Пей, гуляй. 10 историй о Поле Гаскойне

Настоящий друг

Джимми Гарднер по прозвищу Пять Животов – лучший друг Пола Гаскойна с детства. Вместе росли, вместе начали ходить по пабам, вместе попадали в дикие истории. Пол любезно познакомил Джимми с девушкой, которая «случайно» оказалась трансвеститом. Потратил 1000 фунтов на робота, ежедневно появлявшегося дома у Джимми со словами: «Эй, толстяк, сделай чашку чая». Накормил друга пирожком, предварительно поменяв сладкую начинку на кошачьи экскременты.

Но самую известную историю подарил их дружеский спор. Пол сказал Джимми, что тот не продержится пять секунд, если держать над его переносицей огонёк зажигалки. Спорили на 1000 фунтов, Джимми ещё и огня боялся. Но вытерпел. Дважды.

Правда, бывали и проявления настоящей мужской дружбы. Перед вылетом на ЧМ-1990 в Италию Газза забыл дома паспорт, и Джимми нёсся из Ньюкасла на машине целую ночь, чтобы привезти другу документы.

Правила рыбалки

Почти сразу после подписания контракта с «Ньюкаслом» Пол Гаскойн решил произвести впечатление на менеджера команды Джека Чарльтона. Газза потратил недельную зарплату на рыболовные снасти, позвал Чарльтона, любившего рыбачить, и попросил дать урок ловли. Урок Чарльтона запомнился на всю жизнь – он выкинул все снасти, кроме удочки, вылил в реку бутылки местного виски, забросил удочку туда, куда плеснул виски, и сразу вытащил громадную рыбину. Этого Гаскойну хватило.

Путёвка в солярий

Играя за «Ньюкасл», Пол заказал товарищу по команде Тони Каннингему курс сеансов солярия. Всё бы ничего, но Тони был темнокожим.

Пол Гаскойн Фото: Reuters

Встреча с Винни Джонсом

Главный пройдоха и главный хулиган британского футбола встретились на поле – из этого обязательно должна была родиться легенда. Весь матч Винни Джонс напрягал Гаскойна, а потом перед подачей углового подарил великий кадр, схватив соперника за гениталии. После матча Гаскойн отправил в раздевалку «Уимблдона» розу, в ответ получил ёршик для чистки унитаза. «Все говорят, что я схватил Гаскойна за… Но постойте, что был за день! Это же была Пасха!» – не унимался Джонс.

Политкорректность

На время матчей за сборную Англии Гаскойн превращался в умалишённого. Перед ЧМ-1990, когда играл британский гимн, он вечно смотрел в камеру, высунув язык. Когда «Три льва» приехали на отборочный матч к следующему чемпионату мира с Норвегией, местные журналисты попросили Газзу сказать пару слов, и игрок выпалил: «Fuck off Norway!». В 1996-м, перед полуфиналом Евро с Германией Гаскойн даже не думал (как всегда) и выдал: «Мы придём помочиться на ваши могилы, грёбаные нацисты!».

Свои деньги в «Лацио» Гаскойн тратил нещадно, в основном на штрафы – однажды отрыгнул в прямом эфире перед матчем, что в Италии сочли за оскорбление всей страны.

«Я поймал тебя, ублюдок джорди!»

На чемпионате мира – 1990 сборная Англии кутила чаще, чем играла в футбол. Англичане ходили в бар после каждого матча, пошли и после 0:0 с голландцами. Тогда Гаскойн спросил у Марко ван Бастена, сколько он зарабатывает, и потрогал за дреды Руда Гуллита. Когда тренер Бобби Робсон узнал, что половина команды застряла в отеле на Сардинии, он вызвал полицию, футболисты бежали от неё быстрее, чем от соперников, а Брайан Робсон, капитан команды, спрятался в одном номере с Гаскойном и Крисом Уоддлом.

Пол Гаскойн Фото: Reuters

«Хохоча, я повалился на кровать, а Брайан стал её раскачивать, пытаясь меня из неё вытряхнуть. «Вставай, долбаный пьяница, – орал он. – Я поймал тебя, ублюдок джорди!» Брайан приподнял кровать за спинку, чтобы перевернуть её вместе со мной, но вдруг поскользнулся и уронил её себе на большой палец ноги», – вспоминает Гаскойн. Кровь сразу отрезвила надравшихся игроков, Бобби Робсон пришёл в ярость, а прессе сказали, что дело в травме ахилла.

На следующий день Гаскойн бежал наперегонки с товарищем по команде в бассейн, поскользнулся, сильно ушиб большой палец ноги и подумал, что сломал его. Бобби Робсону оставалось только пожимать плечами: «Ну вот, из-за долбанных пальцев долбанных ублюдков джорди я остался без полузащиты».

В 1996-м, перед полуфиналом Евро с Германией, Гаскойн даже не думал (как всегда) и выдал: «Мы придём помочиться на ваши могилы, грёбаные нацисты!».

Коктейль для Бобби Робсона

И снова итальянский чемпионат мира. После выхода в полуфинал игроки сборной Англии решили хорошенько отметить событие, но тренер Робсон опять был против – он считал, что если английские таблоиды увидят игроков с выпивкой, они расплющат сборную. Гаскойн нашёл выход. В гостинице, где жили игроки, делали вкусные молочные коктейли, и Гаскойн попросил бармена налить в стакан ликёр «Бейлиз», сверху украсить сливками, фруктами и зонтиком. Когда Бобби Робсон подошёл к Газзе, футболист успел выпить уже пять таких коктейлей, а бармену глазами показывал, что тренеру нужно налить именно молочный коктейль.

Период в «Лацио»

Как только Пол Гаскойн подписал контракт с римским «Лацио», игрок сбежал от своего надоедливого проводника в гостиничный номер. Спрятался под столом, поставил туфли у открытого окна, дождался возвращения проводника – тот подумал, что Газза выпал из окна.

В Риме к Гаскойну приставили двух личных охранников, Джанни и Аугусто. Англичанин узнал, что, помимо Газзы, они охраняют громадное банковское хранилище, и попросил пропустить его туда, чтобы сделать фотографию в куче денег. Свои деньги в «Лацио» Гаскойн тратил нещадно, в основном на штрафы – однажды отрыгнул в прямом эфире перед матчем, что в Италии сочли за оскорбление всей страны.

Пол Гаскойн Фото: Reuters

После удаления в игре с «Дженоа» Гаскойн оббежал всю команду соперников с рукопожатиями, а после диких беговых тренировок от Зденека Земана явился на базу «Лацио» пьяным. На свою последнюю тренировку он пришёл с бутылкой вина, присел на корточки перед Земаном и сказал: «О, великий тренер, я хочу стать таким же великим, как вы».

Гаскойн-разнорабочий

Однажды Пол, гуляя по Лондону, увидел рабочих, ремонтирующих дорогу, подбежал к ремонтникам и попросился поработать вместе с ними. Футболист долбил асфальт отбойным молотком – ничего странного. Чуть позже он сел в лондонский двухэтажный автобус, попросил водителя дать порулить и целый час возил туристов по Лондону сам.

Гаскойну посоветовали заняться чем-то, что поможет отвлечься от алкоголя. Он начал коллекционировать виски.

Личные проблемы

Однажды Пол Гаскойн пытался покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд. Он пришёл на железнодорожную станцию, полный решимости, но поезд не приходил. Газза спросил у железнодорожника, когда он прибудет, тот ответил: «Последний поезд уже ушёл».

Чуть ли не еженедельно Пол начинает борьбу с алкоголизмом и депрессией, ложится в клиники, живёт до первого срыва. В один из таких моментов Гаскойну посоветовали заняться чем-то, что поможет отвлечься от алкоголя. Он начал коллекционировать виски.

Он неисправим.