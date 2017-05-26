«Кто эти сумасшедшие русские?». Белек накрыла «Спортивная волна»

Пятница. Вечер. 12 мая. В разгаре DJ-сет Руслана Нигматуллина. Рэпер ST переквалифицировался в MCи бодро заводит публику под аккомпанемент узнаваемых хитов. По правую руку шумит Средиземное море, на танцполе шумят участники фестиваля «Спортивная волна». Это последняя ночь незабываемой недели. Недели спорта, моря, новых знакомств и ярких событий. Семь дней, которые сложно забыть, даже когда тяжело что-то вспомнить после баров ultra all inclusive.

Фестиваль «Спортивная волна» уже давно стал больше, чем просто «футбольный турнир для любителей». За свою многолетнюю историю он обрёл множество постоянных участников. Участники, в свою очередь, обзавелись супругами и детьми, что позволило фестивалю получить новый статус – семейный.

В 2017 году году «Спортивная волна» не заставила себя долго ждать и прошла в разгар майских праздников на морском побережье города Белек в Турции. Около 200 человек приехали в роскошный Bellis Deluxe Hotel. Территорию отеля украшает собственный зоопарк, вместительный пляж, бессчётное числоресторанов и шикарныйспортивный комплекс. Но даже множество баров меркло перед масштабами полей с натуральным газоном и трибунами с навесом от солнца. Именно здесь прошло главное событие фестиваля – турнир по футболу среди любительских команд.

Утренний футбол

Соревнование по футболу собрало 8 коллективов: уже готовые команды World Class, «Пельменная», «Пьём-Бежим», а также сборные турнира — «Феномен», «Ирбис», «Жи.ру» и «Сборная Руслана Нигматуллина». Восьмым участником стала команда номинальных хозяев площадки — ребят из Антальи Lara Sport. Всего 2 группы по 4 команды.

Турнир растянулся на 5 дней – 3 «игровых» плюс 2 для отдыха. С первых же матчей свои претензии на победу обозначили World Class, «Пельменная», Lara Sport и «Пьём-Бежим». И это неудивительно. Например, в составе «Пьём-Бежим» были экс-голкипер нальчикского «Спартака» Александр Чихрадзе и бывший полузащитник московского «Локомотива» Альберт Саркисян. World Class находился в прекрасной форме, так как ребята отыграли турнир накануне. В «Пельменной» неизменный костяк, а Lara Sport заставляла искать в своём составе игроков из основы «Антальяспора». Уж очень хороши были турки в своих матчах.

Фото: Алексей Лавров

Отдельного внимания заслуживают сборные турнира. Это участники, которые собрали свои команды уже на фестивале. В «Феномен» вошли яркие футболисты прошлых «волн», а также звёздные музыканты из групп «Интонация» и «140 ударов в минуту». «Жи.ру» вёл к победе основатель портала «Чемпионат» Дмитрий Сергеев, а «Сборную Руслана Нигматуллина» — прославленный экс-вратарь сборной России. Считается, что у сборных меньше шансов на победу, так как члены команды знакомятся друг с другом всего за пару дней до игр. Ни о какой сыгранности здесь не может идти и речи. Но с этим тезисом активно спорили ребята из «Ирбиса». Коллектив, ведомый знаменитым нападающим Валерием Шмаровым, показал отличный результат и попал в четвёрку сильнейших команд турнира.

Групповой этап сюрпризов не принёс. Хотя бы потому что в плей-офф выходили все команды. Группа была своего рода отбором для посева команд перед основной стадией. В итоге «Пельменная», вышедшая со второго места, сенсационно уступила «Ирбису», который попал в четвертьфинал с 3-го места. «Пьём-Бежим» пободался с «Феноменом» — 4:2. Lara Sport и World Class легко прошли «Жи.ру» и «Сборную Нигматуллина».

Согласно самому гуманному регламенту в мире вылетевшие в 1/4 финала турнир не покидали, а выходили в утешительный этап – серебряный плей-офф. Команды играли не просто на интерес, а на самый настоящий кубок. В итоге «серебряным» чемпионом «Спортивной волны» стал «Феномен».

Фото: Алексей Лавров

Между тем в основной сетке была настоящая битва. Один из лучших матчей выдал «Ирбис». Разница в один мяч не позволила команде зацепиться за финал в игре с World Class – 1:2. На соседнем поле «Пьём-Бежим» показал мастер-класс зрелищной игры по счёту. Ребята в форме «ПСЖ» долгое время не давали туркам из Lara Sport особых возможностей забить, но при этом не могли отличиться и сами. Гол «Пьём-Бежим» картины не изменил: команда продолжала строго играть в обороне, не забывая про острые выпады в сторону ворот соперника. В итоге 1:0 и финал, где сошлись два фаворита.

Параллельно с главной игрой фестиваля «Ирбис» и Lara Sport спорили за бронзовые медали на соседнем поле. Чувствовалось, что команды отдали все силы в полуфиналах. Однако это не помешало туркам одолеть самобытную сборную Валерия Шмарова – 1:0. Финальный матч между «Пьём-Бежим» и World Class стал настоящим украшением всей «Спортивной волны». Избежим штампов и отметим только, что основное время закончилось со счётом 1:1. Команды показывали почти все свои лучшие качества, но рассудила их серия пенальти. На виртуальном табло — 5:3. Победу празднует «Пьём-Бежим» — чемпион «Спортивной волны-2017»!

Дневные активности

Пока мужья пинали мяч, жёны постигали другой спорт – йогу. Участницы процесса без стеснения говорили: «Йога требует куда больше сил, чем футбол». Руководитель занятий Татьяна Илларионова подтверждает: это чистая правда. Но для повышенной продуктивности необходимы регулярные занятия.

Фото: Алексей Лавров

Своя обширная программа была и у детей. Каждый день наши маленькие участники проходили увлекательные квесты, участвовали в командных эстафетах, посещали футбольную школу Руслана Нигматуллина. Большое внимание было уделено творческой составляющей. Особый восторг у детей вызвал мастер-класс по росписи футболок. По случаю Дня Победы организаторы провели патриотическую встречу, показали ребятам фильм, рассказали о великом подвиге наших солдат.

В этом году «Спортивная волна» вновь полностью оправдала своё название. Помимо футбола и йоги прошли соревнования по волейболу, дартсу и настольному теннису. В программу вошёл и киберспортивный турнир по FIFA17. Неудивительно, что выиграл его футболист, который на «ты» с футбольным симулятором – Руслан Нигматуллин. Сын знаменитого вратаря отлично проявляет себя как на зелёном газоне, так и с джойстиком в руках. В дартсе казалось, что все участники – тёмные лошадки. Однако Юлия Белокопытова честно призналась, что имела опыт выступления на больших турнирах. Она и выиграла золотую медаль. В настольном теннисе сложилась уникальная ситуация. Сразу три спортсмена оказались равны по всем показателям! Решить судьбу первого места могла монетка или дополнительные игры, но оргкомитет решил разделить приз между Владимиром Буславским, Сергеем Анпилоговым и Евгением Петровым. Колоссальный интерес у болельщиков и спортсменов вызвали волейбольные матчи. Четыре команды играли по олимпийской системе. В финал прошли «Имперский дух» и «Пельменная». Три сета понадобилось волейболистам, чтобы определить победителя. Уступив во второй партии, «Имперский дух» всё равно был сильнее и выиграл – 2:1.

Фото: Алексей Лавров

Вечерняя программа

Вечерняя программа – ключевая часть любого события. «Спортивную волну-2017» посетили не только знаменитые футболисты, но и артисты: рэпер ST, группы «Интонация», «140 ударов в минуту». Руслан Нигматуллин радовал как на футбольном поле, так и за DJ-пультом. Отметим, что во время церемонии открытии произошло ещё одно знаменательное событие для большинства участников – футбольный «Спартак» официально стал недосягаем для соперников в чемпионской гонке. Стоит ли говорить, каким радостным стало и без того яркое мероприятие.

Один из вечеров был посвящён интеллектуально-спортивным играм. Перед финальными матчами футболисты взяли ручки, бумагу и стали внимательно слушать вопросы ведущего в игре, где за одну минуту надо ответить на каверзные вопросы. Без фраков и бабочек, но с серьёзным настроем игроки разгадывали логические загадки. Между тем все они были только на спортивную тематику. В битве из 24 вопросов победу одержала команда «Сумасшедший русский». Название долго выбирать не пришлось, так как в составе был автор одноимённой песни рэпер ST.

Фото: Алексей Лавров

Традиционно трогательно прошла церемония закрытия фестиваля. Лучшие спортсмены и команды получили заслуженные награды. Самые яркие участники были отмечены в специальных номинациях. Самые маленькие участники выступили с отчётным танцем на радость всем зрителям. Важные слова нашли организаторы «Спортивной волны» Анатолий Вольнов и Павел Маслак. Неделя была насыщенной, но прошла так молниеносно, что не верилось, что теперь это только воспоминание о лучшем времени в компании близких по духу людей. Времени, которое обязательно должно повториться. «Осенью будет ещё круче!» — обещают организаторы.