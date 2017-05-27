Старые обиды, хлопок дверью. Почему этот финал Кубка Англии особенный

Финал Кубка Англии определённо скрасит ваши выходные и достойно завершит сумасшедший сезон в Англии. Но и это не главное.

Это дерби

Кубок Англии на фоне кубков других стран особенный. Болельщики чтят турнир за богатую историю, поэтому победа в нём – почёт любому клубу. Атмосфера стадиона «Уэмбли» необыкновенная. Что может быть лучше триумфа твоего клуба здесь? Сегодня в финале сойдутся претенденты из одного города и прямые конкуренты в Премьер-лиге, что ещё больше накалит ситуацию.

Дерби – это всегда принципиальный матч, в котором забывают про турнирную таблицу. В такой момент для клубов есть только одна игра и один соперник. А в текущем сезоне «Арсеналу» есть за что посчитаться с «Челси». После дерзкой пощёчины осенью «канониры» получили ответ, который оказался гораздо больнее на фоне провала в Лиге чемпионов. Наверняка обида не даёт покоя, и они хотят отомстить соседу. Тем более экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью вечно задевал их саркастическими высказываниями. Не факт, что это уже забыто.

Пять ставок от Леонида Слуцкого на матч «Арсенал» — «Челси»

Равные силы

Последние четыре финала интрига была лишь искусственной. Фаворит бился скорее с собой, чем с соперником. «Манчестер Сити» проиграл не «Уигану», а себе, ненадёжность защиты «Арсенала» трепала болельщикам нервы, а «Манчестер Юнайтед» мучился с Луи ван Галом. Оба сегодняшних претендента находятся на пике формы, так что интрига будет.

Осенью текущего сезона «Арсенал» дома разбил «Челси» (3:0), вскрыв все его проблемы, от атаки до обороны. Поражение заставило Антонио Конте перейти на новую схему, и с ней он буквально взорвал весь английский футбол. Весной уже «Челси» разбил «Арсенал», также показав слабые места в игре соперника. Под конец сезона Венгер тоже перешёл на схему с тройкой центрбеков и выдал рывок на финише.

В новой формации команда проиграла лишь один раз соседям из Северного Лондона. Игроки раскрылись по-новому, и невозможно предсказать, что они покажут с «Челси». «Арсенал» стал более устойчив к перегрузам, благодаря которым Маркос Алонсо открыл счёт на «Стэмфорд Бридж», Гранит Джака теперь более надёжен в опорной зоне и комбинаций в атаке больше. Интересно, как это всё будет работать против чемпиона Англии?

Чемпионский ход

На пресс-конференции 26 мая Конте выразил восхищение мотивацией команды. Все игроки полностью выкладываются, большинство разговоров ведут о предстоящей встрече. «Сейчас кажется, что прошедший год разделился на две половины. Одна была очень трудной, а другая — потрясающей, ведь «Челси» завоевал трофей. И мы надеемся завоевать ещё один», – подчеркнул Виллиан настрой и атмосферу в команде. Сбавлять ход клуб точно не собирается, ещё один трофей и победа над принципиальным соперником станут логичным завершением мощного сезона.

Возможность хлопнуть дверью

Впервые за 20 лет Арсен Венгер допускает, что может уйти из клуба. После всего пережитого за сезон трудно не признавать вину и ответственность за команду. Возможно, пришло время отдать пост другому. По крайней мере, француз заверил, что огласит своё решение после финала.

Если он всё же останется, титул может как-то скрасить провальный сезон. После перехода на новую схему команда смотрится симпатично. Но какой в этом толк, если места в Лиге чемпионов не оказалось, трофеев нет? Победа в старейшем турнире и над принципиальным соперником станет достойной наградой за уверенный финиш. А если это всё же последний матч Венгера, наверняка он захочет хлопнуть дверью.

Как и Алексис Санчес, который, скорее всего, уйдёт из клуба летом. Чилиец амбициозен, для него непопадание в Лигу чемпионов – катастрофа. На пике карьеры нельзя тратить сезон просто так. Особенно вингеру, для которого всё решает физика. Его нелепо критиковать за поведение, он адекватно себя оценивает и хочет играть на самом высоком уровне. И трофей в последнем матче тоже станет громким хлопком дверью.

«Наш ответ Чемберлену»

Английский вингер пошёл по стопам Виктора Мозеса: сменил позицию на латераля и «зажёг» на всю Англию. В конце сезона он был лучшим игроком, по мнению многих экспертов, и, кажется, он начинает вылезать из ползунков перспективного юниора. Алекс активно участвует в переходе из обороны в атаку, обостряет с фланга, созидает с защитой. Его вклад подчёркивал и Арсен Венгер, а сам игрок надеется скрасить сезон трофеем. Пора уже сказать своё слово.