10 фактов о Сергее Фурсенко: экс-президент «Зенита» стал его гендиректором

Сергей Фурсенко занимал пост президента РФС чуть более двух лет. Разжёг интерес к своей персоне странным заявлением «наша задача – победить на ЧМ-2018», привёл в исполком РФС группу богатых и влиятельных людей, перевёл чемпионат на систему «осень-весна», подписал огромный контракт с Диком Адвокатом, так и не начал объявленную войну с договорняками, дал зелёный свет лимиту на легионеров, выпустил феерический Кодекс чести, создал вторую сборную России… А после провального Евро-2012 просто исчез. Не ответив ни на один из многочисленных вопросов. Перечисляем самые любопытные факты его биографии.
10. Дослужился до президентского кресла в «Зените»
До того как появиться на футбольном радаре, Сергей Фурсенко работал старшим инженером во Всесоюзном НИИ радиоаппаратуры, занимался посадкой космических кораблей, внедрял систему управления воздушным движением на Кубе, основал с братом Андреем и Владимиром Путиным дачный кооператив «Озеро», сделал карьеру в «Газпроме». В 2003 году Фурсенко вошёл в совет директоров «Зенита», в 2005-м стал его председателем, а спустя год –президентом.
9. Стал президентом РФС
Во время правления Фурсенко «Зенит» впервые за долгое время выиграл чемпионат страны и успешно выступил на международной арене, завоевав Кубок УЕФА. В 2008 году должность покинул, чтобы через год быть выдвинутым федерацией футбола Санкт-Петербурга на пост президента РФС. В 2010 году Фурсенко занял пост главного по футболу в стране.
8. Огорошил победоносным лозунгом
«Наша задача – победить на ЧМ-2018». Сейчас эти слова невозможно прочитать без усмешки. А вот семь лет назад некоторым людям, в том числе и свежеизбранному президенту РФС Сергею Фурсенко, это не казалось шуткой. Всерьёз была обозначена конкретная цель, к которой должен двигаться российский футбол. Правда, уже спустя два года, на Евро-2012, оптимистов заметно поубавилось.
7. Перевёл РФПЛ на систему «осень-весна»
По-настоящему революционное решение, которое должно было многое поменять в отечественном футболе. С 2010 года чемпионат России проводится по этой системе, команды-участницы еврокубков получили возможность синхронизироваться с европейскими командами и играть в более-менее равных кондициях, клубы низших дивизионов – играть в снежную промозглую погоду. Нынешний президент РФС Виталий Мутко уже не исключает возможности возвращения на «весна-осень».
В 2003 году Фурсенко вошёл в совет директоров «Зенита», в 2005-м стал его председателем, а спустя год – президентом.
6. Создал Кодекс чести
Документ с самым пафосным названием в истории российского футбола – также плод работы Сергея Фурсенко.
«Российский футбол вступает в новую фазу. Добиться победных результатов можно, начав с самого главного, — кодекса чести РФС. Если мы хотим быть лучшими, все участники нашего футбольного пространства должны принять кодекс и воплотить его в жизнь. Россия – чемпион», — прокомментировал принятие кодекса Фурсенко.
Уважение соперника, благородство, честная игра, любовь к семье и команде, высокий дух, патриотизм, полная отдача – в Кодексе чести хватало пафосных слов, которые должны были стать реальностью по щелчку пальцев. В суровой действительности документ ушёл в небытие настолько тихо, насколько ярко прогремел при своём рождении.
Нынешний президент РФС Виталий Мутко уже не исключает возможности возвращения на «весна-осень».
5. Консультировался с личным психологом
Разрабатывать Кодекс чести Фурсенко помогала гендиректор центра аналитической психологии Каринэ Гюльазизова. Как таковой должности в РФС у неё не было. Гюльазизова консультировала президента РФС по вопросам идеологии. Вместе они работали ещё в «Зените», где Гюльазизова занималась продвижением Сергея Александровича и прописывала идеологию. Человек, о функциях и задачах которого в РФС сложно сказать даже после прочтения интервью, человек, регулярно появлявшийся в Доме футбола, но, по собственным словам, не имевший там кабинета. Что не помешало ей стать одним из самых обсуждаемых персонажей российского футбола в 2012 году.
4. Позвал в сборную Дика Адвоката
Дик Адвокат должен был стать тем человеком, который начал бы планомерно подводить к сборной молодых футболистов, которые через шесть лет будут бороться за звание чемпионов мира. Однако на деле на Евро-2012 команда России стала самой возрастной, провалила задачу выхода из группы, а Дик Адвокат, не дав никаких объяснений, получил прописанную в контракте немалую зарплату и надолго пропал.
3. Пропал после Евро-2012
Через пару недель его примеру последовал и Сергей Фурсенко. Проигнорировав пролоббированное им же заседание исполкома УЕФА в Санкт-Петербурге, на встрече с президентом он подал в отставку с поста президента РФС. Ограничилось всё комментарием, что сборной России было бы проще сыграть с топовой сборной, а не со средней Грецией, чтобы россияне могли показать своё мастерство. После этого президент РФС просто исчез, оставив после себя немую пустоту.
2. Был членом исполкома ФИФА
Внимательные зрители могли заметить знакомое лицо на награждении победителей Лиги чемпионов в 2014 году. Фурсенко светил улыбкой позади вручающего награды футболистам «Реала» Мишеля Платини. Для многих это может стать шоком, но экс-президент РФС получил должность члена исполкома ФИФА спустя чуть меньше года после того, как покинул свой пост. Чем-то знаменательным на международном уровне Сергей Александрович не отметился.
1. Стал генеральным директором «Зенита»
Сегодня Сергей Фурсенко вновь вернулся в футбол. Отныне пост генерального директора клуба занимает именно он, а не Максим Митрофанов. Как это повлияет на стратегию развития клуба (и повлияет ли вообще), что изменится и ждать ли появления нового кодекса в «Зените» — думается, что ответы на эти и многие другие накопившиеся вопросы мы можем узнать уже скоро.