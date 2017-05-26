Кто лучший защитник РФПЛ сезона-2016/17?

«Чемпионат» подводит итоги прошедшего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги и определяет победителей в разных номинациях. Кого можно назвать лучшим защитником чемпионата России сезона-2016/17? Мнениями делятся эксперты и читатели.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Если говорить о лучшем защитнике чемпионата, то сразу о двух «армейцах»: о Василии Березуцком и Марио Фернандесе. Игра Фернандеса очень современна, он много атакует. Не страшно, что он иногда упускает соперника, зато Фернандес активен. Его атаки заканчиваются достаточно эффективно. Он всегда держит позицию и находится в нужном месте в нужное время. Исключение – его уход в атаку, там в бой идут центральные. Если говорить о Василии, то и в клубе, и в сборной он выглядел достаточно эффективно. Сейчас он влияет не только на разрушение. Он опасен при стандартах, в обороне его игра определяет надёжность ЦСКА, что снимает давление с атаки. Но остановлюсь всё же на Фернандесе.
Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»:
— Марио Фернандеса не могу назвать лучшим защитником, слишком уж иногда отвлекается на атаку. А вот Георгий Джикия мне в этом сезоне очень понравился. Молодой и перспективный футболист. Он хорошо начал сезон в «Амкаре», а в итоге оказался в чемпионском «Спартаке», где сыграл очень важную роль.
Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:
— Точно не Джикия, хоть и хорошо провёл сезон. Лучший защитник — Марио Фернандес, он играет на очень высоком уровне и часто подключается к атакам. В обороне Марио надёжен и почти не ошибается.
Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:
— А я хочу выделить Василия Березуцкого, который уже не первый год играет на очень высоком уровне, а главное – стабильно. Василий остаётся основным центральным защитником ЦСКА и не раз выручал команду в минувшем сезоне.
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:
— Василий Березуцкий – сильный защитник, но в прошедшем сезоне лучшим был Илья Кутепов. Он показывал очень уверенную и надёжную игру на протяжении всего сезона. Во многом именно благодаря Кутепову команда стала чемпионом.
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:
— А мне в этом сезоне очень понравился Сесар Навас. «Ростов» благодаря Курбану Бердыеву является примером того, как команда должна играть в обороне, а во главе защиты – Сесар Навас. Все матчи он провёл уверенно и на высоком уровне.
Борис Игнатьев, бывший тренер сборной России:
— Навас провёл отличный сезон вместе с «Ростовом», но лучшим остаётся Василий Березуцкий. Такого опытного и классного защитника в чемпионате больше нет, только Игнашевич. Василий не понижает свой уровень ни на миллиметр. В этом году мне понравилось, как Березуцкий подключался к атакам, хоть и является центральным защитником.
Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:
— А я лучшим защитником сезона назову Сергея Игнашевича. На данный период замены ему я просто не нахожу. У нас нет больше таких защитников оборонного плана и по значению и по исполнению своих функциональных обязанностей.
Вагиз Хидиятуллин, бывший защитник «Спартака»:
— Лучшим защитником прошедшего сезона является Марио Фернандес. Коэффициент полезного действия Фернандеса выше, чем у других, поэтому для меня он безоговорочно лучший защитник. Помимо него выделю Георгия Джикию. Он молодой и перспективный защитник. Также отмечу профессионализм Игнашевича и Березуцкого. Но лучший, без сомнения, Марио Фернандес.
Роман Шаронов, бывший защитник «Рубина»:
— Определённо это Марио Фернандес. Он делает огромный объём работы. Он не эффектен, но эффективен. Это ярко выраженный современный защитник, его можно использовать как в схеме 3-5-2, так и в других. В любом случае он будет очень важен. Его подключения в атаку почти всегда приводят к опасным моментам.
Мнения читателей
ufa-moskva:
— Хоть кто-то видит Марио Фернандеса. А то заладили все тут — Джикия, Джикия, Кутепов, Кутепов…
gp177:
— Да, Марио хорош, тут не поспоришь. Во втором дерби мы смогли с ним только вдвоём справиться.
checmatt:
— Это шутка такая? Три голевых паса за сезон и ни одного гола! Да что толку от его подключений? В РФПЛ есть защитники, команды которых пропустили не намного больше (тут пенальти имеют большое значение), и при этом они принесли больше пользы в атаке: Навас, Кришито, Мохаммади, Игнашевич, Сухов! Никакого толку от Фернандеса нет.
ase1:
— Когда говорим «защитник», то подразумеваем игрока, защищающего свои ворота. Марио — лучший латераль или защитник атакующего плана, но никак не лучший оборонец. В номинации «защитник» надо выбирать из центральных дефов: Чорлука, Игнашевич, Березуцкий, Навас…