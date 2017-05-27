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Хорхе Сампаоли уходит в сборную Аргентины
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Какому европейскому клубу предстоит самое сложное лето

Никто из лидеров ещё не продан, но эта команда уже осталась без двух главных людей.
27 мая 2017, суббота. 13:30. Футбол

Жизнь для «Севильи» больше не будет прежней, и дело не в том, что у Лиги Европы наконец появился другой победитель. Дело в том, что клубу из Андалусии предстоит самое странное лето в новейшей истории. По сути, «Севилья» всё начинает с нуля.

Лучший спортивный директор Европы нашёл новый клуб. Как это будет
Человек, который открыл Серхио Рамоса, Ивана Ракитича, Дани Алвеса и Хесуса Наваса, решил сменить обстановку.

Представьте себя на месте президента Хосе Кастро. Почти весь сезон у вас идёт война с предсказуемым исходом за лучшего менеджера Европы, в итоге вы его теряете. Мончи — один из немногих спортивных директоров Европы, научившихся превращать песок в золото в промышленных масштабах, и все последние успехи «Севильи» — в первую очередь результат его почти 20-летнего труда. Дани Алвес, Серхио Рамос, Иван Ракитич, Алейш Видаль, Карлос Бакка и ещё два десятка взятых за бесценок и проданных за полцарства игроков — всё это его, Мончи, работа. У него не было конфликта в клубе, но было желания найти новый вызов. Менеджер нашёл его в «Роме», которая осталась без Франческо Тотти — забавно, что последний раз без Тотти «Рома» была примерно тогда же, когда «Севилья» была без Мончи.

Итак, своего лучшего сотрудника президент «Севильи» потерял. Всё равно это не выглядит смертельным ударом, ведь остаётся сильный состав и один из самых стильных тренеров мира — вроде, это терпимо. Но пока Мончи определяется со своим будущим, в сборной Аргентины случается очередной коллапс — и федерация футбола страны открывает вакансию главного тренера. Ваш стильный El Entrenador, который запросто может закончить матч с лучшим пробегом по технической зоне, на беду оказывается пламенным патриотом. Он сразу предупреждал: из Андалусии в другой клуб я не сорвусь, но если позовут в сборную — два раза думать не стану. И его позвали, а с отъездом Мончи стимулов для того, чтобы оставаться в «Севилье» у безумного Хорхе Сампаоли стало сильно меньше. Сампаоли уедет в сборную, его рывки по технической зоне мы увидим в следующем году в России, а «Севилья» остаётся без них. Всё ужасное случилось в один момент — так, кажется, бывает только в фильмах.

Ощутили себя на месте Кастро? Я вот примерно так представлял себе визуализацию выражения «мир рушится на глазах». Брэд Питт в роли Билли Бина в такие моменты швырял стулья в стену или переворачивал столы.

Как найти своё место и напомнить о себе. Метод Самира Насри
Лидером «Севильи» стал футболист, о котором забыли почти все. Самир Насри доказывает, что забыли о нём зря.

И это ещё не всё. В придачу к команде без бессменного гуру трансферного рынка и тренера вы получаете проблему одного из лучших игроков сезона. Сампаоли сумел буквально воскресить Самира Насри, вернуть ему ключевую роль на поле, но а) Сампаоли ушёл; б) Насри был в аренде из «Манчестер Сити», а выкуп его контракта обойдется недёшево, учитывая, что действует он до лета 2019 года. Кастро и сменившему Мончи Оскару Ариасу придётся тыкать пальцем в небо, угадывая, подойдёт ли легкомысленный француз новому тренеру так, как подошёл Сампаоли. Проблема эта в формировании команды на следующий сезон остаётся важнейшей, если учесть, какое влияние Насри оказывал на игру (огромное, просто посмотрите на эту карту передач).

А ещё есть вопрос аренды Стевана Йоветича, который весной был хорошим ролевым игроком, но по-настоящему просыпался, только видя перед собой «Реал». А ещё вопрос календаря, ведь «Севилья» не выиграла Лигу Европы, а значит, не обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Андалусийцам придётся форсировать форму, а у нового тренера будет меньше времени на то, чтобы оценить своих игроков, что тоже не очень хорошо. А ещё подвисшая ситуация с идолом фанатов Витоло и перманентные нападки топ-клубов на восхитительного опорника Стивена Н'Зонзи…

Конечно, не всё так мрачно. Часть из этих проблем — рутина клубов, которые привыкли быть сырьевыми придатками «топов», а Ариас всё же был правой рукой Мончи, а не пришёл со стороны. Но факт остаётся фактом: сложнее, чем «Севилье», летом не будет ни одному из европейских клубов первой величины. Не удивляйтесь, если в сентябре андалусийцы будут ниже уровня моря — новой жизни свойственно рождаться в муках.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Севилья
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
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