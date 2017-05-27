«Берём пример с «МС» и «Баварии». Как ЦСКА строит лучшее клубное ТВ в РФПЛ

Вы наверняка видели, как защитник «Челси» Давид Луиз сбил с ног журналиста ChelseaTV во время тренировки на базе лондонского клуба.

Или пранк «Тоттенхэма» к Хэллоуину, в котором Кайл Уолкер пугает своих одноклубников в костюме скелета.

А вот шутка нападающего хоккейного «Вашингтона» Александра Овечкина. Один из лучших российских хоккеистов «наставил рожки» ведущим Майку Фогелю и Джону Уолтону.

Всё это плоды работы спортивных клубных телеканалов, которые зарабатывают тем, что делают шоу, сами создавая запоминающиеся мемы о своей команде в соцсетях. У многих европейских топ-клубов есть полноценные телеканалы, которые вещают 24 часа в сутки. Например, чтобы купить подписку на канал «MUTV», нужно заплатить $ 6 в месяц, а на «Челси» — $ 10.

В России клубное ТВ пока не слишком развито. Каналы на YouTube есть у всех, но за пределы минимума в плане контента выходит всего несколько команд. У «ЛокоТВ» уже давно существует формат «НашеЧеркизово.Live», во время которого болельщики могут, например, задать вопрос главному тренеру на пресс-конференции. ТВ-команда «Зенита» экспериментирует с прогнозом погоды и скрытой камерой, расширяя футбольную тематику контента. В то же время «Рубин» и «Динамо» сотрудничают со сторонними продакшн-компаниями.

С появлением своего стадиона активно заниматься своим телевидением стала пресс-служба ЦСКА. Что важно, только своими силами. Программа «По коням!» выходила в прямом эфире перед каждой весенней домашней игрой «армейцев» прямо в футбольный прайм-тайм: до и после матча, а также в перерыве.

пресс-служба ПФК ЦСКА Фото: Студия CSKA TV

«В связи с тем, что мы очень часто играем в еврокубках и объездили почти все стадионы Европы, от «Альянц Арены» до «Этихада», — с гордостью говорит о CSKA TV генеральный директор клуба Роман Бабаев, — мы видели множество интересных ТВ-проектов. До- и послематчевая студия, конечно, не наше изобретение, но формат, который реализован, придумали мы сами. Обсудили с коллегами, решили попробовать, а затем стали искать телеспециалистов высокого уровня и хорошее оборудование. Считаю, что наши ребята сделали очень остроумную яркую программу. Теперь это ещё один повод для гордости за ЦСКА».

В студии с шикарным видом на поле в одной из башен «Арены ЦСКА» за полтора часа до матча ЦСКА — «Анжи» кипит работа. Операторы настраивают три камеры, статичные и динамичную, гримёр готовит к эфиру гостей: хоккеиста Романа Любимова и комика Станислава Ярушина, корреспондент Роман Ляховенко ищет героя для сюжета у поля, а главный редактор программы Михаил Санадзе ещё раз прорабатывает сценарий с ведущими — тренером школы ЦСКА Олегом Корнауховым и журналисткой и моделью обложки Playboy Катериной Кирильчевой.

«Так или иначе, в работе над программой задействованы почти все сотрудники пресс-службы, — продолжает Бабаев. — Кого-то из специалистов мы приглашаем непосредственно во время матча, кто-то работает в клубе постоянно. Например, вне эфира «По коням!» три оператора клубу не нужны».

«Мы долго думали над выбором ведущих, — признаётся гендиректор ЦСКА, — были разные варианты, но, по-моему, остановились на идеальном сочетании. Интересные молодые ведущие прекрасно работают в тандеме. Всем очень нравится их стиль. Олега Дмитриевича (Корнаухова. – Прим. «Чемпионата») долго уговаривать не пришлось, кстати».

За 45 минут до стартового свистка Корнаухов и Кирильчева начинают программу, пока на экранах «Арены ЦСКА» включается Kiss Cam, популярная на матчах NBA. Кто-то не стеснялся показать свои эмоции, другие пока не привыкли к таким развлечениям на стадионах. Тем временем тренер ЦСКА широко улыбается в камеру и ведёт себя с гостями так, будто всю жизнь работал на телевидении.

Катерина Кирильчева и Олег Корнаухов Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

— Ну, какой я ведущий? — смеётся Корнаухов после первого эфира. Вместе с коллегой Кирильчевой он остаётся смотреть матч с «Анжи» у панорамного окна студии. — Я же не профессионал! Я только помогаю родному клубу и пробую себя в новой роли. Думаю, мы лидеры в российском сегменте клубного ТВ, такого у нас не делает никто. Готовлюсь к эфирам постоянно, учусь работать в кадре — быть ведущим тоже нужно учиться.

— Сценарии тоже все вместе придумываете?

— Миша и Катя в основном думают, а я так, от балды что-нибудь придумаю, а мне потом говорят: «Ерундой не занимайся, мы напишем — ты скажешь!» — шутит «армеец».

— Ребята из школы ЦСКА вашу вторую работу оценивают?

— У меня есть среди них достаточный авторитет. Вообще, уважение к старшим — это то, чему мы здесь всех ребят учим. Хотя за спиной, конечно, шушукаются, особенно вот этот парень под 63-м номером, — Корнаухов показывает в сторону выходящего на поле Фёдора Чалова.

В студии все стараются сделать шоу: корреспондент Роман Ляховенко берёт интервью у тафгая ЦСКА Понтуса Вернблума в шапке «Филадельфия Флайерз». Из этой команды НХЛ в программу «По коням!» приехал бывший «армеец» хоккеист Роман Любимов. Спустя полминуты, во время перебивки, в студии оказывается настольный хоккей, а Любимов в овертайме проигрывает комику Ярушину.

«У тебя в детстве только Play Station была, а я вот тренировался!» — подкалывает Станислав, большой любитель хоккея, своего друга из североамериканской лиги. После первого тайма они вместе спустятся на поле, где попробуют пробить пенальти запасному вратарю ЦСКА Павлу Овчинникову.

«Благодаря программе, к своему удивлению и радости, мы выяснили, как много медийных болельщиков есть у ЦСКА, — говорит Бабаев. — Пусть они раньше не так активно проявляли свою поддержку, зато теперь регулярно приходят на стадион». Действительно, за восемь программ в гостях на «Арене ЦСКА» побывали многие известные люди: от экс-советника президента ЦСКА Валерия Непомнящего до актрисы Наталии Селезнёвой, от диджея Паши Корейца до олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Макаренко.

«Сейчас мы предлагаем нашим болельщикам большой футбольный уик-энд, — рассказывает куратор CSKA TV Михаил Санадзе. — Есть идеи большого количества других форматов: и про футбол, и про «околофутбол», и ток-шоу. Сейчас нам идей хватит на полноценный телеканал, который будет вещать от 6 до 12 часов в день, с повторами и ретро-матчами, естественно. Сейчас основная наша аудитория — в соцсетях. Цифры неплохие, около 250 тысяч суммарных просмотров, но они должны быть больше, конечно. Уверен, что уже в следующем сезоне их количество увеличится».

Самый главный вопрос не только для ЦСКА, но и любого клуба, вкладывающегося в платное ТВ, — монетизация контента. В стране, где люди пока не готовы платить даже за матчи, пытаться брать деньги с пользователей бесполезно. Но генеральный директор «армейцев» знает решение проблемы:

«У нас уже есть несколько интересных предложений — размышляем, ведём переговоры. Думаю, в следующем сезоне у программы появится спонсор».