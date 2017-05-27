Тарасов: о Кубке конфедераций узнал недавно

Дмитрий Тарасов и Игорь Смольников — о подготовке сборной России к Кубку конфедераций.

Пока в Австрии тренируются 25 футболистов – Роман Нойштедтер, Игорь Акинфеев и Владимир Габулов приедут после того, как пройдут дополнительные медицинские обследования в Москве.

На второй тренировке все игроки занимались в общей группе.

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Тарасов: «Мы серьёзно готовимся и покажем максимум»

После тренировки на вопросы журналистов ответил Дмитрий Тарасов.

– Что у вас с ногой? – спросили у него, увидев примотанный к ноге лёд.

– Это просто профилактика после тяжелых нагрузок. Ничего страшного.

– Как оцените свою форму?

– Мне пришлось тяжелее всех, потому что после такой травмы тяжело было набирать форму. Но я провёл много игрового времени за «Локомотив», сейчас себя нормально чувствую. Не могу сказать, что сейчас я в оптимальной форме, но ещё есть время поработать, чтобы себя проявить.

– Тренировка один раз в день – это легко или тяжело?

– Ни то, ни другое. Мы всё успеваем сделать, так как занятие объёмное: и с физикой поработать, и над тактикой, и поиграть. Но все привыкают, легко переносят. Готовы работать.

– Обсуждаете ли в команде соперников по Кубку конфедераций?

– Мы тут только пару дней, поэтому только присматриваемся. Пока не обсуждали. Но, думаю, всё впереди.

– Считаете ли этот турнир значимым?

– Честно говоря, я недавно узнал об этом турнире, поэтому мне сложно сказать, значимый он или нет, — пошутил Тарасов. — Но мы серьёзно готовимся и покажем максимум.

– Есть вероятно, что Сёмин уйдёт. Как это может повлиять на «Локо»?

– Сейчас я полностью сосредоточен на сборной, но за новостями из клуба слежу. Будет совет директоров, там всё и будет решаться. Пока я ничего не слышал.

Смольников: «В «Зените» конфликтов не было»

Также к журналистам вышел Игорь Смольников.

– Как вы себя чувствуете?

– Сейчас травма в прошлом. Стараюсь максимально быстро набрать форму. Ещё есть время набрать кондиции. Травма больше не беспокоит.

– По тренировкам уже понятно, чего хочет от вас тренер?

– Пока втягиваемся. Чем дальше, тем будет больше информации.

– Матчи Кубка конфедераций пройдут на «Крестовском». Нет опасений, что поле не будет готово?

– Надеюсь, что его приведут в порядок и всё будет хорошо.

– Что думаете о переменах в «Зените»?

– Знаю об этом из прессы. Фурсенко уже был в клубе и добивался больших успехов, надеюсь, что сейчас будет также. Остаётся пожелать ему удачи.

– Стало известно, что Константин Сарсания стал спортивным директором.

– Да? Видите, я узнаю об этом от вас. Надеюсь, что всё будет хорошо.

– Почему было принято такое решение, как думаете?

– Тяжёлый был сезон, результатов не было. Вылетели из Лиги Европы, Кубка, в чемпионате заняли третье место. Это никого не устраивало, надо было что-то менять. Надеюсь, в следующем году всё будет по-другому.

– Сейчас вам удалось оставить мысли о прошедшем сезоне?

– В сборной совсем другие мысли. Вообще, стараюсь об этом не думать, потому что с третьего места уже не подняться. Нужно готовиться дальше.

– Что думаете об отсутствии в сборной Кокорина и Шатова?

– Это решение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше игроков «Зенита», но, надеюсь, в дальнейшем будет больше.

– Как удалось уладить конфликт с Луческу?

– В «Зените» конфликтов не было, это только пресса пишет и придумывает. Я за всё время ничего не видел.

– Сейчас в сборной больше спартаковцев. Тяжело справляться с подколами?

– Я на это не обращаю внимания. Меня никто не подкалывал.