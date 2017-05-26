10 фактов о Сергее Фурсенко: экс-президент «Зенита» стал его гендиректором

Сергей Фурсенко занимал пост президента РФС чуть более двух лет. Разжёг интерес к своей персоне странным заявлением «наша задача – победить на ЧМ-2018», привёл в исполком РФС группу богатых и влиятельных людей, перевёл чемпионат на систему «осень-весна», подписал огромный контракт с Диком Адвокатом, так и не начал объявленную войну с договорняками, дал зелёный свет лимиту на легионеров, выпустил феерический Кодекс чести, создал вторую сборную России… А после провального Евро-2012 просто исчез. Не ответив ни на один из многочисленных вопросов. Перечисляем самые любопытные факты его биографии.

10. Дослужился до президентского кресла в «Зените»

До того как появиться на футбольном радаре, Сергей Фурсенко работал старшим инженером во Всесоюзном НИИ радиоаппаратуры, занимался посадкой космических кораблей, внедрял систему управления воздушным движением на Кубе, основал с братом Андреем и Владимиром Путиным дачный кооператив «Озеро», сделал карьеру в «Газпроме». В 2003 году Фурсенко вошёл в совет директоров «Зенита», в 2005-м стал его председателем, а спустя год –президентом.

9. Стал президентом РФС

Во время правления Фурсенко «Зенит» впервые за долгое время выиграл чемпионат страны и успешно выступил на международной арене, завоевав Кубок УЕФА. В 2008 году должность покинул, чтобы через год быть выдвинутым федерацией футбола Санкт-Петербурга на пост президента РФС. В 2010 году Фурсенко занял пост главного по футболу в стране.

8. Огорошил победоносным лозунгом

«Наша задача – победить на ЧМ-2018». Сейчас эти слова невозможно прочитать без усмешки. А вот семь лет назад некоторым людям, в том числе и свежеизбранному президенту РФС Сергею Фурсенко, это не казалось шуткой. Всерьёз была обозначена конкретная цель, к которой должен двигаться российский футбол. Правда, уже спустя два года, на Евро-2012, оптимистов заметно поубавилось.

7. Перевёл РФПЛ на систему «осень-весна»

По-настоящему революционное решение, которое должно было многое поменять в отечественном футболе. С 2010 года чемпионат России проводится по этой системе, команды-участницы еврокубков получили возможность синхронизироваться с европейскими командами и играть в более-менее равных кондициях, клубы низших дивизионов – играть в снежную промозглую погоду. Нынешний президент РФС Виталий Мутко уже не исключает возможности возвращения на «весна-осень».

В 2003 году Фурсенко вошёл в совет директоров «Зенита», в 2005-м стал его председателем, а спустя год – президентом.

6. Создал Кодекс чести

Документ с самым пафосным названием в истории российского футбола – также плод работы Сергея Фурсенко.

«Российский футбол вступает в новую фазу. Добиться победных результатов можно, начав с самого главного, — кодекса чести РФС. Если мы хотим быть лучшими, все участники нашего футбольного пространства должны принять кодекс и воплотить его в жизнь. Россия – чемпион», — прокомментировал принятие кодекса Фурсенко.

Уважение соперника, благородство, честная игра, любовь к семье и команде, высокий дух, патриотизм, полная отдача – в Кодексе чести хватало пафосных слов, которые должны были стать реальностью по щелчку пальцев. В суровой действительности документ ушёл в небытие настолько тихо, насколько ярко прогремел при своём рождении.

Нынешний президент РФС Виталий Мутко уже не исключает возможности возвращения на «весна-осень».

5. Консультировался с личным психологом

Разрабатывать Кодекс чести Фурсенко помогала гендиректор центра аналитической психологии Каринэ Гюльазизова. Как таковой должности в РФС у неё не было. Гюльазизова консультировала президента РФС по вопросам идеологии. Вместе они работали ещё в «Зените», где Гюльазизова занималась продвижением Сергея Александровича и прописывала идеологию. Человек, о функциях и задачах которого в РФС сложно сказать даже после прочтения интервью, человек, регулярно появлявшийся в Доме футбола, но, по собственным словам, не имевший там кабинета. Что не помешало ей стать одним из самых обсуждаемых персонажей российского футбола в 2012 году.

Гюльазизова: парадоксально и очень по-русски… Каринэ Сергеевна в последние годы была едва ли не самой обсуждаемой фигурой в нашем футболе. О своей работе в РФС и лично с Сергеем Фурсенко Гюльазизова рассказала в интервью "Чемпионат.com".

4. Позвал в сборную Дика Адвоката

Дик Адвокат должен был стать тем человеком, который начал бы планомерно подводить к сборной молодых футболистов, которые через шесть лет будут бороться за звание чемпионов мира. Однако на деле на Евро-2012 команда России стала самой возрастной, провалила задачу выхода из группы, а Дик Адвокат, не дав никаких объяснений, получил прописанную в контракте немалую зарплату и надолго пропал.

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3. Пропал после Евро-2012

Через пару недель его примеру последовал и Сергей Фурсенко. Проигнорировав пролоббированное им же заседание исполкома УЕФА в Санкт-Петербурге, на встрече с президентом он подал в отставку с поста президента РФС. Ограничилось всё комментарием, что сборной России было бы проще сыграть с топовой сборной, а не со средней Грецией, чтобы россияне могли показать своё мастерство. После этого президент РФС просто исчез, оставив после себя немую пустоту.

"Спасибо президенту Российской Федерации Фурсенко" Обозреватель "Чемпионат.com" воссоздаёт в памяти Евро-2012, неудачу сборной на котором считает главным российским футбольным событием года.

2. Был членом исполкома ФИФА

Внимательные зрители могли заметить знакомое лицо на награждении победителей Лиги чемпионов в 2014 году. Фурсенко светил улыбкой позади вручающего награды футболистам «Реала» Мишеля Платини. Для многих это может стать шоком, но экс-президент РФС получил должность члена исполкома ФИФА спустя чуть меньше года после того, как покинул свой пост. Чем-то знаменательным на международном уровне Сергей Александрович не отметился.

1. Стал генеральным директором «Зенита»

Сегодня Сергей Фурсенко вновь вернулся в футбол. Отныне пост генерального директора клуба занимает именно он, а не Максим Митрофанов. Как это повлияет на стратегию развития клуба (и повлияет ли вообще), что изменится и ждать ли появления нового кодекса в «Зените» — думается, что ответы на эти и многие другие накопившиеся вопросы мы можем узнать уже скоро.