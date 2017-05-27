Перемены в «Зените», трансферный интерес «Спартака». Обзор дня

Новые старые лица в руководстве «Зенита», «Спартак» присматривается к бомбардиру из Австрии, финал ЛЧ пройдёт под крышей – в обзоре дня.

Финальный матч Лиги чемпионов впервые пройдёт при закрытой крыше стадиона

Крыша стадиона «Миллениум» в Кардиффе будет закрыта во время финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом», сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Уэльса.

Такое решение было принято FAW с учётом рекомендаций властей после обсуждения всеми заинтересованными сторонами.

Крыша стадиона также будет закрыта во время тренировок обеих команд за день до финального матча.

Матч станет первым финалом Лиги чемпионов, который пройдёт при закрытой крыше стадиона.

Финальный матч состоится в субботу, 3 июня. Начало — в 21:45 мск.

Дюков занял должность председателя совета директоров «Зенита»

Бывший президент «Зенита» Александр Дюков стал председателем совета директоров клуба. Об этом сегодня сообщила пресс-служба санкт-петербуржцев, объявив, что единогласным решением членов совета директоров Сергей Фурсенко возглавил «Зенит».

В клубе было принято решение о создании единоличного исполнительного органа в лице председателя правления и президента. Таким образом, до завершения корпоративных процедур Фурсенко будет исполнять функции генерального директора клуба, которые ранее исполнял Максим Митрофанов, а после этого он станет главой «Зенита».

Дюков занимал должность президента «Зенита» с марта 2008 года.

10 фактов о Сергее Фурсенко: экс-президент «Зенита» стал его гендиректором Сергей Фурсенко вернулся в большой футбол, сменив Максима Митрофанова на посту генерального директора «Зенита».

На стадионе в Санкт-Петербурге начали укладывать новый газон

На стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове, в пятницу, 26 мая, начали укладывать рулонный газон, сообщает «Фонтанка». На работы должна уйти неделя.

Газон поставляет компания Queens Grass International, базирующаяся в Гатчине. Установку профинансируют «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за предыдущий газон.

Рулонное поле должно выдержать четыре игры Кубка конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля.

Ранее поле на Крестовском острове освободили от травы, состояние которой позволило провести только два тестовых матча вместо трёх запланированных.

«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, информирует Complete sports nigeria. Помимо красно-белых за 24-летним игроком также следят два клуба из Бундеслиги и одна команда из АПЛ.

В текущем сезоне Кайоде забил за «Аустрию» 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии и за тур до конца сезона лидирует в гонке бомбардиров. Контракт нигерийского форварда с «Аустрией» истекает в 2019 году.

В апреле этого года сообщалось, что Кайоде вошёл в трансферный список другого московского клуба — ЦСКА.

Красно-белые дни, унесите меня. Главное о сезоне «Спартака» Крайне сложно написать что-то новое о команде, которая весь месяц раскрашивает сайт в одни цвета, но можно суммировать впечатления.

Аргентинская ассоциация достигла договорённости с «Севильей» по Сампаоли

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины. Пресс-служба бело-голубых сообщила, что достигнута принципиальная договорённость с испанским клубом. Информация появилась на официальной странице ассоциации футбола Аргентины в «Твиттере».

Ожидается, что все официальные бумаги будут подписаны 1 июня. Финансовые детали сделки не разглашаются. При этом отмечается, что стороны остались удовлетворены соглашением.

Ранее сообщалось, что «Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн.

Сборная России успешно добралась до Австрии

Сборная России совершила посадку в Инсбруке, где продолжит подготовку к Кубку конфедераций. Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере».

Со сборной России не полетел голкипер Игорь Акинфеев, которого беспокоят боли в пятке. Футболист задержится в Москве для проведения дополнительных процедур.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций подопечные Станислава Черчесова проведут два матча: 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9-го в Москве встретятся со сборной Чили.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».