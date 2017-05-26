Кто лучший защитник РФПЛ сезона-2016/17?

«Чемпионат» подводит итоги прошедшего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги и определяет победителей в разных номинациях. Кого можно назвать лучшим защитником чемпионата России сезона-2016/17? Мнениями делятся эксперты и читатели.

«Спартак» заговорил во весь голос». Эксперты – об итогах сезона в РФПЛ Подводим итоги чемпионата России вместе с известными экспертами, которые определяют героев и антигероев, события и провалы года.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Если говорить о лучшем защитнике чемпионата, то сразу о двух «армейцах»: о Василии Березуцком и Марио Фернандесе. Игра Фернандеса очень современна, он много атакует. Не страшно, что он иногда упускает соперника, зато Фернандес активен. Его атаки заканчиваются достаточно эффективно. Он всегда держит позицию и находится в нужном месте в нужное время. Исключение – его уход в атаку, там в бой идут центральные. Если говорить о Василии, то и в клубе, и в сборной он выглядел достаточно эффективно. Сейчас он влияет не только на разрушение. Он опасен при стандартах, в обороне его игра определяет надёжность ЦСКА, что снимает давление с атаки. Но остановлюсь всё же на Фернандесе.

Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»:

— Марио Фернандеса не могу назвать лучшим защитником, слишком уж иногда отвлекается на атаку. А вот Георгий Джикия мне в этом сезоне очень понравился. Молодой и перспективный футболист. Он хорошо начал сезон в «Амкаре», а в итоге оказался в чемпионском «Спартаке», где сыграл очень важную роль.

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

— Точно не Джикия, хоть и хорошо провёл сезон. Лучший защитник — Марио Фернандес, он играет на очень высоком уровне и часто подключается к атакам. В обороне Марио надёжен и почти не ошибается.

Не МАРИОнетка! Почему Фернандес – ключевой игрок ЦСКА Действий русского бразильца при Викторе Гончаренко в атаке стало ещё больше, а ошибок в обороне меньше. Денис Марков ищет причины.

Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:

— А я хочу выделить Василия Березуцкого, который уже не первый год играет на очень высоком уровне, а главное – стабильно. Василий остаётся основным центральным защитником ЦСКА и не раз выручал команду в минувшем сезоне.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Василий Березуцкий – сильный защитник, но в прошедшем сезоне лучшим был Илья Кутепов. Он показывал очень уверенную и надёжную игру на протяжении всего сезона. Во многом именно благодаря Кутепову команда стала чемпионом.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— А мне в этом сезоне очень понравился Сесар Навас. «Ростов» благодаря Курбану Бердыеву является примером того, как команда должна играть в обороне, а во главе защиты – Сесар Навас. Все матчи он провёл уверенно и на высоком уровне.

Борис Игнатьев, бывший тренер сборной России:

— Навас провёл отличный сезон вместе с «Ростовом», но лучшим остаётся Василий Березуцкий. Такого опытного и классного защитника в чемпионате больше нет, только Игнашевич. Василий не понижает свой уровень ни на миллиметр. В этом году мне понравилось, как Березуцкий подключался к атакам, хоть и является центральным защитником.

Старый конь. Почему сборной необходим Василий Березуцкий Его возвращение в сборную поможет не только молодым ошибающимся партнёрам почувствовать уверенность в себе, но и добавить опций в игре.

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

— А я лучшим защитником сезона назову Сергея Игнашевича. На данный период замены ему я просто не нахожу. У нас нет больше таких защитников оборонного плана и по значению и по исполнению своих функциональных обязанностей.

Игнашевич и ещё 5 рекордсменов по проведённым матчам в лиге Сергей Игнашевич установил новый рекорд по проведённым матчам в РФПЛ. Вспоминаем его коллег-рекордсменов из европейских чемпионатов.

Вагиз Хидиятуллин, бывший защитник «Спартака»:

— Лучшим защитником прошедшего сезона является Марио Фернандес. Коэффициент полезного действия Фернандеса выше, чем у других, поэтому для меня он безоговорочно лучший защитник. Помимо него выделю Георгия Джикию. Он молодой и перспективный защитник. Также отмечу профессионализм Игнашевича и Березуцкого. Но лучший, без сомнения, Марио Фернандес.

Роман Шаронов, бывший защитник «Рубина»:

— Определённо это Марио Фернандес. Он делает огромный объём работы. Он не эффектен, но эффективен. Это ярко выраженный современный защитник, его можно использовать как в схеме 3-5-2, так и в других. В любом случае он будет очень важен. Его подключения в атаку почти всегда приводят к опасным моментам.

Тройной блок. Клубы Премьер-Лиги помешались на трёх защитниках Сергей Титов – о главных тактических решениях сезона в Премьер-Лиге.

Мнения читателей

ufa-moskva:

— Хоть кто-то видит Марио Фернандеса. А то заладили все тут — Джикия, Джикия, Кутепов, Кутепов…

gp177:

— Да, Марио хорош, тут не поспоришь. Во втором дерби мы смогли с ним только вдвоём справиться.

checmatt:

— Это шутка такая? Три голевых паса за сезон и ни одного гола! Да что толку от его подключений? В РФПЛ есть защитники, команды которых пропустили не намного больше (тут пенальти имеют большое значение), и при этом они принесли больше пользы в атаке: Навас, Кришито, Мохаммади, Игнашевич, Сухов! Никакого толку от Фернандеса нет.

ase1:

— Когда говорим «защитник», то подразумеваем игрока, защищающего свои ворота. Марио — лучший латераль или защитник атакующего плана, но никак не лучший оборонец. В номинации «защитник» надо выбирать из центральных дефов: Чорлука, Игнашевич, Березуцкий, Навас…