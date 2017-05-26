В Питере – играть. Как Дзюба и Кокорин отбирали молодых талантов

Очередной турнир K11 прошёл в Санкт-Петербурге, где талантливые футболисты без профессиональных контрактов сыграли за право поехать на всероссийский отбор в Москву. Победителем стала команда Blackpool, а футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Александр Кокорин, скаут Игорь Зазулин и тренер команды K11 первого сезона Валерий Непомнящий выбрали четырёх лучших игроков и наградили их «уайлд-кард». Через три недели все они встретятся на отборе в Москве, где смогут показать свои лучшие качества и претендовать на место в команде K11.

Санкт-Петербург – город, который живёт футболом. В Северной столице играет один из сильнейших клубов России, в дни матчей петербуржцы заполняют стадион, на футбол ходят семьями. Практически в каждой семье есть болельщик главной команды города, кто-то же просто не мыслит своей жизни без неё. В футбол играют во дворах, на коробках и футбольных полях.

«В городе активно развивается любительский спорт, и я регулярно встречаю футболистов на коробке, которые показывают неплохой уровень. В детстве мы выходили и играли за свой двор и свою команду, несмотря на отсутствие хороших условий. Это закаляло наш характер, без которого, как известно, не бывает успеха», — рассказал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

Турнир в Санкт-Петербурге прошёл на коробке в Петроградском районе по адресу: ул. Ленина, 10. В течение четырёх дней 580 молодых футболистов из более чем 80 команд Санкт-Петербурга и Ленинградской области бились за звание лучшей команды города. Победителем стала команда Blackpool, не проигравшая ни одного матча за весь турнир. На стадии 1/4 финала она выбила команду-фаворита, в составе которой выделялся Даниил Цветков – игрок команды К11 первого сезона.

Футболисты Blackpool показали качественную игру на всех этапах турнира и в финале были сильнее в серии пенальти. В июне команда в полном составе отправится на всероссийский этап К11 в Москву. Это Эдуард Ковтун, Камран Алиев, Эдуард Филипьев, Дмитрий Догунов, Павел Тахистов, Илья Семенов и Кирилл Ефремов. Команда Blackpool была создана несколько лет назад, но в таком составе сыграла впервые. Раньше ребята часто встречались на поле друг против друга, а одной командой собирались только за сборную университета. Они вновь стали командой на турнире К11, дали бой лидерам и, не уступив ни одному сопернику, выиграли финал в тяжелейшей серии пенальти.

Кроме того, свой шанс получат обладатели «уайлд-кард», которых выбрали футболисты ФК «Зенит» Артем Дзюба и Александр Кокорин, скаут Игорь Зазулин и тренер Валерий Непомнящий. Ими стали Иван Тихонов, Сергей Рябинин, Юрий Ярцев и Кирилл Радченко.

Иван Тихонов, 17 лет, Санкт-Петербург

Вратарь

Весь турнир К11 он отыграл в форме своей любимой команды «Зенит». Совсем недавно окончил футбольную школу «Зенита», а сейчас пробует себя на просмотрах в больших командах. Иван постоянно анализирует игру самых сильных вратарей мира. Его любимый игрок — Кейлор Навас. «Я проходил просмотр в «Зените», но не задавалось. Все впереди, ведь главное — не сдаваться в любой ситуации», — говорит он.

Сергей Рябинин, 17 лет, Ломоносово (Ленинградская область)

Крайний нападающий

Сергей начал играть во дворе в Ломоносово. Его первый тренер позвонил в «Зенит» и предложил коллегам талантливого нападающего. В главной команде Санкт-Петербурга он провёл пять лет, а самым сложным стал этап, когда он покинул команду. «В какой-то момент меня не отпускали мысли бросить футбол, но родители поддержали. Я очень люблю футбол и не могу жить без этой игры», — рассказывает Сергей.

Юрий Ярцев, 19 лет, Санкт-Петербург

Нападающий

Юрия природа наградила большим талантом, и родители отправили его в футбольную секцию. С ним часто случались травмы, но после каждой неудачи он стремился доказать всем, что может стать ещё сильнее. Сейчас он тренируется в «Тосно». Он болеет за «Боруссию» из Дортмунда и «Челси». «Футбол для меня — это всё! Это моё хобби, которым я наслаждаюсь. Каждый может стать лучше, если сильно этого захочет», — говорит Юра.

Кирилл Радченко, 19 лет, Кривой Рог (Украина)

Защитник

Кирилл начал играть в футбол в 7 лет. Он родился в Кривом Роге, играл за местную команду, а после того как в городе открыли филиал донецкого «Шахтёра», четыре года занимался там. С 2013 года Кирилл жил в Петрозаводске и играл за «Карелию», а два года назад переехал в Санкт-Петербург, где теперь выступает в высшей городской лиге за команду «Алмаз-Антей». Кирилл болеет за «Ливерпуль»; его вдохновляет защитник «Реала» Серхио Рамос. «Я черпаю вдохновение в игре моих кумиров. Важно следить за успехами звёзд и стараться брать лучшее, анализируя их игру и жизнь вне футбольного поля», — комментирует Кирилл.

На протяжении всего турнира футболистов отсматривал бывший нападающий «Зенита» и футбольный скаут Игорь Зазулин. Он отметил желание и упорство ребят, а также поговорил о шансах и перспективах молодых игроков.

— Санкт-Петербургу, как и многим городам, не хватает команд-мастеров. В нашем городе, например, проводится много турниров, где можно часто встретить воспитанников петербургского футбола. Мы все понимаем, что сразу шанс использовать смогут немногие и кто-то точно сразу не окажется в «Зените» и других командах. К11 — второй шанс реализовать себя.

Многие ребята, которых мы увидели на турнире К11, прошли через дубль «Зенита» или «Динамо», но, по всей видимости, не осознали главного. Помимо усвоения теории футболисту всегда нужно проявлять свои лучшие качества. Бывает, что он превосходит соперников в скорости, но не показывает её, и в команде об этом узнают не сразу. Сейчас популярно мнение, что футболисты на поле должны уметь всё. Например, крайний защитник должен уметь одновременно обыгрывать, подключаться к атакам, отдавать голевые передачи и забивать. Но идеальных футболистов не бывает, и когда чего-то не хватает, нужно играть на сильных сторонах. Если ты не до конца оснащён физически, значит, нужно больше бегать. Уже потом, попав в профессиональный футбол, ты подтянешь другие качества.

К11 продолжается. Очередные турниры Nike К11 пройдут в Казани и Москве, на которых скауты и профессиональные футболисты выберут лучших игроков и пригласят их на всероссийский отбор. Команды-победители отправятся на него в полном составе. Возраст участников от 16 лет.

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