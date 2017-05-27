10 лучших трансферов Константина Сарсании в «Зените»

10. Ким Дон Джин

Куплен за 1 млн евро

Один из первых трансферов Сарсании в «Зените». На приобретении корейского защитника настоял Адвокат – в тот год Ким играл под руководством Дика на чемпионате мира. Голландец был впечатлён работоспособностью и усердием игрока, потому, приехав в Питер, попросил выписать из Кореи Джина и его напарника по сборной Ли Хо. Последний потерялся в большом городе и большом футболе, а вот первый провёл несколько сильных сезонов. Если бы не проблемы с сердцем, Ким Дон Джин наверняка надолго закрепил бы за собой левый фланг обороны сине-бело-голубых.

Куплен за 8,25 млн евро

После подписания контракта Текке огорошил всех высказыванием, что за два года забьёт 61 гол в футболке «Зенита». Фатих определённо переоценил свои возможности – за четыре сезона в Питере он не настрелял и половины, проиграв конкуренцию тогда ещё забивному Павлу Погребняку. Зато турок стал чемпионом России, поучаствовал в победном финале Кубка УЕФА, занял 10-е место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате России. Ожиданий Султан так и не оправдал, но и провальным его трансфер тоже нельзя назвать.

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Куплен за 2 млн евро

Вы не поверите, но Виктор всё ещё футболист «Зенита». И всерьёз собирается сыграть на чемпионате мира через год. Для талантливого парня из Находки выписал билет в Петербург именно Сарсания. Файзулин потихоньку подходил к основе, в 21 забивал «Баварии», стал любимцем Фабио Капелло в сборной. Но травмы колена просто перечеркнули набиравшую обороты карьеру полузащитника. Тем не менее эта сделка должна войти в топ лучших трансферов, провёрнутых Сарсанией. По потенциалу Файзулин и сейчас остаётся одним из самых талантливых футболистов России.

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Куплен за 3,2 млн евро

В «Зенит» Губочан приезжал юношей, у которого тряслись коленки перед выходом на поле. Отправился во Францию маститым защитником, способным бороться за место в основе одного из грандов Лиги 1. Два этих события разделяет восьмилетний отрезок, в который уложились и жуткие ошибки в обороне, и профессиональный рост, и трофеи на внутренней и международной аренах. В последние годы в России Губочана ставили в пример как образец защитника, берущего своё за счёт работоспособности. Многие даже говорили, что Спаллетти заберёт Томаша с собой в Италию. В «Роме» словак так и не оказался, но «Марсель» — тоже уровень, отражающий прогресс Губочана, которого Сарсания в своё время выцепил из скромной словацкой «Жилины».

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Пришёл бесплатно

После конфликта с Бердыевым, расставания с «Рубином» и перехода в только вышедшие в РФПЛ «Химки» многие могли сделать вывод, что свой потенциал 25-летний футболист уже вряд ли реализует. Однако Широков провёл настолько сильный сезон в Подмосковье, что вызвал серьёзный интерес «больших» клубов РФПЛ и получил вызов в сборную от Гуса Хиддинка. «Зенит» и Сарсания сыграли на опережение, подписав Романа на правах свободного агента. После этого был провал в матче с Испанией на Евро, конфликт с Малафеевым, десятки жгучих «твитов» и приход Спаллетти, сделавшего из Широкова одного из лучших футболистов страны.

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Куплен за 5 млн евро

Сейчас у Погребняка не лучшая репутация, однако девять лет назад он по праву считался сильнейшим форвардом страны и должен был стать «наконечником копья» сборной на Евро-2008 вместо Романа Павлюченко. Сарсания выписал габаритного форварда из «Томи» за 5 млн евро. Игроком основы мог бы стать Текке, но Павел провёл два настолько вдохновенных сезона, что вскоре получил предложение из Европы.

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Куплен за 4 млн евро

Пару недель назад Ломбертса с теплотой провожал фанатский вираж «Петровского». Здесь Нико провёл 10 сезонов, превратившись из молодого подающего надежды футболиста в игрока уровня сборной Бельгии и одного из самых надёжных защитников в истории питерского клуба. И всё это, несмотря на серьёзную травму, полученную им в 2008 году. Тот самый случай, когда и у футболиста, и у руководства, и у болельщиков остались лишь положительные впечатления о проведённых вместе годах.

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3. Константин Зырянов

Куплен за 2,5 млн евро

История Зырянова стоит того, чтобы написать целую книгу. «Зенит» рискнул и заключил контракт с 29-летним полузащитником. И ни разу не пожалел. Константин стал ведущим игроком центра поля на долгие годы, помог команде завоевать первое за много лет чемпионство, забивал в финале Кубка УЕФА, четыре раза попадал в список 33 лучших игроков чемпионата. Точное попадание в цель селекционной службы «Зенита».

Куплен за 20 млн евро

В 2007 году болельщики недоумевали: как можно было заплатить 20 млн евро за не самого молодого иностранца, не проявившего себя нигде, кроме чемпионата Украины? Но прошло всего несколько месяцев, и недовольства исчезли под волной восторга от игры новичка. Тимощук стал ключевой шестерёнкой, благодаря которой сконструированная Диком Адвокатом машина заработала на полную мощность. Победа в чемпионате, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА – все эти трофеи «Зенит» завоевал при украинском капитане. Сложно вспомнить человека, которому устраивали бы такие проводы. Анатолию для завоевания необъятной любви питерских болельщиков хватило всего нескольких сезонов. В «Зенит» Тимощук вернулся под закат карьеры, не блистал, как раньше, но завоевал ещё одно чемпионство. После завершения карьеры он посвятил себя работе в «Зените». Теперь на тренерском посту.

Тимощук: однажды тренер сказал мне — радуйся, даже если я кричу на тебя Лучший украинский легионер в истории РФПЛ Анатолий Тимощук дал «Чемпионату» первое большое интервью после возвращения в «Зенит».

Куплен за 30 млн евро

Ни один рейтинг лучших легионеров в истории России не может обойтись без Мигела Данни. В нашем списке он занял третье место.

100 лучших легионеров чемпионата России. 3-е место Завершаем публикацию нашего рейтинга, рассказывая малоизвестные истории про каждого легионера, попавшего в тройку лучших. 3-е место – Данни.

Из представителей португальского нашествия в «Динамо» Федорычева именно Мигел, не обладая статусом, реально приносил пользу на поле. «Зенит» оценил его в 30 млн евро, чем вызывал бурю недовольства. Но вряд ли в клубе пожалели хоть об одном центе этой суммы – уже в первом матче португалец забил победный гол в Суперкубке УЕФА в ворота ван дер Сара. Данни с 2008-го держит высокий уровень, штампуя и передачи, и голы. Последний, и самый удачный трансфер Сарсании перед его уходом, настоящий подарок клубу на долгие годы.