Ростовом» он филигранно обыграл Байрамяна и как рукой закинул мяч в дальнюю девятку.

1. Алексадр Салугин, «Амкар»

(«Амкар» — «Томь» — 1:0, 47-я минута – 1:0)

«Позиции вратаря я не видел, просто только вошёл в игру, ещё не разбегался. Можете даже написать, что поленился бежать, взял, да и ударил», — прокомментировал свой гол футболист «Амкара» Александр Салугин. Что ж, если это правда, получается, что лучший гол РФПЛ этого сезона был забит благодаря лени. В любом случае смотрится невероятно зрелищно.

ВИДЕО

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 78

ЦСКА — 64

«Краснодар» — 38

«Рубин» — 28

«Локомотив» – 26.

Лидеры среди игроков:

Квинси Промес, «Спартак» — 19

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Витиньо, ЦСКА — 12

Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10

Александр Головин, ЦСКА — 9

Денис Глушаков, «Спартак» — 9

Ари, «Локомотив» — 9

Благой Георгиев, «Оренбург» — 9

Аблайе Мбенге, «Терек» — 9.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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