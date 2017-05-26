Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сергей Фурсенко
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Михаил Георгиев

10 фактов о Сергее Фурсенко: экс-президент «Зенита» стал его гендиректором

Сергей Фурсенко вернулся в большой футбол, сменив Максима Митрофанова на посту генерального директора «Зенита».
26 мая 2017, пятница. 19:00. Футбол

Сергей Фурсенко занимал пост президента РФС чуть более двух лет. Разжёг интерес к своей персоне странным заявлением «наша задача – победить на ЧМ-2018», привёл в исполком РФС группу богатых и влиятельных людей, перевёл чемпионат на систему «осень-весна», подписал огромный контракт с Диком Адвокатом, так и не начал объявленную войну с договорняками, дал зелёный свет лимиту на легионеров, выпустил феерический Кодекс чести, создал вторую сборную России… А после провального Евро-2012 просто исчез. Не ответив ни на один из многочисленных вопросов. Перечисляем самые любопытные факты его биографии.

10. Дослужился до президентского кресла в «Зените»

До того как появиться на футбольном радаре, Сергей Фурсенко работал старшим инженером во Всесоюзном НИИ радиоаппаратуры, занимался посадкой космических кораблей, внедрял систему управления воздушным движением на Кубе, основал с братом Андреем и Владимиром Путиным дачный кооператив «Озеро», сделал карьеру в «Газпроме». В 2003 году Фурсенко вошёл в совет директоров «Зенита», в 2005-м стал его председателем, а спустя год –президентом.

9. Стал президентом РФС

Во время правления Фурсенко «Зенит» впервые за долгое время выиграл чемпионат страны и успешно выступил на международной арене, завоевав Кубок УЕФА. В 2008 году должность покинул, чтобы через год быть выдвинутым федерацией футбола Санкт-Петербурга на пост президента РФС. В 2010 году Фурсенко занял пост главного по футболу в стране.

8. Огорошил победоносным лозунгом

«Наша задача – победить на ЧМ-2018». Сейчас эти слова невозможно прочитать без усмешки. А вот семь лет назад некоторым людям, в том числе и свежеизбранному президенту РФС Сергею Фурсенко, это не казалось шуткой. Всерьёз была обозначена конкретная цель, к которой должен двигаться российский футбол. Правда, уже спустя два года, на Евро-2012, оптимистов заметно поубавилось.

7. Перевёл РФПЛ на систему «осень-весна»

По-настоящему революционное решение, которое должно было многое поменять в отечественном футболе. С 2010 года чемпионат России проводится по этой системе, команды-участницы еврокубков получили возможность синхронизироваться с европейскими командами и играть в более-менее равных кондициях, клубы низших дивизионов – играть в снежную промозглую погоду. Нынешний президент РФС Виталий Мутко уже не исключает возможности возвращения на «весна-осень».

В 2003 году Фурсенко вошёл в совет директоров «Зенита», в 2005-м стал его председателем, а спустя год – президентом.

6. Создал Кодекс чести

Документ с самым пафосным названием в истории российского футбола – также плод работы Сергея Фурсенко.

«Российский футбол вступает в новую фазу. Добиться победных результатов можно, начав с самого главного, — кодекса чести РФС. Если мы хотим быть лучшими, все участники нашего футбольного пространства должны принять кодекс и воплотить его в жизнь. Россия – чемпион», — прокомментировал принятие кодекса Фурсенко.

Уважение соперника, благородство, честная игра, любовь к семье и команде, высокий дух, патриотизм, полная отдача – в Кодексе чести хватало пафосных слов, которые должны были стать реальностью по щелчку пальцев. В суровой действительности документ ушёл в небытие настолько тихо, насколько ярко прогремел при своём рождении.

Нынешний президент РФС Виталий Мутко уже не исключает возможности возвращения на «весна-осень».

5. Консультировался с личным психологом

Разрабатывать Кодекс чести Фурсенко помогала гендиректор центра аналитической психологии Каринэ Гюльазизова. Как таковой должности в РФС у неё не было. Гюльазизова консультировала президента РФС по вопросам идеологии. Вместе они работали ещё в «Зените», где Гюльазизова занималась продвижением Сергея Александровича и прописывала идеологию. Человек, о функциях и задачах которого в РФС сложно сказать даже после прочтения интервью, человек, регулярно появлявшийся в Доме футбола, но, по собственным словам, не имевший там кабинета. Что не помешало ей стать одним из самых обсуждаемых персонажей российского футбола в 2012 году.

Гюльазизова: парадоксально и очень по-русски…
Каринэ Сергеевна в последние годы была едва ли не самой обсуждаемой фигурой в нашем футболе. О своей работе в РФС и лично с Сергеем Фурсенко Гюльазизова рассказала в интервью "Чемпионат.com".

4. Позвал в сборную Дика Адвоката

Дик Адвокат должен был стать тем человеком, который начал бы планомерно подводить к сборной молодых футболистов, которые через шесть лет будут бороться за звание чемпионов мира. Однако на деле на Евро-2012 команда России стала самой возрастной, провалила задачу выхода из группы, а Дик Адвокат, не дав никаких объяснений, получил прописанную в контракте немалую зарплату и надолго пропал.

10 самых нелепых отмазок после поражений: рецепты для ван Гала
Поражение от «Мидтьюлланна» Луи ван Гал объяснил «законом Мёрфи». Мы собрали другие оригинальные отмазки на случай новых неудач «МЮ».

3. Пропал после Евро-2012

Через пару недель его примеру последовал и Сергей Фурсенко. Проигнорировав пролоббированное им же заседание исполкома УЕФА в Санкт-Петербурге, на встрече с президентом он подал в отставку с поста президента РФС. Ограничилось всё комментарием, что сборной России было бы проще сыграть с топовой сборной, а не со средней Грецией, чтобы россияне могли показать своё мастерство. После этого президент РФС просто исчез, оставив после себя немую пустоту.

"Спасибо президенту Российской Федерации Фурсенко"
Обозреватель "Чемпионат.com" воссоздаёт в памяти Евро-2012, неудачу сборной на котором считает главным российским футбольным событием года.

2. Был членом исполкома ФИФА

Внимательные зрители могли заметить знакомое лицо на награждении победителей Лиги чемпионов в 2014 году. Фурсенко светил улыбкой позади вручающего награды футболистам «Реала» Мишеля Платини. Для многих это может стать шоком, но экс-президент РФС получил должность члена исполкома ФИФА спустя чуть меньше года после того, как покинул свой пост. Чем-то знаменательным на международном уровне Сергей Александрович не отметился.

1. Стал генеральным директором «Зенита»

Сегодня Сергей Фурсенко вновь вернулся в футбол. Отныне пост генерального директора клуба занимает именно он, а не Максим Митрофанов. Как это повлияет на стратегию развития клуба (и повлияет ли вообще), что изменится и ждать ли появления нового кодекса в «Зените» — думается, что ответы на эти и многие другие накопившиеся вопросы мы можем узнать уже скоро.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Зенит Максим Митрофанов Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
19:46 Широков: «Зенит» сделал очень хороший ход, назначив Фурсенко гендиректором
19:38 Капитан «Фиорентины» объявил, что покидает клуб разочарованным в руководстве
19:26 «Спартак» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии
19:06 Дюков занял должность председателя совета директоров «Зенита»
19:04 РФС поздравил Гинера с днём рождения
18:47 Конте: во время финала Кубка Англии «Челси» должен забыть, что выиграл АПЛ
18:31 Джо Коул считает, что «Челси» нужно побороться за Алексиса и Агуэро
18:16 «Зенит» официально объявил о назначении Фурсенко генеральным директором
18:10 Эвра отметил танцем своё возвращение на «Олд Траффорд» для матча в честь Кэррика
18:09 На территории Лужников будет высажено 8 деревьев в честь игроков из 8 стран КК
18:09 Викторина. Что ты знаешь о Лиге чемпионов УЕФА?
17:41 Балотелли: чтобы завоевать «Золотой мяч», мне нужно убить Месси и Роналду
17:33 Андрей Ещенко откроет музей «Спартака» в Иркутске
17:30 Пике: предпочёл бы, чтобы ЛЧ выиграл «Ювентус», но это лишь моё мнение
17:21 Червиченко: Глушаков – лучший полузащитник? Эффективность Калачёва выше
17:20 Ан. Миранчук: намерен бороться за место в старте «Локо», ведь впереди ЧМ-2018
17:14 «Локомотив» подтвердил информацию о продлении контракта с Ан. Миранчуком
17:06 «Тоттенхэм» разгромил гонконгский «Китчи»
16:59 Р. Гусев: Головин – самый мобильный полузащитник Премьер-Лиги
16:54 Источник: Фурсенко сменил Митрофанова на посту генерального директора «Зенита»
16:37 А. Стукалов сменил Хафизова на посту главного тренера «Сокола»
16:31 Савин проведёт турнир под эгидой Детской футбольной лиги
16:24 На вокзалах России во время КК-2017 для судей организуют отдельные входы
16:16 Гаттузо возглавил молодёжную команду «Милана», подписав двухлетний контракт
16:06 Аргентинская ассоциация достигла договорённости с «Севильей» по Сампаоли
16:02 Конте: не верю, что завтра будет последняя игра Венгера у руля «Арсенала»
15:39 «Сток Сити» объявил о расставании с Гивеном и ещё пятью футболистами
15:32 Для благоустройства территории арены в Екатеринбурге завезли 80 тыс. тонн щебня
15:05 «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Валенсией до 2019 года
14:58 Сын владельца «Вест Хэма» сообщил о переходе Сабалеты
14:43 Пике: Луис Энрике заслуживает того, чтобы уйти из «Барселоны» с трофеем
14:21 Роналду не полетел в Лондон из-за повышенного риска террористической угрозы
14:19 Макелеле продлил контракт с «Суонси» и останется в тренерском штабе
14:06 Президент «Оренбурга»: доволен решением РФС, Прудников нарушил договорённость
13:56 Сборная России успешно добралась до Австрии
13:50 Главным тренером «Бетиса» стал экс-наставник «Лас-Пальмаса» Сетьен
13:44 Хавбек «Монако» Бернарду Силва прибыл в «Манчестер Сити», чтобы пройти медосмотр
13:42 Корниленко, Бобёр и Калачёв поступили в академию тренерского мастерства
13:31 Аллегри сообщил, что хочет остаться в «Ювентусе»
13:27 Стадионы, которые строятся к чемпионату мира — 2018, прошли госэкспертизу на 99%
13:25 Наставник «Алавеса»: в игре с «Барселоной» чувствовал бы себя спокойнее с VAR
13:17 «Милан» объявил о возвращении Гаттузо
13:07 Дзагоев пообещал оказать помощь в создании футбольной школы в Северной Осетии
13:00 Хидиятуллин: Марио Фернандес — лучший защитник прошедшего сезона РФПЛ
12:59 Хавбек «Рубина» Сонг интересен «Марселю»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший фланговый защитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017